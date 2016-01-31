Холод

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:04

ELEMAT Просмотров: 210 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:04 by

В детстве я любила устраивать коридоры из двух зеркал. Смотришь туда - и постепенно начинает кружиться голова...Однажды бабушка застала меня за этим занятием и впервые строго сказала, чтобы я этого больше никогда не делала - можно якобы потеряться в этом коридоре. Я, конечно, толком ничего не поняла тогда, да и сейчас, по правде сказать, смутно... Но с тех пор к зеркалам отношусь весьма неоднозначно.Ездила я как-то раз летом по делам в один прекрасный южный город. В том же городе жила одна моя знакомая Ольга, которая и пригласила меня погостить несколько дней у неё дома. Дела мои были завершены, и я с удовольствием согласилась.Город красивый, погода чудесная - лето, солнце, кругом цветы, зелень... Настроение великолепное! Мы погуляли по городу, сходили в театр, посидели в кафе и к вечеру вернулись к ней домой.Жила моя знакомая в многоэтажке, в большой трёхкомнатной квартире с хорошим ремонтом. Везде красиво, уютно, продуман каждый уголок в квартире.Спать меня Ольга определила в одну из спален, предназначенную для гостей. Я как зашла в эту спальню, так и встала как вкопанная - одна стена была почти полностью зеркальная! Смело они, однако, с зеркалами-то... Напротив этой зеркальной стены было окно с балконом.- Дверь на балкон можешь закрыть, если захочешь. Но жарко ведь, поэтому всегда открыто, - сказала Ольга и стала расстилать мне постель на двуспальной кровати, которая находилась между окном и той зеркальной стеной.Комната была очень светлая, со светлой мебелью и вполне просторная. Кроме кровати, в ней стояли кресло, столик, совсем маленькая детская кроватка-качалка и шифоньер опять же с зеркальными створками, этот шифоньер стоял напротив кровати.Я к зеркалам отношусь немного настороженно, поэтому меня смутило такое огромное количество отражающих поверхностей в спальне. Но я своей знакомой ничего не сказала на этот счёт, а спросила только про детскую кроватку:- Качалка-то, поди, внука? В гости дочка с семьёй приезжала?- Да, Артурчика привозила, вот и достали качалку из закромов, - с улыбкой ответила Ольга и добавила:- Пошли чайку попьём, поболтаем, время-то детское...Мы ещё посидели, и спать я пошла часов в одиннадцать.- Если будет холодно, то одеяло найдёшь в шифоньере на верхней полке, - крикнула мне Ольга из своей комнаты.Я ещё удивилась тогда: какой там холодно - жара ведь на улице! Но вслух ничего не сказала.С удовольствием растянувшись на кровати, я быстро заснула.Проснулась я среди ночи от холода. Поплотнее закутавшись в простынь, я некоторое время пыталась согреться, но тщетно. Тогда я встала за одеялом. Заодно решила и балконную дверь закрыть. Подошла к открытому балкону, а оттуда... теплом веет! Вот так да! А чего ж мне тогда так холодно-то? Выхожу на балкон - на улице тишина, тепло, фонари горят... А в комнате кондиционера-то нет, чтоб на него свалить холод в комнате. Ну, и внезапная лихорадка тоже отпадает - на балконе-то мне хорошо. Тогда что?Вернулась в комнату, там всё тот же колотун. Вытащила одеяло, завернулась в него и легла на кровать. Слева от меня зеркальная стена, справа окно с балконом, а прямо напротив - зеркальный шкаф. От фонарей на улице в комнате довольно-таки нормально видно. Лежу, пытаюсь согреться и уснуть, до утра ещё далеко. Через несколько минут потихоньку вроде стала согреваться. Только вот чувствую, дует откуда-то холодом, а откуда именно не пойму. Пришлось действовать старым дедовским методом, а именно - высунуть из одеяла руку, лизнуть палец и поднять над головой. И что бы вы думали? Не справа дуло, а слева, от зеркальной стены!Признаться, я малость струхнула. Не зря, не зря, получается, я так недоверчиво относилась к зеркалам! Но, может, всё же зря паникую?«Может, как-нибудь из балконной двери задувает и рикошетом отражается от зеркальной стены?» - думала я.Заставила себя встать прямо в одеяле и закрыть балконную дверь. Легла опять, полежала маленько и опять проверила, дует ли по-прежнему? И снова ощутила движение холодного воздуха от зеркальной стены. Мне и вовсе как-то не по себе стало. «Только бы ещё в зеркале чего-нибудь необычного не увидеть с перепугу!» - подумала я.Будить Ольгу мне не хотелось. Немного подумав, решила устроиться в кресле, предварительно поставив его так, чтобы оно не отражалось ни в зеркальной стене, ни в зеркальном шкафу. И ещё захотелось открыть балкон - так теплее.У меня всё получилось с креслом, и я забралась в него с ногами в одеяле - благо, что кресло было большим. Больше ничего, слава Богу, не случилось, и кое-как уже под утро я всё же задремала.Утром за завтраком Ольга спросила, как мне спалось. Ну, я всё и выдала на одном дыхании, с эмоциями, естественно. Потом спросила:- Оль, а дочка же твоя тоже, похоже, в этой комнате ночевала с ребёнком, да? Она ничего такого не рассказывала?Моя знакомая помолчала, повздыхала и говорит:- Жанка тоже говорила про холод ночью. Что просыпалась от того, что зуб на зуб не попадал. Но! Она подходила к спящему Артурчику, трогала его, а он тёпленький! И носик, и ручки... То есть холодно, получается, было только ей. Ну, и списала свой озноб на лихорадку.- А ещё что-нибудь необычное в этой комнате происходило? - поинтересовалась я.- Когда я одна в квартире, то иногда слышу, как паркет где-то в квартире скрипит, будто ходит кто. Приезжала ко мне сестра моя из Москвы, а она немного того, ну, ясновидящая, что ли, - со смешком начала рассказывать Ольга. - Так она чуть ли не с порога выдала, что у меня живёт домовушка, домовой то есть. И она его якобы видит. И указала даже место, где он обитает в квартире - на кухне в уголке за дверью.- Ну, домовой и холод ночью в спальне, думаю, никак не связаны. Но скрипеть паркетом он, наверное, может, - сказала я и решилась-таки задать свой главный вопрос. - Оля, а ты ремонт вот этот в квартире делала ещё до смерти мужа?Моя знакомая тяжко вздохнула и ответила:- Вот, наверное, в том-то и дело, Лен, что до смерти ремонт был. Когда Антон умер, мы завесили все зеркала в квартире, как положено, и только ту зеркальную стену закрыть не получилось - это ж целая стена! Да и не до неё тогда было.У меня в этот момент пробежали толпой мурашки с затылка и до копчика. Руки вмиг похолодели, хотя они и так-то не особо тёплые были. Подруга заметила моё состояние и поторопилась успокоить:- Нет, нет, не в той комнате Антон лежал, не в той! А умер и вообще в больнице. Но зеркальная стена именно та.Короче, мы тогда ещё какое-то время поговорили на эту тему и решили, что надо срочно искать хорошего экстрасенса, которому была бы по зубам эта задача.Но мне надо было уезжать. Следующую ночь я провела в зале, а наутро уехала домой.Примерно через месяц Ольга написала мне, что нашла-таки нужного специалиста. Он приходил с рамками и ещё с чем-то. Обошёл всю квартиру и именно в той комнате, где я спала, по ту сторону того огромного зеркала, нашёл пресловутый портал. Провёл какой-то ритуал и целенаправленно разбил это зеркало.Ольга сделала ремонт в той комнате, и холод по ночам там вроде как прекратился. Но я так и не выбралась больше к ней в гости, чтобы проверить это на себе.

Ключевые слова: Холод комната зеркало авторская история

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