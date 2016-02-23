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Истории из жизни

Тебе ещё рано

Скоро наступит крещение, и я вспомнил случай, который имел место быть со мной 19-го января 2002-го года.
Служил я тогда по контракту в разведвзводе октябрьской комендатуры города Грозный. Заканчивалась Вторая чеченская война, открытых боёв было мало, чаще подрыв, обстрел и все. Так называемая минная война была.
Служил со мной Андрей, старший товарищ, прошедший штурм Грозного в 1995-м году. Светлая душа, всегда весёлый, с большими планами на жизнь. Мечтал купить квартиру в городе Шахты, жениться и родить сына... Всегда подсказывал, что и как, гранатку последнюю отдавал. Мы были земляки с ним, я родом из города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
В бога он верил очень, каждый раз крестился перед выездом и нас крестил.

И вот очередной выезд 19-го января утром. Сопровождаем коменданта в "мраморный" отдел ОМОНа (дислоцировался в доме, который был отделан мрамором, отсюда и название). Приехали колонной: УАЗик коменданта, бронированный УРАЛ (Аленка) и наш БРДМ.
Пока шло совещание, мы ждали у ворот. Андрюха, как всегда, был весел и шутил, мы ржали как кони...
Ну так вот, совещание закончилось, и нам пора было ехать назад. Но что за чёрт, не заводится наш БРДМ (мы называли его "бардак"). Заводится и тут же глохнет, а у коменданта ещё одно совещание в 14:00 в центральной комендатуре. Время поджимало, и было принято решение ехать коменданту в сопровождении УРАЛа, а нам чинить "бардак" и возвращаться в комендатуру.
Уехали... Прошло чуть меньше тридцати минут, и наш "бардак" завелся как ни в чем не бывало. Мы стали грузиться, я должен был сидеть на "ресничке" (люк от смотрового окна водителя), и тут зашёл спор...

Андрея было не узнать, он стал холодным, улыбка исчезла, суровый взгляд... Дескать, он поедет там, а мне внутрь велел лезть. Поспорили мы с ним, ну и я все-таки уступил ему. Далее его слова не забуду до смерти...
Залез он на "ресничку", уселся и так посмотрел на меня, что мороз по коже. Лицо серьёзное и бледное, глаза грустные такие. Тихо так мне сказал:
- Рано тебе ещё... Дел много!
И мы поехали.

Не знал я тогда, что живым его больше не увижу... Наш БРДМ взорвали в 13:20 (часы на руке Андрея остановились при взрыве) 19-го января 2002-го года. На улице 8-го марта города Грозный. Погиб Андрей. Ему было двадцать шесть лет, а мне двадцать четыре года.
Откуда он мог знать, что погибнет?! Зачем сел на моё место...

Погиб ещё и водитель. Спасибо ребятам с "мраморного", услышали стрельбу и быстро пришли на помощь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:10 by White Wolf 77Просмотров: 155Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Грозый война стрельба взрывы друг смерть часы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:11
+1
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Публикаций: 134
Комментариев: 1 053
У Андрея предчувствие сильное было. Может, уже все заранее знал и вас спас..
Плюс. История трагичная, сколько вот еще таких молодых там полегло
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 00:41
0
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Комментариев: 43
Он чувствовал, что погибнет, вас спас. Не каждый так может пожертвовать собой ради друга. А Вам теперь жить за себя и"за того парня". За историю++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#3 написал: White Wolf 77
Сегодня, 01:10
0
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Комментариев: 11
Скоро 15 лет уже с того дня... А не лечит время ... cry
Зарегистрирован: 9.01.2017
#4 написал: Lynx
Сегодня, 01:16
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1528|0)
Публикаций: 134
Комментариев: 1 053
Цитата: White Wolf 77
Скоро 15 лет уже с того дня... А не лечит время ... cry

Вы просто себя вините, что это место было ваше. Что вы так быстро согласились, но так должно было случится. Поверьте, ему там хорошо. И я всегда говорю, что близкие не умирают, просто рядом быть перестают.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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