Книга старовера

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Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:24

VaLTieL Просмотров: 731 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 14:24 by

У меня по жизни уникальная суперспособность - попадать в приключения. Как и многие другие люди, увлекался (и увлекаюсь) мистикой. Собственно, история моя начинается с того, что, побывав в гостях у бабушки моей тёти, я наткнулся там на довольно интересную книгу. Книга была старой и написана была на старославянском церковном языке. По словам той женщины, которую звали Мария, она принадлежала её прадеду. И захотелось мне тогда её заполучить. Бабушка Мария со смехом сказала, что ей эта книга не нужна и что я, если желаю, могу её забрать. Конечно же, я не мог отказаться от такой возможности, вот только её слова немного насторожили напоследок:- Вот только прадеду Куприяну это может не понравиться.Было понятно, что она имеет в виду своего прадеда. Но как же может так получиться, что ему может не понравиться то, что я взял книгу просто изучить? Никакого злого умысла или там желания сбыть книгу у меня не было. Хотел почитать и узнать, о чём она. Однако поначалу я забыл о ней чуть ли не на целую неделю, и она пролежала у меня в столе около 6 дней. Наконец, я вспомнил о книге и, вооружившись алфавитом из интернета и собственной логикой, я принялся за чтение у себя дома. Не могу сказать, что это было скучно, хотя в основном там описывалась летопись церковных служителей, был отрывок из описания Смуты, походов и шествий старообрядцев. Примечательным было то, что Куприян исписал поля страниц (которые были очень пожелтевшими и сильно обтрепались) своими заметками. Большая часть заметок была примерно одинакового содержания – «и двумя перстами воздать», «перстами своими истину нести». Моё внимание привлекла повторяющаяся заметка, которая состояла из всего одной цифры 71. К чему она была, я тогда не знал, да и не особо задумывался. В конце концов, время подошло к вечеру, а за вечером уже и наступила глубокая ночь. Дико болели глаза, ибо у меня есть привычка читать при слабом свете по вечерам и ночам. Оставил книгу на крыле дивана, а сам завалился спать. Нет, ко мне не пришел призрак, на меня не напала какая-то ужасная сущность, однако сон выдался, откровенно говоря, не очень приятным.Снилось мне какое-то селение. Явственно старое и заброшенное. Домики были маленьким, причем явно сделаны очень-очень давно, ибо сложены были из брёвен и довольно так неотесанно и грубо. Среди всех этих домиков выделялась небольшая церковь, тоже сделанная из дерева. На кресте одной из башенок сидел ворон и неустанно каркал. Хорошо помню, что его карканье сильно давило на голову и мешало сосредоточиться. В конце концов, я выискал камень и швырнул его в ворона. Камень прошёл сквозь птицу, она слетела с креста и устремилась ввысь. А я продолжал стоять посреди селения с довольно-таки очумелым видом. Пока не услышал хриплый смешок:- А чего ТЫ тут забыл?Причем именно «ты» было произнесено с нажимом. Я, естественно, испугался (не понимал я, что во сне) и стал оглядываться вокруг. Никого не было. Никого я не видел.- НУ? ЧТО ТЫ ТУТ ЗАБЫЛ?!Снова этот хриплый голос. Я запаниковал, попытался сдвинуться с места, но не смог. Меня парализовало. Я просто стоял с остекленевшими глазами и ждал продолжения.- ПОШЁЛ ВОН ОТСЮДА!И снова голос. Я попробовал закричать и проснулся. Проснулся весь в поту (не в холодном хоть) и рывком вскочил с кровати. Отправился на кухню умыться и заодно глотнуть кофе. Пока сидел и думал о сне, вспомнилась книга. Первая мысль - уж не дед Куприян ли это во сне был? Однако вторая мысль намекнула мне о том, что искать во всём мистику – идиотизм, что сон вызван лишь чтением книги и ничем больше. Остальное за меня мог сделать мозг. Я отдал предпочтение второй мысли и вновь отправился спать. Только вот уснуть не получалось. Бросив окончательно попытки уснуть, я решил попробовать себя занять чем-нибудь. И, конечно же, я ничего не придумал лучше, чем взять книгу снова в руки. Включив настольную лампу, я вновь погрузился в чтение. Выходило это у меня из рук вон плохо, меня начала одолевать дремота. И здесь у меня начинаются лишь догадки о том, что же произошло дальше. Уснул ли я или это было действительно реальным видением - сказать трудно. Я словно провалился в темноту и спустя пару мгновений очнулся. Меня охватил сонный паралич, или, может, это было воздействие извне. В любом случае, я не мог пошевелиться. Прямо передо мной, точнее, у стороны дивана напротив ног, стоял старик. Холщовая рубаха беловатого цвета и штаны темно-серые, перевязанные какой-то веревочкой. Густая растительность на лице, длинная борода, волосы, причем на лбу было что-то вроде повязки. Он стоял и смотрел на меня, а я на него. Подняв свою старческую руку, он указал на меня пальцем и сделал жест, словно погрозил мне.Тем временем я ощутил, что могу двигаться. И всё, о чём я думал, так это выбежать с комнаты. Учитывая, что решать надо было как можно быстрее, я закрыл глаза и рванул в ванную. Даже сейчас и не вспомню, сколько я там просидел, может, минут двадцать, но всё-таки я оттуда вышел и стоял в коридоре, не зная, что делать дальше. Собравшись с мыслями, я пошёл за книгой и убрал её в стол. А затем, махнув на всё рукой, я всё же лёг спать. И снова был сон. Я стоял посреди того же селения, и ворон, сидевший на кресте, прокаркал всего одну фразу:- Но ты чужое зря берёшь. Худо будет.С 5 утра сна ни в одном глазу. Я уже дожидался позднего утра, сидя за просмотром ТВ. Книгу я уже посмотрел, и держать её у себя дальше желания не было. Поэтому я поехал к бабушке Марии, чтобы вернуть книгу обратно. Сидел у неё, попивая чай, она, конечно, поинтересовалась по поводу книги:- Ну и нашел чего интересного?Я ответил, что содержимое оказалось довольно интересным, хоть и не всё понял. В свою очередь спросил бабушку Марию о заметках на полях.- Ну ведь всё правильно, - ответила она. - Он же старовером был. Они двумя перстами крестились, ты же знаешь?Я ответил, что да. И показал ей заметки с числом 71. Бабушка Мария удивилась.- Вот чего не ожидала, того не ожидала! Я же сама эту книгу не читала нисколько, да только вот прадед Куприян в возрасте 71 года умер.А вот это уже было странно. Если мое видение старика можно списать на возможный сон во сне, то вот это уже никак не вязалось с нормальностью. Это же как так, чтобы человек год своей смерти на страницах книги писал? Естественно, я поинтересовался, смотрел ли книгу кто-нибудь ещё.- Да никто этой книгой не пользовался, - ответила бабушка Мария, - она же лежала в сундуке, а когда я за клубками полезла, ты эту книгу и увидел же сам и попросил её.Я, конечно, с ней согласился, да и заметки на ней были сделаны чернилами.- Так а чего решил книгу-то вернуть? - поинтересовалась она.Я без утайки рассказал ей о своих ночных злоключениях.- Ну, что я могу тебе сказать, - ответила удивлённая бабушка Мария. - Прадед Куприян и вправду такую одежду носил. И борода, и волосы были длинные у него. Меня больше всего интересует сон твой. Ведь жил прадед Куприян в деревушке под названием Малые Кресты. Уж не знаю точно, где это, возможно, это где-то в тайге сибирской. Знаю только, что там он и умер, а прабабушка моя, Катерина, уже без него оттуда вернулась. И о нём мало что рассказывала. Говорила она, что у них в деревне нечисть какая-то завелась, и повадились люди умирать, кто вешаться, кто топиться.- А прадед Куприян как умер? - спросил я.- Неизвестно. Помню только, что прабабушка Катерина говорила, что умер он с книгой в руках, очень она любил её читать, почитай, один грамотный там в селении был.Вот так и получается, что человек себя с вещью настолько связал, что я, взяв чужое, столкнулся с его гневом. И даже не особо важно, сон это был или реальная встреча с призраком. Важно то, что есть какая-то грань за реальным миром, которую иногда можно преодолеть и встретиться с неизведанным.

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