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Истории из жизни

Ночная птаха

Эту историю рассказал мне мой сосед. Этот случай произошёл с ним в годы его молодости. Далее буду писать от первого лица...
Шёл далекий 1985 год. Я был ещё совсем молод (23 года), недавно вернулся из армии и устроился работать в аэропорт города Воронежа. Работали посменно, и моя смена в этот раз заканчивалась в 00:00 часов. Аэропорт находится в 10 км от города, нас развозил по районам служебный автобус. И вот, как обычно, приняв душ и переодевшись, мы всей бригадой залезли в автобус и двинулись в сторону города. Настроение у всех было отличное, хоть и устали, как лошади... Все равно шутили и смеялись всю дорогу.
Но вдруг автобус что-то «зачихал» и заглох. Как ни старался Иваныч (водитель наш) завести советский автопром, ничего не выходило. Ну, делать нечего, все вылезли и разбрелись в разные стороны по домам. Было где-то около 2 часов ночи. Стояло лето, на улице было тепло и пустынно, ни одной живой души, только я да собаки лаяли во дворах.
Значит, иду я один-одинешенек, насвистываю. Наконец, вышел на улицу Плехановскую - длинная, ровная, центральная улица Воронежа. Стало холодать, подул свежий ветерок. Ну, думаю, срежу-ка я через дворы, так хоть быстрее доберусь. И только я собирался повернуть во двор, как вдруг слышу - где-то над моей головой птичка какая-то запела, да так звонко и красиво, что я невольно остановился... Странно, думаю, птичка, да ещё и ночью... А она маленькая такая, кружит над головой, щебечет что-то и как будто за собой зовёт...
Ладно, думаю, пойду прямо по улице, так уж на душе солнечно стало от её щебетания, да и теперь одному не так скучно идти... Дошли мы так до перекрестка, птичка будто испарилась. Грустно мне стало, но ничего не поделаешь, да и до дому осталось рукой подать. Утром я, как обычно, позавтракал и решил сходить в магазин. Иду я, значит, через дворы, которыми вчера хотел срезать, и вижу там толпа народа, милиция, скорая, красно-белыми лентами все обмотано. Интересно стало, подхожу, слушаю, о чем говорят. А случилось вот что: вчера ночью в этом дворе играла в карты компания, все из бывших заключённых (бабульки их не один раз гоняли за громкий мат и пьянство), играли, как оказалось, на жизнь первого встречного. Рядом со столом лежал человек, накрытый простыней, пропитанной кровью, рядом валялась колода карт. Убийство произошло в начале третьего ночи. Потом милиция меня и других зевак прогнала, и я ушёл. Шёл я в магазин, а у самого мурашки холодные по спине бегут... Думаю, это что же получается, если бы не та птаха, которая за собой звала, лежал бы я сейчас на месте этого несчастного... Так жутко стало, аж колени затряслись... Ведь птичка мне жизнь спасла, выходит... Сейчас мне 55 лет, а этот случай помню, как будто вчера было... Не иначе ангел мой уберег меня.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22 by White Wolf 77Просмотров: 124Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Ночь смерть карты птичка авторская история

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Комментарии

#1 написал: КИМ
Сегодня, 13:30
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Больше и говорить ничего не хочется,настолько много прочитано этих страшилок,с разными вариациями.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#2 написал: sara cat
Сегодня, 14:15
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а мне норм +++
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