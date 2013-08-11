Зеркальный коридор

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:57

GoldenGoddess Просмотров: 133 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:57 by

Всем доброго времени суток! Происходит какая-то ерунда. Пишу я это уже третий раз. Первый раз на самом сайте. В момент описания того, что я увидела, браузер сообщил, что страница не отвечает, ни печатать дальше, ни сохранить текст я уже не смогла. Повторно я описала события в файле Office Word на ноутбуке несколько часов назад. И снова на стадии описания все зависло. Ни сохранить, ни закрыть! Через диспетчер задач я попробовала переключиться, файл моргнул, исчезли строки разметки, но текст остался. Я его скопировала, и сразу вышло сообщение, что текст файла слишком длинный и дальше иероглифы. Ниже кнопка «ок». При нажатии на нее предлагает сохранить напечатанный текст в буфере обмена для дальнейшего использования. Нажимаю «да», реакции нет. Нажимаю «отмена», реакции нет. Сработало только нажатие «нет». Текст не сохранился. Я работаю на этом ноутбуке. Он у меня уже год. Ничего такого не было раньше. Пробую третий раз. На этот раз в блокноте. Что-то явно препятствует публикации.Для начала предыстория, она будет достаточно длинной, если неинтересно, читайте со слов «вина за вызов лежит на мне».По понятным причинам я всегда тяготела к разного рода гаданиям и предсказаниям будущего. В школьные годы была мода на так называемые «гадалки» - своеобразные тетрадки, в которые собирались разного рода гадания, девчачьи, серьезные - типа каббалы - и несерьезные - вроде «нарисуй сердце левой рукой» или «чихалка», которая давала объяснение каждому чиху. Тетрадки украшались разными наклейками, заполнялись цветными ручками, у меня до сих пор сохранилась моя. К этой тетрадке у меня прилагались две колоды карт. Одна обычная для простых гаданий. Типа «Что меня сегодня ждет?» - тащишь карту и смотришь по списку в тетрадке. Предсказания никогда не сбывались. Были скорее развлечением на досуге для девочек. Второй колодой были цыганские гадальные. С пояснениями и значениями на полях. Тоже бред, но они были красивые. Еще раз повторюсь: это было просто хобби развлечение, такие «гадалки» были почти у всех моих одноклассниц.Однажды одна из них приобрела себе карты ТАРО Эры Водолея. Помню, какими они показались мне тогда красивыми и красочными. Часто я приходила к ней погадать, но обычно все предсказания были пустыми.Кроме карт, мы обожали гадать на святки. Мы гадали всеми способами: лили воск, на иголках, на чаинках, на кольцах обручальных... Чаще всего это делали в компании с подружками, и, ясен пень, интересом нашим были мальчики, в основном.Однако самым любимым гаданием было гадание по теням. Ему нас научила мама моей лучшей подруги Насти. Нужно было взять блюдце, бумагу, свечу, сесть перед светлой стеной в темноте, загадывая вопрос, смять бумагу, а потом поджечь и смотреть тени. Мы с Настей делали иначе. Белую бумагу нам было жаль, ровно как и блюдца. Поэтому мы брали чугунную сковородку, газету и спички. Гадание это завораживало нас. Бывало, мы зимними вечерами по нескольку часов каждый вечер так гадали. Просто потому, что образы были последовательными и четкими. Но толковать мы их не умели, и потому сбылось ли что-то - сказать не смогу.Прошло время. Я нашла МЧ. И, разумеется, смысл в гаданиях отпал за ненадобностью. На некоторое время я перестала гадать совсем.Школа закончилась. После всех событий, описанных в «Череде смертей», тетка моя больше жить в этой квартире не хотела, а я бы не потянула оплату за нее одна. Поэтому квартиру свою мы продали. Жалко мне было мое родное место до слез, но отстоять я ее не могла. Для меня купили квартиру на другой улице в обычной хрущевке, в которой до продажи жили старики Царапкины. После смерти деда бабка осталась одна. Как и где он умер, нам неизвестно. Бабка жила одна, пока могла, а потом стала чудить, и после ее родня забрала к себе, а квартиру они продали нам... Позже я в нее перебралась с моим МЧ. На тот момент мне было почти 19 лет, и мы были вместе уже больше года. Квартира была запущена. Нам потребовалось много сил и времени, чтобы привести ее в божеский вид. И может, атмосфера была не слишком светлой, однако никакой чертовщины не было, до определенного момента. Стали мы жить-поживать, завели кошку. Так как жили мы теперь далеко от той улицы, где я выросла, с друзьями виделась все реже и реже.Как-то раз в походе за продуктами заглянула в книжный магазин. Тогда я и увидела первую мою колоду ТАРО - канонические ТАРО Грегори. Стоили они тогда немного. К ним прилагалась книжка-обучение. Не знаю, что меня подвигло, но я их купила. Помню, что пришла домой и была разочарована, когда их вскрыла. Потому что картинки на картах были мрачными, темными и не имели ничего общего с теми красочными ТАРО, которые я видела у подруги. Помню, что пробовала тогда погадать, но вышла какая-то ерундистика, и я плюнула на них и убрала в темный угол. А потом как-то нагрянули ко мне две школьные приятельницы, которые жили неподалеку. За разговором о том, о сем, я неожиданно вспомнила про ТАРО. Вытащила их, показала им, и ради смеха решили мы погадать. Одна девчонка отказалась - Марина. А Аня с удовольствием приняла предложение. Ее интересовало, как пройдет отпуск. Она собиралась на дачу с друзьями. В лес.Гадание вышло странным. Так как я была неопытной и карты еще не знала, то выбрала расклад простой на отпуск. Из книжки. И каждую карту пыталась толковать по этой же книжке. Однако каждый раз, когда я зачитывала значение, в голове внутренний голос говорил: «Неправильно! Не так! Неправда!» и следом всплывала фраза толкования карты. Будто мысленно я задавала вопрос и мысленно себе же отвечала. То есть я смотрю на ее расклад, вглядываюсь в него и как будто про себя проговариваю толкование. Тогда я книжку отложила и сказала все свои мысли вслух. Посидели мы тогда хорошо. Смеялись, шутили.Разошлись, и я снова убрала карты в дальний ящик.А через некоторое время позвонила мне Аня.- Помнишь, мы у тебя сидели, и ты мне на отпуск гадала?- Ну.- Мы еще ржали, что я в лес собираюсь, а ты мне с упорством все твердила, что вода будет кругом. Много воды. Так вот, можно я приду к тебе сейчас? Мне нужно, чтобы ты мне еще раз погадала, потому что я только что вернулась из Турции, Юль!Оказалось, что все, что я ей сказала тогда, все сбылось. Во-первых, о месте отдыха я сказала: «Будет много воды и жарко». Из блока неприятностей было: «Травма, будешь хромать», помню, как билась мысль «хромать» в голове. И еще: «Ссора, неудачная компания для отдыха, больше с этим человеком не поедешь». Еще было: «Знакомство с человеком, который не оправдает надежд». Может быть, что-то еще было. Уже не помню.Вышло так, что прямо перед ее поездкой на дачу коллега предложила разделить с ней горячую путевку в Турцию. Она согласилась. На выходе, уже там, после приземления, она вывихнула ступню. Была в сабо, ступни вспотели, когда спускалась по лестнице, нога скользнула и вывернулась. В результате она хромала весь отпуск. Там они с коллегой сильно поссорились, поскольку были очень разными и хотели от отдыха разных вещей... Естественно, больше вместе они никуда не ездили отдыхать. Также там она познакомилась с красавцем-турком, который ходил за ней по пятам с переводчиком. Он был красивым, я видела фото, имя было похоже на название музыкального инструмента. Может, Арган или как-то так. Но, как и всякий курортный роман, их знакомство закончилось на ее отъезде. Хотя там дошло до того, чтобы знакомить с родителями. Они переписывались и созванивались еще, но потом он просто сказал, что больше не заинтересован. Она надеялась, что все получится, а он надежд ее не оправдал.Второе гадание также было продуктивным. Как и первый раз, пытаясь толковать по книге, получала внутреннее сопротивление, отложила ее и говорила, что приходит в голову. Расклад был обычный - на будущее. Я помню, что вышло «увидишься с человеком, которого не ждешь, и встрече будешь не рада». Также я описала довольно детально: «Мужчина, не очень привлекательный, но умный. При деньгах, старше тебя намного, от которого будет много неприятностей. Проблемы с властями, еще суд и тюрьма, которым ты будешь рада». И последней вышла беременность, в голове билось «недолгая», но это слово я не озвучила.И если первый раз можно свалить на совпадение, то второе гадание, которое сбылось в том же порядке, уже никак совпадением не назвать.Досрочно из тюрьмы вышел ее брат, а так как вернулся он в их квартиру, ясное дело, она этому была не рада. Неприятности с властями были связаны с ним. Рецидив, потом суд и тюрьма как избавление. К слову сказать, я вообще не знала, что у нее есть брат, тем более, что он в тюрьме. Потом ее познакомили с тем самым мужчиной. Ей было 23, а ему 45... Они до сих пор вместе, и он до сих пор доставляет ей неприятности. Самой первой неприятностью была беременность, которую он заставил ее прервать.Стоит ли говорить, что желающих на гадание набилось много. Подружки и знакомые шли косяком. За гадания я ничего не брала, мне было самой интересно, что еще я могу. Поэтому я экспериментировала с разными вариантами. На гуще, на чаинках, МЧ даже руны мне вырезал. Всегда было одинаково. Толкования из книг не подходили, все предсказания я говорила сама. Что в голову приходит, когда вижу предмет, то и говорила. И неизменно они должны были подержать предмет. Пить из чашки, перетасовать колоду и т.д. Всегда мои предсказания сбывались. Не всегда и не у всех с точностью до 100 процентов, но краем было процентов 80 из того, что я говорила. И не всегда фразы были четкие, иногда настолько расплывчатые, что казались бредом, и все же потом они оправдывались. Это предыстория такая.Все это я рассказала к тому, что являлась сапожником без сапог. Я могла предсказать события других, но свои никогда. Каждый раз, когда я пыталась гадать себе - неважно, на чем, - гадание выходило пустым. Я задавала мысленно вопрос, а ответа не было. Иногда было мое же: «Не знаю». Мне было обидно, и я просто повернулась на том, чтобы найти способ заглянуть в свое будущее.Вина за вызов лежит на мне, я это осознаю. Не будь я такой легкомысленной в 22 года, может, никогда бы не увидела то, что увидела. Это история случилась после нового 2010 года. Поглощенная желанием узнать свое будущее, я читала много разной литературы и в конечном итоге набрела на мистера Жерара Анкосса, более известного как Папюс. Если кому интересно, можете погуглить. Книг, им написанных, было множество, уже не помню, в какой точно читала о зеркальном коридоре и о том, что можно там увидеть. Дело было на святки. Ко мне тогда приехала моя подруга детства - Настя. Мы посидели, уютно так. Ей я гадала очень редко, в этот вечер мы просто развлекались и гадали каждая себе, как в детстве. Пожгли бумагу, воск полили. Загадывали желания на бумажках и смотрели, какая потонет. Не для результата, а для досуга. Понимаете, да?Я тогда получила много положительных эмоций и, когда она ушла, решила, под влиянием момента, все же попробовать тот зеркальный коридор. Время было детское, но на улице темно. Я сняла зеркало в ванной, погасила свет, поставила свечи на трюмо перед другим зеркалом, поставила маленькое напротив, чтобы образовался тот самый коридор со свечами, и села напротив смотреть. Честно, я не знаю, как мне тогда было не страшно. Но вот вообще не было. Я особо ни на что не рассчитывала. Подсознательно я, наверное, смирилась с тем, что про свое будущее ничего не узнаю. Сидела я так, наверное, минут 25-30. Точно не скажу. В конечном итоге меня прервал мой МЧ, он пришел домой, а я не услышала. Подкрался и напугал меня. После мы пошли на кухню ужинать, свечи я погасила, включила свет, но зеркала мне было убирать лень. Решила - уберу позже.Здесь также следует пояснить, что это те самые зеркала, которые были в той моей квартире, про которую я писала ранее в «Череде смертей». Трюмо было в комнате Инны, а потом в комнате крестной. Также я забрала зеркало из прихожей и из ванной. Это, кстати, большая ошибка. Кто едет в новый дом, зеркала с собой не берите. Купите новые лучше, а если там что остается, выбросьте и никогда не приносите домой выброшенные зеркала.Мы поужинали, потом пили чай, разговаривали, посмотрели телевизор. В общем, зеркала те простояли так около 3-4х часов напротив друг друга, создавая тот самый коридор. Перед сном я вернула маленькое зеркало обратно в ванную.И думать забыла об этом. Первое время в квартире ничего не происходило. Ничего необычного, я имею в виду. Мы жили, как и раньше. Единственное - на заводе, на котором мы работали, ввели ночные смены. Я там была ОТК, а мой МЧ на погрузчике. Это случилось уже ближе к весне. Тогда-то и начались странности. Первой странностью было включение света. Не выключение, а именно включение света.У нас был своеобразный ритуал, уходя куда-то надолго, мы всегда проверяли, все ли закрыто, все ли выключено, выдергивали все из розеток, закрывали вентили газа и воды. Проверяли свет, двери, окна. Всегда по нескольку раз проверяли, закрыта ли дверь. Так вот. Приходя домой с ночи, мы обнаруживали свет в ванной включенным, а дверь ванной распахнутой. Тут я поясню, что стена, на которой располагалась дверь в ванную, сама дверь и дверная коробка, были заменены на новые деревянные прямо перед продажей квартиры, потому что у бабки был случай, когда сгорела проводка, был пожар. Дерево было необработанное, и за то время, что мы там жили, оно немного разошлось, если вы понимаете, о чем я. Чтобы, например, открыть или закрыть дверь в ванную, требовалось приложить усилие. А тумблер света был тугой, то есть для изменения его положения также нужна была некоторая сила. Поэтому кошачье хулиганство мы сразу отвергли. Также стало неуютно находиться в ванной. В частности тревожно было. Но мы не придавали этому особого значения. В конце апреля я уволилась с завода после смены руководства, больше там работать не могла. Мой МЧ остался. Так же выходил в ночь. Ночуя одна, я стала замечать некоторые странности. Началось с кошки. Эльза частенько сидела на пороге ванной, когда дверь туда была открыта, и просто смотрела в одну точку. Чувство тревоги в ванной нарастало, если я была дома одна. Я уже не могла быть там с закрытой дверью. Помню, как красила волосы, было ощущение, что сзади кто-то стоит. Я открыла тогда дверь, и Эльза сразу пришла и села на порог. Видимо, страх мой являлся подпиткой, потому что дальше становилось только хуже.Если сначала это была только ванная, то через неделю это была и прихожая тоже. Эльза теперь сидела у входной двери и таращилась на стену напротив или под потолок. Я стала плохо спать. Кошмары меня не мучили, но я могла проснуться среди ночи как от толчка. Чаще всего я была в поту. Впрочем, с моим приятелем все было нормально. Он уставал на работе и спал хорошо. Когда он был дома, мне было сложно заснуть, чувство тревоги не покидало, а вскоре я вообще перестала спать по ночам, когда его не было дома.Кошка Эльза стала приходить ко мне ночью, ложилась на грудь, мурчала и топтала меня, пока я не засыпала. Бывало, что, лежа в темноте, я слышу шелест там, за стеной, на кухне, шорохи. Я поняла, что кошка их тоже слышит, когда она лежа вот так вдруг встрепенулась и, глухо зарычав, побежала на кухню. Я слышала, как она там прыгает, потом она вернулась и снова легла на меня. Теперь даже днем мимо прихожей и ванной на кухню идти жутковато. Когда я там проходила, будто холодом обдавало, сразу шевелились волоски на шее и мурашки бежали по спине. Хотелось поскорее пробежать. Чтобы пойти, скажем, в туалет, я брала с собой туда Эльзу. Временами мне казалось, что я веду себя глупо, я пыталась справиться со страхом, но ничего не выходило. Также ко мне перестали приходить. Гостям было неуютно у нас, и они сначала просто быстро уходили, а потом перестали приходить. Вяли растения. Даже неприхотливый лук гнил, не выпуская ростков.Дальше - хуже. Теперь это чувствовалось не только в прихожей, но и в комнате. У входа, у зеркала. Кошка теперь курсировала и замирала в разных частях дома. Мы спали головами к выходу, и теперь ночами было явственное чувство, что там кто-то стоит, прямо за изголовьем, стоит и смотрит. Я от страха зажмуривалась, сжимала руку приятеля, но перевернуться или пошевелиться боялась, думала, что то, что там стоит, воспримет это как сигнал к действию. Отпускало, только когда приходила Эльза. Ложилась на грудь. Но теперь она не мурчала, она смотрела в темноту, прямо поверх головы.Самое страшное было, когда она опоздала. Теперь чаще, когда засыпали, я старалась прижаться к моему МЧ теснее, зарыться в одеяло, но потом становилось неудобно, и вот я начала поворачиваться на другой бок и так и застыла. Оцепенела. Вдохнула и не могу выдохнуть от страха. И глаза не могу закрыть, и пошевелиться боюсь. Волной страха меня как пришибло. Ощущение, что там стоят, было гуще, отчетливее. Я помню, что заплакала, шепчу: «Оставь меня в покое».И тут я почувствовала, что по моим волосам как рукой провели. Я буквально похолодела. Кровь застыла в жилах. Волосы обхватили, и тогда кошка запрыгнула на меня, зарычала, уши прижаты, пасть открыла, шипит и потом как лапой кого-то бьет, я зажмурилась и взвизгнула. Оно ушло в коридор. Эльза побежала туда же с рычанием, как когда они охотятся. МЧ проснулся, я стала плакать. Он меня обнял, вроде уснули. С той ночи Эльза спала исключительно на пороге комнаты. Охраняла, наверное, вход. От бессонницы я пила глицин. Я знаю, что многие считают эти таблетки фигней, но мне лично они тогда помогли. Я стала нормально спать, когда была не одна, днем не было тревожности такой сильной. Разум не мутился от страха. В конечном итоге ничего плохого он не делал. У нас ничего не ломалось, мы не ссорились, неприятностей не было.А потом он себя показал.Я была одна дома, было почти 2 часа ночи. Я играла в симс 3, эта игра стала тогда моим успокоением, игра и иронические детективы, смехом я спасалась от страха. Сижу, играю, Эльза проснулась и вдруг как раньше пошла и села в коридор. Смотрела она в одну точку. Снова. И тут мне пришла мысль записать это на телефон. Тогда у меня их было два: старенькая «раскладушка» моторола и новенький смарт нокиа. Так как нокия был на подзарядке, запись я делала старенькой своей моторолой. Я сидела на стуле у компьютерного стола. Расположение такое: вход в комнату, по стене открытой комнатной двери - кресло, потом угол стола, за которым сижу, а по другой стене уже трюмо, оно находится как бы сзади меня, сижу полубоком ко входу и отлично вижу прихожую и входную дверь. Таким образом, кресло слева от меня самое близкое к прихожей.Включила запись, свет везде горит, сколько нам приходило за электричество, лучше не знать.Говорю на камеру:- Вот так раньше она сидела почти каждую ночь. Не знаю, кого она видит, но это очень меня тревожит, - помимо моего разговора, были звуки игры, я ее не останавливала и не делала тише, так было спокойнее.Тем временем кошка развернулась и спокойно направилась в комнату.- Эй, Эльза, что ты там видишь такое? - она на меня посмотрела, потом принюхалась и пошла к темному уголку у кресла. Между подлокотником и распахнутой дверью. Тоже что-то там понюхала и ушла на диван. Я пошла за ней. Запись не останавливала. Еще говорила, сидя на диване и начесывая кошку. Около минуты, наверное. Потом решила запись проиграть.Звуки были искажены. Мой голос то ускорял темп, то замедлял и растягивался, видео шло нормально. Звуки игры на фоне были какими-то электронными. Неразличимыми. На моменте, когда Эльза понюхала угол кресла и ушла оттуда, картинка останавливается. На дисплее остается темнота у кресла, картинка не движется, в темноте какие-то как разводы, что ли, или тени, а звук и время идет, как и должно. До конца видео висит кадр кресла и темного угла.- Сломался, что ли? - снова включаю запись, записываю около минуты, проигрываю, все хорошо. Ни искажения звука, ни зависаний. Все в порядке. Снова включаю запись, записываю себя и кошку, проигрываю и снова все нормально.- Что за ерунда такая?Скидываю файл на комп через USB. Включаю - там с первой секунды висит этот угол. Разбираться с этим лень. Хочется спать, до прихода МЧ еще 4 часа. Почти рассвело. Выключаю все, иду читать на диван. Эльза лежит рядом. Тихо и тревожности нет. Страха нет. Я, кажется, задремала.Утром, когда мой приятель пришел с работы, первым делом дала ему телефон.- Ночью снимала. Вот, посмотри, как она сидит. Правда, там видео заглючило, не обращай внимания, дальше можешь выключать.Сидим на кухне. Он включил видео, звук был отвратительный, голос и правда сильно искажен. Я ставлю чайник и сковородку для завтрака. Минута и возглас:- Это что за хрень? Ты это вообще видела? - встает и передает мне телефон. - Так не видно, к окну подойди.Я подхожу к окну, запускаю видео сначала. Вот Эльза проходит мимо кресла, вот разворачивается, вот уходит, я опускаю руку с телефоном, появляется тот самый кадр угла, и тут я вижу, что вчерашние так называемые «разводы» в темноте - это не разводы, а лицо!!! Черты лица мужские, очень острый, узкий, длинный подбородок, а губы большие, лицо худое. Высокие выпирающие скулы, ухо видно только одно, потому что он немного боком, оно остроконечно, острый нос, провалы глаз и выступающие надбровные дуги. А над ними...- Это что, рога, что ли? - МЧ снова выхватывает телефон. - Ты же видишь это?Я не заметила его при свете ламп, потому что только при дневном свете стала различна граница цвета. Он был какой-то серо-синий. И смотрел он не зло, скорее с ухмылкой.Последующие дни было спокойно. Я, как одержимая, ходила с этим телефоном сначала по квартире и снимала все подряд. Зафиксировала на фото в ванной дымку и лицо на стене. Эти фото до сих пор у меня есть, может, позже выложу их в раздел с фото. Потом по знакомым ходила и спрашивала, видят ли они что-то на экране. Боялась, что услышу нет. Только двое сказали, что ничего там нет, один из них друг моего МЧ, но когда он это сказал, отдал телефон так поспешно и вдруг захотел уйти, что я не поверила, а второй - это был Андрей, муж моей тетки Лиды. Даже разозлился.Одна особо впечатлительная смотрела видео, когда была у меня. И когда я ей все рассказала, ретировалась с такой скоростью, что пятки сверкали, больше мы не общаемся. К слову, она приходила погадать.На третий день я встретила свою бывшую коллегу на остановке - тетю Галю. Она до тех пор жила в деревне, женщина боевая и за словом в карман не лезет. Когда она посмотрела видео, то вообще не испугалась:- Это что, бес, что ли? - я вздрогнула и по инерции спросила:- Бес? Ты его видишь?- Конечно, а че не видеть-то? Вон борода, глаза, рога. Ухмыляется тварь. Еще прям как подгадал и в кадр попал - любуйся им. Вызывай батюшку, не жди, пусть квартиру освятит.В общем, не буду описывать, как мы приглашали попа, ее совет не помог. Мы его только разозлили. Стали ссориться, кошка чахла, в воздухе витала агрессия. Однажды мы ссорились, когда я была в ванной и стирала. Мы так кричали друг на друга, кошмар просто. Потом он ушел, хлопнув дверью, а я разрыдалась прямо там, сидя в ванной на полу, в голос, и тогда со всей силы захлопнулась дверь в ванной и свет погас. Я замерла, спиной ощутив, что не одна там, ощутила волну злобы. Чисто машинально прошептала:- Прости, пожалуйста, - и поняла, что злоба отступает, потом повторила:- Пожалуйста, извини, мне просто страшно было. Если ты скажешь, что тебе надо, я…Снова щелкнул свет, я даже договорить не успела. Это мой МЧ вернулся. И сказал ровно то, что я сказала:- Прости, пожалуйста.И в этот момент упало со стены зеркало, тренькнуло, но не разбилось.В этот вечер мы его примотали к зеркалу трюмо и вынесли нафиг из дома. А на следующий день мой приятель разобрал стены ванной и удалил короб железный, купил брусья и сделал сам каркас новый для стен. С этого начался ремонт.Стоит ли говорить, что еще через день лук полез зеленый на окне. И кошка ела за двоих. И спали мы безмятежно. Окна распахивали и дышали. Было тепло. И снова начали приходить гости. И больше никогда я не гадала ни на чем себе.Временами меня все же упрашивали погадать мои подружки, но всегда я ходила с картами к ним. И ничего плохого никогда не говорила. А потом мы переехали в Москву, сменили работу. Карты мои так и лежат, но я не пользовалась ими с 2012 года и никому больше не говорю (кроме вас), что умею читать события грядущие. С того раза ничего мистического больше не происходило. Последней странностью было то, что телефон, на который я записала видео, выключился и больше не включался. Еще тогда, в 2010. В ремонте не поняли, в чем проблема, меняли то и се, он так и не ожил. А видео на компе перестало открываться. Помню, перекинула его на диск, когда меняла винду, потом, когда просматривала диски, его уже не нашла. Слава богу, остались свидетели, а то я бы думала, что чокнулась.А последние лет пять о мистике даже мыслей не было. Разум и сознание на первом месте. В качестве философии у меня буддизм. Именно философии, а не религии. Я не ем мяса, занимаюсь йогой, помогаю бездомным животным и живу в гармонии с собой.Иногда только мне не дает покоя, нет-нет, да и вспомню, что кто-то тогда забрал себе эти чертовы зеркала...З.Ы: на этот раз ничего не висло. Всем добра и спасибо за внимание.

Ключевые слова: Бес зеркала незваный гость авторская история

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