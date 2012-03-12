Сам черт помогал

Сам черт помогалМой дед, царствие ему небесное, умер уже давно. Пьяный упал в колодец и утонул, причем колодец этот он сам и выкопал.
После того, как дед умер, бабушка вспоминала очень часто один случай.
Колодец они копали вдвоем целое лето, дед долбил землю в ведро, а бабушка лебедкой поднимала наверх. И вот, когда уже было выкопано метров десять, бабушку позвала соседка, Коровы разбежались у пьяного пастуха, нужно было срочно идти их собирать. Бабушка кинула деду веревочную лестницу, крикнула, чтобы быстрей вылазил, а сама побежала с соседкой. Пока всех коров деревенских собрали, уже начало темнеть на улице.
Дед так и не пришел. Ну, мало ли, может, какие другие дела были. Пришла домой, а его нет нигде, вышла в огород и слышит мат со дна колодца. Испугалась, спустила лестницу, хотя точно помнила, что спускала, когда уходила. Дед вылез, орет во все горло, мол, что зараза белены объелась.
Как оказалось, кто-то все это время вытягивал ведро с землей и обратно пустое опускал. Сколько дед не говорил, что хватит, закругляться пора, не видно ничего. Бабушка долго потом доказывала, что ее и близко возле колодца не было, а из деревенских никто бы не стал просто так молча за бесплатно работать.
А после смерти мужа бабушка сделала вывод, что это сам черт приходил помогать деду яму копать.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34 by ШиФеРПросмотров: 381Комментарии: 1
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