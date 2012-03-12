Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Сам черт помогал

Мой дед, царствие ему небесное, умер уже давно. Пьяный упал в колодец и утонул, причем колодец этот он сам и выкопал.

После того, как дед умер, бабушка вспоминала очень часто один случай.
Колодец они копали вдвоем целое лето, дед долбил землю в ведро, а бабушка лебедкой поднимала наверх. И вот, когда уже было выкопано метров десять, бабушку позвала соседка, Коровы разбежались у пьяного пастуха, нужно было срочно идти их собирать. Бабушка кинула деду веревочную лестницу, крикнула, чтобы быстрей вылазил, а сама побежала с соседкой. Пока всех коров деревенских собрали, уже начало темнеть на улице.
Дед так и не пришел. Ну, мало ли, может, какие другие дела были. Пришла домой, а его нет нигде, вышла в огород и слышит мат со дна колодца. Испугалась, спустила лестницу, хотя точно помнила, что спускала, когда уходила. Дед вылез, орет во все горло, мол, что зараза белены объелась.

Как оказалось, кто-то все это время вытягивал ведро с землей и обратно пустое опускал. Сколько дед не говорил, что хватит, закругляться пора, не видно ничего. Бабушка долго потом доказывала, что ее и близко возле колодца не было, а из деревенских никто бы не стал просто так молча за бесплатно работать.

А после смерти мужа бабушка сделала вывод, что это сам черт приходил помогать деду яму копать.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:34 by ШиФеРПросмотров: 381Комментарии: 1
+8

Ключевые слова: Колодец черт яма дед ведро авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Галина
Сегодня, 22:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 481
Ну не факт, что этот нечистый, но бабушку понять можно. История действительно мистическая и написано хорошо.
Зарегистрирован: 12.03.2012
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.