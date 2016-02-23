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Истории из жизни

Летящая тень

Время близилось к восьми часам вечера. Пальцы на ногах стали потихоньку замерзать, и все нутро стало проситься в более теплое место.
До дома еще оставалось идти около пятнадцати минут.

Тогда я хорошо погулял с другом и был в очень хорошем настроении. Прокручивал его шутки, наши диалоги у себя в голове. Забыв об одной вещи, которая заставила сменить маршрут.
Подходя к дому, я вспомнил, что переехал в другое место, и ключи от первого жилья лежат на столе в новом доме.
- Блин, надо же так ошибиться, - подумал вслух я.
Я пошарил по карманам и, действительно, ключей не было. Поэтому я пошел в сторону нового жилища.

Рядом с моим старым домом проходят железнодорожные пути. Ранее там были склады, но сейчас они закрыты и эти пути не используют.
Время было около восьми-девяти вечера, когда я увидел нечто.
Тень быстро выскочила со стороны складов, пролетев сквозь железные ворота. Далее, не сбавляя скорость, она двинулась вдоль железнодорожных путей.
Скорость была высокой. Позже тень пронеслась напротив меня и вылетела на дорогу, по которой ехало такси. Осветив фарами силуэт такси резко остановилось, а тень двинулась далее по полотну, не замечая впереди ничего на своём пути.

Такси же постояло какое-то время и двинулось дальше по дороге, а я убежал.
Ни фото, ни видео у меня нет, ведь в тот момент от увиденного я просто на время застыл.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03 by MIMVAVПросмотров: 163Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Приведение нечто ночь такси тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:05
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Комментариев: 1 045
Как-то очень просто и скомкано написано. Может, это человек был. Пьяный или еще чего... Смущает конечно, что тень пролетела сквозь ворота. Но написано так, что не верится особо во все.
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#2 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 19:00
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Ну ладно с веселья привиделось, но затормозивший таксист был наверняка трезвым. Плюсану.
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#3 написал: LucyTyan
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Cтавлю плюс. Но слишком нераскрыто
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#4 написал: Talisha
Сегодня, 19:47
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Мало ли что летает в темноте... Не пристает к людям - и хорошо!
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:48
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Как то мало информации, ну хотя бы что за форма была у той тени?)
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