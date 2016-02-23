Летящая тень

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:03

MIMVAV Просмотров: 163 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 18:03 by

Время близилось к восьми часам вечера. Пальцы на ногах стали потихоньку замерзать, и все нутро стало проситься в более теплое место.До дома еще оставалось идти около пятнадцати минут.Тогда я хорошо погулял с другом и был в очень хорошем настроении. Прокручивал его шутки, наши диалоги у себя в голове. Забыв об одной вещи, которая заставила сменить маршрут.Подходя к дому, я вспомнил, что переехал в другое место, и ключи от первого жилья лежат на столе в новом доме.- Блин, надо же так ошибиться, - подумал вслух я.Я пошарил по карманам и, действительно, ключей не было. Поэтому я пошел в сторону нового жилища.Рядом с моим старым домом проходят железнодорожные пути. Ранее там были склады, но сейчас они закрыты и эти пути не используют.Время было около восьми-девяти вечера, когда я увидел нечто.Тень быстро выскочила со стороны складов, пролетев сквозь железные ворота. Далее, не сбавляя скорость, она двинулась вдоль железнодорожных путей.Скорость была высокой. Позже тень пронеслась напротив меня и вылетела на дорогу, по которой ехало такси. Осветив фарами силуэт такси резко остановилось, а тень двинулась далее по полотну, не замечая впереди ничего на своём пути.Такси же постояло какое-то время и двинулось дальше по дороге, а я убежал.Ни фото, ни видео у меня нет, ведь в тот момент от увиденного я просто на время застыл.

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