На ладони

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Восьмая тень Просмотров: 173 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:12 by

В начале девяностных мне было 4-5 лет, брату - на 2 меньше. Папа наш не отличался примерным поведением, потому с бабушкиной дачи в город мы выехали с корзиной овощей в сопровождении весьма "под мухой" родителя.Помните такие пластмассовые прямоугольные корзины с дырочками и пластиковыми ручками? Бабушка нагрузила огурцов, ещё зелёных помидоров, сверху бросила перевязанный тряпицей пучок зелёного лука и отправила внуков и их отца в город за 20 км от дачи. Автобусы тогда ходили нечасто от посёлка до маленького городка в Пермском крае, так что ехали мы уже почти в сумерках - это помню отчётливо. Родитель наш в пустом автобусе нашёл родственную душу и с молчаливого согласия водителя продолжил веселье (выпивал). Мы с братом сидели на сдвоенном сиденье за ним, братишка клевал носом, а я смотрела, чтоб папа не уронил-таки в пылу энтузиазма корзину с овощами, заботливо собранную бабушкой. Мост через реку Сылву был на ремонте из-за недавно почти провалившейся сквозь полусгнившие от старости доски машины, потому... я не понимаю, то ли водитель так спешил домой, что срезал через этот мост на своём автобусе по привычному маршруту, то ли ещё что - но мы поехали по аварийному мосту. (Прошу вас не придираться к этом моменту, я именно так помню, а папа, к сожалению, уже на небесах, чтоб у него уточнить).Старый "ЛиАЗ" медленно въехал на старый полуразобранный настил, через несколько метров передние правые колеса провалились сквозь доски, автобус резко накренился. Я помню, что от толчка корзина с огурцами и прочими дарами земли вылетела из папиных рук, и я, поддержав качнувшегося сонного брата, со стыдом вскочила, чтоб собрать овощи, скатившиеся к лестнице закрытых входных дверей. Автобус пыхтел, взрослые ругались, я чуть ли не плакала от страха и стыда. Вдруг, поднявшись во весь рост, я сквозь узкие стёкла дверей увидела огромного дядю в белом "платье", как бы я тогда сказала. В длинном одеянии, он шёл по реке и ладонью своей приподнял наш автобус, тот встал всеми колёсами на настил и поехал дальше. А бородатый дядя в белом только улыбался мне.Добрались мы благополучно, несмотря на безответственность отца. Дома, в городе, дед отпоил нас с братишкой чаем с малиновым вареньем, но в историю про автобус и огромного человека, идущего по воде, не поверил.

Ключевые слова: Автобус мост река фигура в белом авторская история

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