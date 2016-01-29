Чёрт

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Poit Просмотров: 489 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 14:18 by

В 2012-м году умерла моя близкая подруга. Причём в свой день рождения. Я не знаю, можно ли считать эту смерть мистической, но я верю, что здесь что-то не так. Имена в истории я заменила.Как я уже говорила, это случилось в 2012-м году. Было нам с подругой Олей по двадцать одному году. Мы с ней в середине июня ездили в Москву. Там жил наш бывший одноклассник Саша, с которым мы всегда поддерживали хорошие отношения, и он согласился нас приютить в своей квартире.Через три дня после нашего приезда Сашку позвали друзья в клуб. Он позвал и нас, сказал, что со всеми познакомит.К слову, Саша сам был молодым человеком при деньгах и друзья его такие же. Поэтому мы сначала не хотели идти, думали, что не вольёмся в компанию и все дела, но он нас успокоил и всё-таки уговорил. Вот, думаю, зря.Когда мы с Олей пришли, там было очень много народа. Сашка нас знакомил со всеми. Дошла очередь до молодого парня. Честно, как только я его увидела, я слова не могла вымолвить. Очень красивый парень. В процессе знакомства узнали, что ему двадцать три, что он работает в столице. Ещё и имя у него было такое необычное, европейское, в России редко такое встретишь.В общем, не буду вдаваться в подробности, но закрутились у него с моей подругой отношения. Я немного завидовала, ведь парень действительно прямо-таки идеал. И внешность, и характер. Но отбивать его, или мешать их счастью я не собиралась, так как очень люблю подругу.Длились с ним у Оли отношения примерно до середины августа. Незадолго до этого я стала замечать, что она странная стала. Всегда была открытым и позитивным человеком, а тут как будто бес вселился. Я стала расспрашивать, она только отмахивалась. Я уж начала со страху думать, что новоиспечённый парень её бьёт, унижает, но на расспросы она опять же отмахивалась.Однажды она приходит и ревет. Говорит, не может так больше. Я очень испугалась за подругу. Стала успокаивать и спрашивать, в чём дело. И тут она выдаёт странную реплику, что парень её новый - чёрт, что он исчадие ада и прочее, связанное с нечистью. Я сначала подумала, что Оля его просто со зла так обзывает. Но потом она объяснила, что он такой и есть, что он странный. И уехать ей срочно домой надо. А у нас, к слову, самолёт как-раз почти в конце августа.В общем, за два дня перед отъездом он подарок ей присылает. У Оли день рождения в первых числах сентября. Так вот, в подарке кольцо и письмо, что на сам день рождения он ещё подарочек подарит. Олька в слёзы сразу, что он забрать её хочет в ад. Я очень боялась за подругу. Подумывала по приезде домой отправить её к психологу. Когда про этого нового знакомого спрашивала у Сашки, он говорил, мол, совершенно обычный парень и никакой не чёрт.Но окончательно я задумалась про это, когда Олька умерла. Прямо в свой день рождения поздним утром. От остановки сердца в двадцать два года. Просто так остановилось сердце и всё. Я удивилась, ведь здоровые и молодые люди не умирают от остановки сердца. А Оля всегда имела хорошее здоровье. Мне врач так же сказал и покрутил головой, мол, сердце действительно остановилось просто так, как бы странно это не звучало.После этого я звонила Сашке и опять спрашивала про того парня. Он сказал, что тот уехал срочно по делам куда-то и деталей не раскрыл.Ну, похоронила я подругу, очень долго горевала. Я не знаю, правда ли то, что говорила тогда Олька, связан ли тот парень с её смертью. Но иногда действительно задумываюсь, может всякие такие черти существуют, живут среди нас и забирают людей?

Ключевые слова: Черт клуб знакомство подруга смерть кольцо ад авторская история

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