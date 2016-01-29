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Истории из жизни

Чёрт

В 2012-м году умерла моя близкая подруга. Причём в свой день рождения. Я не знаю, можно ли считать эту смерть мистической, но я верю, что здесь что-то не так. Имена в истории я заменила.

Как я уже говорила, это случилось в 2012-м году. Было нам с подругой Олей по двадцать одному году. Мы с ней в середине июня ездили в Москву. Там жил наш бывший одноклассник Саша, с которым мы всегда поддерживали хорошие отношения, и он согласился нас приютить в своей квартире.
Через три дня после нашего приезда Сашку позвали друзья в клуб. Он позвал и нас, сказал, что со всеми познакомит.
К слову, Саша сам был молодым человеком при деньгах и друзья его такие же. Поэтому мы сначала не хотели идти, думали, что не вольёмся в компанию и все дела, но он нас успокоил и всё-таки уговорил. Вот, думаю, зря.

Когда мы с Олей пришли, там было очень много народа. Сашка нас знакомил со всеми. Дошла очередь до молодого парня. Честно, как только я его увидела, я слова не могла вымолвить. Очень красивый парень. В процессе знакомства узнали, что ему двадцать три, что он работает в столице. Ещё и имя у него было такое необычное, европейское, в России редко такое встретишь.
В общем, не буду вдаваться в подробности, но закрутились у него с моей подругой отношения. Я немного завидовала, ведь парень действительно прямо-таки идеал. И внешность, и характер. Но отбивать его, или мешать их счастью я не собиралась, так как очень люблю подругу.
Длились с ним у Оли отношения примерно до середины августа. Незадолго до этого я стала замечать, что она странная стала. Всегда была открытым и позитивным человеком, а тут как будто бес вселился. Я стала расспрашивать, она только отмахивалась. Я уж начала со страху думать, что новоиспечённый парень её бьёт, унижает, но на расспросы она опять же отмахивалась.

Однажды она приходит и ревет. Говорит, не может так больше. Я очень испугалась за подругу. Стала успокаивать и спрашивать, в чём дело. И тут она выдаёт странную реплику, что парень её новый - чёрт, что он исчадие ада и прочее, связанное с нечистью. Я сначала подумала, что Оля его просто со зла так обзывает. Но потом она объяснила, что он такой и есть, что он странный. И уехать ей срочно домой надо. А у нас, к слову, самолёт как-раз почти в конце августа.

В общем, за два дня перед отъездом он подарок ей присылает. У Оли день рождения в первых числах сентября. Так вот, в подарке кольцо и письмо, что на сам день рождения он ещё подарочек подарит. Олька в слёзы сразу, что он забрать её хочет в ад. Я очень боялась за подругу. Подумывала по приезде домой отправить её к психологу. Когда про этого нового знакомого спрашивала у Сашки, он говорил, мол, совершенно обычный парень и никакой не чёрт.
Но окончательно я задумалась про это, когда Олька умерла. Прямо в свой день рождения поздним утром. От остановки сердца в двадцать два года. Просто так остановилось сердце и всё. Я удивилась, ведь здоровые и молодые люди не умирают от остановки сердца. А Оля всегда имела хорошее здоровье. Мне врач так же сказал и покрутил головой, мол, сердце действительно остановилось просто так, как бы странно это не звучало.
После этого я звонила Сашке и опять спрашивала про того парня. Он сказал, что тот уехал срочно по делам куда-то и деталей не раскрыл.

Ну, похоронила я подругу, очень долго горевала. Я не знаю, правда ли то, что говорила тогда Олька, связан ли тот парень с её смертью. Но иногда действительно задумываюсь, может всякие такие черти существуют, живут среди нас и забирают людей?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:18 by PoitПросмотров: 489Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Черт клуб знакомство подруга смерть кольцо ад авторская история

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Комментарии

#1 написал: marlin
Сегодня, 14:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (434|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
Черт (т) - человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже - только чушки и опущенные) . Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом

Может он и был чертом, но только таким если :) Красивая обертка, а внутри такой вот черт. Девушку жалко молодую в любом случае, да и всех, кто рано уходит
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#2 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 14:52
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1217|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 560
Соболезную вам автор.
Но в истории только ваши домыслы, зачем без доказательст парня в к чертям приписывать
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: Lynx
Сегодня, 15:36
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1523|0)
Публикаций: 132
Комментариев: 1 040
Ада нет! Все черти здесь.

Но смерть внезапная в столь юном возрасте бывает. может, с кавалером-то совпадение. И уехал он правильно. Я бы тоже уехала и не возвращалась, если бы мой человек умер. Воспоминания только теребить и сердце рвать.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#4 написал: Talisha
Сегодня, 15:42
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Группа: Посетители
Репутация: (495|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 388
Не думаю, что есть связь. Хотя, все может быть, конечно:-) Ну и чёрт с ним! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Написано объемно но по сути ничего, не понятно почему именно этот парень виновен в смерти подруги, ни одного факта лишь домыслы, а этого мало. Очень печально когда люди умирают, особенно молодые, но так бывает и без потустороннего вмешательства.
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: Karl Georglin
Сегодня, 15:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 38
А вы не ходили гадать никогда с ней? Че сказала цыганка?
В другой раз, будешь писать историю - больше мистики добавь. Ну и лулзов пару горсточек, или как здесь каждый второй любит говорить, какое-то "н.е.х."
Неужели так трудно было добавить что мол когда-то ходили гадать и там цыганка "построила кирпичный дом" и подругу выгнала и вообще, черный кот в доме, напал и поцарапал ей коленку. Левую, нет, правую, нет, две, а еще неслабо шипел.
Ох, да это не в творческихsweat_smile(а зря)
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 16:08
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 77
Парня скорее всего от какой то обиды оскорбляла она. А смерть такую странную я тоже встречала,только девушке 28 было,и тоже на здоровье не жаловалась. Внезапная остановка сердца. Можно конечно мистику притянуть....У меня,кстати,также дедуля умер,правда в 66.Но все же не понятно это,когда вполне здоровый человек просто перестает жить.Страшно.
Зарегистрирован: 31.05.2016
#8 написал: Elena-lvs
Сегодня, 16:41
0
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 509
Цитата: vasilina_apelsina
Соболезную вам автор.
Но в истории только ваши домыслы, зачем без доказательст парня в к чертям приписывать

Согласна...остановка сердца и то, что она парня обязывала не вижу связи...
Но спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
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