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Истории из жизни

Материнская любовь

Решил поделиться своей историей, которая произошла со мной шесть лет назад. Начну с того, что мистика и необъяснимое окружают меня с самого детства. Дом, где я живу, был построен во времена Сталина на старом кладбище. Соседи, которые рыли себе подвалы, часто находили человеческие кости и остатки надгробных плит. Притом дом построили из камня разрушенной коммунистами церкви. В общем, типичная 4-х этажная сталинка.

Живу я на последнем этаже и по ночам часто слышал чьи-то шаги и звуки печатающей машинки. Чтобы попасть на крышу, нужна очень длинная лестница, так что исключается попадание туда в ночное время каких-либо животных и людей, а печатные машинки давно вышли из употребления. Но я к таким мелочам привык с детства.
Пару раз пытался в детстве завести кошек. Одна обезумела и на второй день выбросилась с балкона, а маленький котенок утонул в ванной. Никак не могу понять, как он туда попал, просто был настолько мал, что не смог бы взобраться на такую высоту. То, что много соседей умерло молодыми, - это одно, а что вокруг бездетные или глубоко несчастные - это другое. Даже у батюшки, живущего на втором этаже, постоянно в семье происходят скандалы (приходится слушать всем соседям).
В личной жизни у меня тоже не все отлично, но терпимо. Ну так вот, находился я в загранкомандировке около шестнадцати месяцев, и все шло вроде хорошо. Через пару дней собирался на родину, но по обстоятельствам задержался на две недели. Накупил много сувениров и подарков, одним из которых было зеркальце. Обыкновенная безделушка, купленная в Египте. Не знаю почему, но когда я позвонил маме и перечислил список покупок, ее обрадовало почему-то это зеркальце. Все выспрашивала меня, как оно выглядит, какого цвета и т. д.

Ровно за неделю до того, как я попал домой, получил от мамы странное смс из пяти слов: "Ну, где же ты, сынуля?". Тогда я не придал этому большого значения, но по приезду домой, не поверил своим глазам: мать лежала при смерти, а в тот день, когда был отправлено смс, лежала в реанимации и перенесла клиническую смерть. Естественно, никакого смс она не отправляла, и другой тоже никто не трогал ее телефона. Все это я узнал позже, а в тот первый день, когда я ее увидел, она мне ничего не рассказала, просто сказала, что немного приболела и это все пройдет. Очень просила показать ей это зеркальце, но оно как в землю провалилось. Я уже начал думать, что оставил его где-то.

День ото дня состояние мамы ухудшалось. За день до ее смерти лежу я в смежной комнате и слышу чьи-то шаги. Я проснулся и решил проверить в чем дело. Никого постороннего в квартире не было, а мама сама не могла передвигаться. Первая моя реакция была, что померещилось. Через некоторое время шаги повторились, но на этот раз к ним добавилось шуршание целлофановых пакетов и хлопанье дверцей шифоньера. Я проверил еще раз и опять никого не обнаружил. Почти всю ночь кто-то ходил по квартире и что-то искал. Ну, тут я не выдержал и сам перерыл все мои вещи. Найдя зеркальце, я положил его рядом с мамой, после этого шум в квартире прекратился. К утру мамы не стало.

В течение двух дней я не мог зажечь церковные свечи, их как будто кто-то задувал. После отпевания свечи зажигал нормально. Вот так мама дождалась своего сына и оставила этот бренный мир. Заранее прошу извинить за плохой стиль изложения.
Источник.

Вчера, 21:46 by LynxПросмотров: 422Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Египет смс мама зеркальце реанимация смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 23:35
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Репутация: (681|0)
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Комментариев: 500
История не плохая, но напрягает то, что в "сталинках" звукоизоляция хорошая, и соседей услышать через стену не так просто, если только они из "калашей" друг в друга не шмаляют.... А фраза, что ВСЕ соседи подвалы себе рыли..... Чё, серъёзно? и даже те соседи, что не на первом этаже жили?

..не, ну а кошка-самоубийца и котёнок-водолаз ,. так вАще супер.... Лучше за питомцами присматривать надо: балконы закрывать и ванную полную не оставлять, или дверь в неё закрывать...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Lynx
Вчера, 23:46
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alex.kuzmenko2017, насчёт изоляции скажу вам, что да! Я жила в сталинке и со звуком адище. Слышно всех! Я до сих пор вспоминаю чихающую бабку этажом ниже. А подвалы норма- для банок-склянок всяких. Вы в инете почитайте про питерские сталинки. Тама и похлеще подвалов вытворяли)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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