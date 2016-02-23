Тройник и удлинитель

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:07

marlin Просмотров: 342 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 22:07 by

С момента этого события прошло больше десяти лет, но моя подруга помнит все так, как это было вчера. Еще бы, такое не забудешь. Она частенько вспоминает про этот день. И на этот раз, вспомнив про своего усопшего любимого отца, у нее стали наворачиваться слезы. И снова обмолвилась знакомым мне уже ранее случаем, произошедшим в этот трагический день.На момент происходящих событий со Светой мы учились в старших классах. Жили мы в соседнем доме, наши родители были давними друзьями. Мы часто ходили друг к другу в гости, поэтому виделись часто. Мы были все как одна большая семья. Ее отец, которого звали дядя Саша, был майор, тогда еще называемой милиции. Здоровый мужик, который не пил и не курил. Был строгим мужиком, но правильным. Единственную свою дочь любил больше всего на свете, но воспитывал в строгости. Вот таким я его и запомнил.В тот день я пришел домой со школы, как обычно бросил портфель в сторону, переоделся и отправился трапезничать на кухню. Когда мама мне ставила тарелку с едой на стол, я заметил ее бледное и заплаканное лицо. На мой вопрос о том, что случилось, она села на стул и сказала, что сегодня утром на работе от инфаркта умер Светин отец. Вскочив из-за стола, я тут же побежал к ней домой, где застал подругу, которая молча сидела, смотря в одну точку, не отрывая взгляда и не реагируя ни на кого. На меня в том числе. Присев на диван, на котором сидела Света, и обняв ее, я просидел с ней молча. Не знаю, сколько времени, но, думаю, минут десять точно. В какой-то момент она подняла на меня свои глаза и произнесла:- Я его видела, ты понимаешь, я его видела сегодня.Как оказалось, пару часов назад Света шла домой со школы и увидела, что навстречу ей идет отец. Его фигуру она узнала еще издалека. Он сильно торопился и шел очень быстрым шагом, почти бежал. Приблизившись почти вплотную, отец продолжал быстро идти, не обращая внимания на свою дочь. Света крикнула:- Пап, ты куда так торопишься, что меня не замечаешь?!Отец глянул на нее испуганным взглядом и ускорил шаг еще быстрее. Не поняв его такого странного поведения, Света продолжила путь в недоумении, анализируя происходящее. По приходу домой она хотела поделиться этим со своей мамой. Придя же и узнав, что ее отец умер сегодня утром, Света чуть не потеряла сознание и долго не могла прийти в себя. У нее был двойной шок, как она мне говорила. Выходит, что она никак не могла видеть отца, ведь он уже был давно мертв.Вначале, в тот злополучный день, я все конечно же списал на ее шоковое состояние, не придав значения этим словам. Но спустя много лет Света по-прежнему утверждает, что тогда видела его, своего умершего отца. Вот как сейчас видит меня. Чтобы разрядить обстановку, я обнял свою подругу и попытался сменить тему, рассказав анекдот, который как-то видел в замечательной передаче «Городок»:- Сидит Леонид Ильич Брежнев за столом и ковыряется в настольной лампе, которая не хочет загораться. И тут в его кабинете открывается дверь, и заходит еще один Леонид Ильич. Тот Брежнев, что сидит за столом, посмотрев на своего двойника, причмокивая в своей манере говорит: "Что на Вас делают мои брови?", а тот ему отвечает: "Я Ваш двойник!", на что Брежнев ему: "А, ну тогда принесите мне еще тройник и удлинитель…"Тут Света улыбнулась, ее лицо заполнила теплая и любимая улыбка, которая мне так знакома. Мы продолжили разговор уже на другую тему, но я продолжал и продолжаю задумываться над этим случаем.

Ключевые слова: Отец подруга призрак анекдот смерть авторская история

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