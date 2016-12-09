Кикимора болотная

Lynx Просмотров: 596 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 18:36 by

Я родилась в соседней с Кировской областью Коми. Наш тогда еще небольшой городок затерялся среди тайги и болот. Но он потихоньку расстраивался, и вскоре наша семья получила новую квартиру в самом крайнем в городе новом доме. Сразу за этим домом была река, а за ней лес и болота. В один из выходных папа повел нас с братом на болото за клюквой. Мама осталась дома на хозяйстве. Мы были тогда еще маленькими - мне лет восемь, а брату шесть.Прошли мы по лесу километра полтора и вышли на поросшее ерником клюквенное болото. Здесь дорожка стала узенькой и утопала во мху. Вокруг росли низенькие кривые сосеночки. Идти можно было только гуськом друг за другом: папа шел первым, за ним брат, а я замыкала процессию.Вдруг ясно слышу, как мама меня зовет: "Гулечка, Гулечка!". Я обрадовалась, подумала, что мама управилась с делами и догнала нас. Оборачиваюсь - никого нет. Ну, думаю, послышалось. Пошла дальше и опять ясно слышу мамин голос: "Гулечка!". Так меня, кстати, только мама называла. Оглядываюсь - опять никого! Тут мне страшно стало, и я смалодушничала - обогнала брата по болотине и встала между ним и папой. Иду и назад оглядываюсь. Смотрю, брат тоже вскоре остановился, заоглядывался. Я при этом ничего не слышала. Вскоре он меня обогнал и втерся между мной и папой. В это время я услышала как бы смех, но противненький такой: "Хи-хи-хи". На этом все и прекратилось. Мы дошли благополучно до россыпей клюквы, набрали полные ведра и благополучно вернулись.Потом за нашим домом выросли еще дома, но болото долго держалось. Мы с подружкой часто бывали там: в середине болотины было озеро, а вокруг него проложили лыжную трассу. Все выходные и праздничные дни мы пропадали на лыжне, бегали по болоту на горку, которая находилась километрах в двух, но никогда больше не встречали ничего подобного.Я считаю, что это болотная кикимора развлекалась, пугая маленьких детей. Ведь откуда-то же она умела говорить маминым голосом и знала, как меня мама дома называет?

Ключевые слова: Кикимора болото голос испуг брат авторская история

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