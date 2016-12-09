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Истории из жизни

Кикимора болотная

Я родилась в соседней с Кировской областью Коми. Наш тогда еще небольшой городок затерялся среди тайги и болот. Но он потихоньку расстраивался, и вскоре наша семья получила новую квартиру в самом крайнем в городе новом доме. Сразу за этим домом была река, а за ней лес и болота. В один из выходных папа повел нас с братом на болото за клюквой. Мама осталась дома на хозяйстве. Мы были тогда еще маленькими - мне лет восемь, а брату шесть.

Прошли мы по лесу километра полтора и вышли на поросшее ерником клюквенное болото. Здесь дорожка стала узенькой и утопала во мху. Вокруг росли низенькие кривые сосеночки. Идти можно было только гуськом друг за другом: папа шел первым, за ним брат, а я замыкала процессию.
Вдруг ясно слышу, как мама меня зовет: "Гулечка, Гулечка!". Я обрадовалась, подумала, что мама управилась с делами и догнала нас. Оборачиваюсь - никого нет. Ну, думаю, послышалось. Пошла дальше и опять ясно слышу мамин голос: "Гулечка!". Так меня, кстати, только мама называла. Оглядываюсь - опять никого! Тут мне страшно стало, и я смалодушничала - обогнала брата по болотине и встала между ним и папой. Иду и назад оглядываюсь. Смотрю, брат тоже вскоре остановился, заоглядывался. Я при этом ничего не слышала. Вскоре он меня обогнал и втерся между мной и папой. В это время я услышала как бы смех, но противненький такой: "Хи-хи-хи". На этом все и прекратилось. Мы дошли благополучно до россыпей клюквы, набрали полные ведра и благополучно вернулись.

Потом за нашим домом выросли еще дома, но болото долго держалось. Мы с подружкой часто бывали там: в середине болотины было озеро, а вокруг него проложили лыжную трассу. Все выходные и праздничные дни мы пропадали на лыжне, бегали по болоту на горку, которая находилась километрах в двух, но никогда больше не встречали ничего подобного.
Я считаю, что это болотная кикимора развлекалась, пугая маленьких детей. Ведь откуда-то же она умела говорить маминым голосом и знала, как меня мама дома называет?
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Сегодня, 18:36 by LynxПросмотров: 596Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Кикимора болото голос испуг брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Ну может нечисть умеет мысли читать) хорошая история, но бедный ребенок Ваш братишка, в шесть лет на болото за полным ведром клюквы это жесть, плюс Вам
Зарегистрирован: 9.12.2016
#2 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 19:26
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 72
А меня удивило,что маленькие дети ,испугавшись чего то,ничего не говорили отцу.Шли себе,боялись молча и прятались друг за друга...
Зарегистрирован: 31.05.2016
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:48
+2
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1319|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 509
Кикиморы на многое способны. И не изучены. Всё может быть. Могла и в трясину заманить.
Хорошо, что без жертв обошлось! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#4 написал: Talisha
Сегодня, 20:06
+1
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Репутация: (494|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 376
С кикиморами надо осторожнее. Но лучше делать вид, что не слышишь - тогда отстанут.
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
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