Визит мертвой свекрови

Lynx Просмотров: 338 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:19 by

Я была как раз беременной, когда первый раз пришло ко мне привидение. Жила я тогда в коммунальной квартире. Осталась одна в квартире, а мужики уехали на рыбалку. Комнату закрыла на ключ.Ночью я увидела, как дверь открывается, и заходит кто-то, держа свечку зажжённую перед перед собой. Ни лица, ни тела не видно было, только свечка и нижняя часть лица. Я и говорить не могла, так страшно было!А привидение сказало:- Уезжай отсюда, а то тебе плохо будет.Я наутро встала, подумала, что, может, сосед пугает, приехал ночью и шутковал. Но никого в квартире не было. Я всё обыскала, никаких свечей даже не нашла. Сосед приехал через день. Я на него накинулась, а он сказал:- Обыщи, свечей у меня нет.Через пару дней я заболела так, что чуть выкидыш не случился. Забрали в больницу. Потом, уже когда приехала из больницы, часто слышала шаги по коридору, свет включался по коридору, выключался сам по себе. Я спросила бабушку с нижнего этажа, что это такое. Она сказала, что мама мужа неотпетая ходит, проверяет всё. Надо отпеть. Я ей денег дала, она заказала службу по отпеванию, и прошло всё.В 1993-м году умер мой папа. Прошло какое-то время, и я вижу сон, как он звонит по телефону, говорит, что взял как всегда "ссобойку", но забыл хлеб, чтобы я его принесла. Вроде ничего необычного. Но на АОНе определился номер, с которого он звонил. Это была железнодорожная АЭС, номера которой ещё не определялись тогда, шли прочерки. Но я запомнила этот номер - железнодорожный. Проснулась и первым делом позвонила. Мне сказали (до сих пор мурашки), что это ж/д электростанция. Та самая, на которой мой папа работал бухгалтером в начале 50-х, когда и телефонов-то ещё как таковых не было! Вот как так может быть?! Хлеб, конечно, я занесла на кладбище, в храм сходила.У меня до сих пор связь с покойными близкими. Они меня предупреждают, когда может случится плохое, то снятся, говорят со мной. Видно, у меня тонкая связь с мёртвым миром. Я в бога не верю, а вот в то, что потусторонний мир есть, верю! Я всё вижу, что происходит с моими близкими там, особенно тогда, когда ещё девять дней не прошло. И мне нестрашно, я не боюсь, они мне плохого ничего не делают. Первый раз испугалась, не понимала, что свекровь мёртвая меня предупреждала о том, что надо сделать. Сейчас и сны редко снятся, но когда снятся, то я знаю: это мои мёртвые обо мне заботятся.

Ключевые слова: Призрак покойная свекровь сон отец смерть авторская история

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