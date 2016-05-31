Дом, несущий смерть

Lynx Просмотров: 40 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:10 by

Это обычный деревенский дом, он и сейчас стоит на том же месте, переделанный многочисленными жильцами, но история его печальна, наполнена слезами и горечью, большинство жильцов уже нет в живых, и смерть их была неожиданная и трагичная. Была ли первая смерть причиной череды последующих смертей, либо в самом месте крылась разгадка? На этот вопрос никто не ответит. В 60-е совхоз раздавал клочки земли всем своим нуждающимся в них работникам. Один такой клочок достался моей бабушке с мужем, а соседский другой работнице этого совхоза. Два идентичных клочка земли, два похожих дома, но насколько разная история ждет эти жилища!Эти дома прошли полувековой юбилей, и в доме моей бабушки за это время умер только дед. А в доме соседки был постоянный траур. Началось все с того, что в семье, где была мать, отец, два сына и две старшие дочери на выданье, стали захаживать женихи. В тот день (мне рассказывала мама) полдня странно выла собака, очень долго и мучительно, а вечером случилась трагедия. С работы пришла мать и стала уговаривать младшего пойти за арбузом, но, несмотря на настойчивые уговоры, он отказался. В это время к ним зашел один из женихов дочери, и они втроем начали дурачиться. На стене в сарае висело ружье, оно никогда не было заряжено, но глава семейства задумал пойти на охоту и для этой цели зарядил, не сказав никому. Жених целился в мальчика и нажал на курок. Нечаянного убийцу оправдали, но жизнь с сестрой убитого, само собой, не заладилась, и они расстались. Через несколько лет произошла новая трагедия, на мотоцикле разбился еще один сын. Спустя некоторое время умер муж этой женщины. Я в тот момент жила в другом месте и причины его смерти не знаю. Спустя еще какое-то время второго мужа нашли мертвым в сарае.И со смертью самой женщины (умерла она от последствий диабета), казалось, дом насытится, но он не думал останавливаться. В тот год лето мы с сестрой проводили у бабушки, у нее были школьные каникулы, у меня отпуск. В соседнем доме жила семья: племянник бывшей хозяйки с женой и ее дочерью. Эта девочка и сестра были одного возраста, дружили и вместе ходили в школу. Незадолго до новой трагедии девочка сказала, что, встав ночью в уборную, видела женщину, сидящую на шкафу, от страха она вскрикнула и упала в обморок. Потом отчим девочки совершенно уверенно заявил: "Я скоро умру".Когда сестра рассказала мне о призраке и предсказании собственной смерти соседа, мы посмеялись, но где-то через неделю дом опустел, куда делись соседи, мы не знали. Я уехала в город, начались рабочие будни, и тут звонит сестра и огорошила меня сообщением, что сосед действительно умер, его убила жена, причины убийства оглашать не буду, ибо дело семейное и деликатное. Через пару лет на пороге мертвым нашли отца этого парня. Каждые два года этот дом меняет хозяев, никто пока не отваживается сделать его надолго семейным гнездышком. То ли мешает слава этого дома, то ли чертовщина, которая там постоянно происходит.

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