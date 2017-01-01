Странная процессия уличных гуляк

Lynx Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:49 by

Это было в 1994-м году. У нас в целях экономии электроэнергии отключали электричество с 19.00 до 24.00. Дело было зимой, в феврале, естественно, ложились рано, зачем сидеть при свечах.Какое-то время я спала, но вдруг слышу сквозь сон радостные возгласы, улюлюканья, ну как на свадьбах. Я просыпаюсь и реально слышу эти крики. Надо сказать, на улице мело сильно и мороз. Думаю: "Что за придурки в такую погоду гулеж устроили!". И тут, вы не поверите, я лежу на диване и высматриваю в окно, кто бы это были, как вдруг из стены, соединяющей нас с соседями, выскочила толпа нарядных людей и с песнями и улюлюканьем пронеслась мимо меня. Топот от ног стоял невообразимый. Я думала, что рухнет пол, но ничего, пролетели мимо меня, даже не заметили. А вошли в стену напротив, и сразу всё мгновенно стихло.До сих пор не знаю, что это было? Может, кто-то сталкивался с этим? Объясните. И что самое главное, никто из моих домашних этого не услышал! Да и вообще в том месте, откуда вышли эти сущности, мы часто видим и слышим паранормальное, но об этом в следующий раз.

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