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Истории из жизни / Сны

Комарье

Моя мама отучилась в техникуме и волею судеб по распределению была направлена работать в славный город Челябинск. События, описанные ниже, относятся к 1984-1985-м годам, если память никому не изменяет. Итак, начну рассказ.

Девушки работали вместе и жили не в общежитии, а в съемной квартире на первом этаже (это важно) многоэтажки. Девушек четверо, комнат две, жили дружно и весело. По рождению все были из разных городов, и на очередные новогодние праздники разъехались по домам все, кроме Гали (так назову девушку), у которой родители умерли давно, а бабушка, воспитавшая ее, незадолго до Нового года. Так что Галина на праздники осталась в квартире одна.
Мама встретила праздник в теплом кругу семьи, но приснился ей в ночь то ли с 31-го на 1-е, то ли с 1-го на 2-е число странный и страшный сон.
Стоит Галя в темной комнате и все от комаров отмахивается, комаров тучи. Галя уже плачет от досады, никак не может их отогнать от себя.

Вернувшись в Челябинск, девушки тепло поздравили друг друга и делились впечатлениями от поездок, но Гали почему-то дома не оказалось. Не пришла она ни на второй, ни на третий день, и все страшно волновались - на работу уже все вышли, а не в характере девушки было прогуливать. Примечательно было и то, что когда мама рассказала подругам о своем сне, то остальные подтвердили, что видели во сне то же самое, может чуть в иных декорациях. Но Галина и комары присутствовали во всех трех снах.
Кстати, после приезда квартирантки заметили, что дома стали появляться комары в необычном для зимы количестве, но списали все на возможную сырость в подвале, где проходят трубы центрального отопления.
Заявление в милицию о пропаже Гали было написано мамой и ее соседками. Поиски шли, но поначалу безуспешно. Однако кому-то пришла мысль проверить подвал (тот закрывался на ключ). Томить не буду - в подвале было найдено тело Галины в очень неприглядном уже состоянии. И кишело оно комариными личинками. Тепло, влажность, питательная среда... Насекомые расплодились невероятно.

В ходе расследования было установлено, что к девушке пришел ее знакомый. Видимо, они повздорили в дверях квартиры, и он крепко приложил ее головой. Бездыханное тело в домашнем халате спрятал в подвал. Не спрашивайте про нюансы открытия-закрытия подвальных дверей. Точно не знаю, да и мама уже не помнит, либо не интересовалась.
Видимо, не оставалось на свете у Гали людей ближе подруг, вот и снилась она им, пыталась подсказать, где она...

От пропажи несчастной до обнаружения тела прошло около двух недель или чуть больше.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:45 by Восьмая теньПросмотров: 143Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Комары подвал сон убийство новый год авторская история

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Комментарии

#1 написал: Furia
Сегодня, 01:59
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Комментариев: 16
Офигеть....+
Зарегистрирован: 23.11.2016
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 02:11
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Комментариев: 8 922
В мертвячине очень любят тусоваться опарышы - личинки мух. А комариныке личинки, проще говоря, мотыль, вообще по-другому обычно время проводит!!! Да и если бы тело Гали разложилось в подвале до такого состояние, там бы на весь район такой пахер стоял, что мимо дома пройти невозможно было бы.
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#3 написал: Калина74
Сегодня, 03:09
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Комментариев: 335
Бедная девчонка, сирота, никому не нужная ((( Надеюсь, хоть нашлось, кому похоронить... История страшная, просто жуткая
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 03:12
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Комментариев: 112
Я тоже у мамы про запах спросила, тем более вентиляция одна. Она сказала что было немного неприятного, думали может кошка сдохла или мышь где в подполье. Да и морозы тогда крепкие на улице стояли. Я не хуже других знаю где и как заводятся мухи, тем не менее в останках помимо прочего мотыля было навалом, что и поразило всех. Кто их поймет эти подвальные экосистемы worried мама моя тоже не медиком была тогда, а всего лишь напуганной девчонкой. Как рассказала -так и я вам передала.
В любом случае убийство, комары и сны присутствовали однозначно cold_sweat
Соседки предполагали что может она роман с кем закрутила или из родни кто нашелся - дурное особо в голову не шло, девица это Галя была первостатейной красоты по словам очевидцы.
Возможно жидкости тела при разложении смешались с подвальной влагой. ..но это уже совсем буэээ рассуждения.
Зарегистрирован: 31.01.2016
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