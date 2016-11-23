Комарье

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 143 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 01:45 by

Моя мама отучилась в техникуме и волею судеб по распределению была направлена работать в славный город Челябинск. События, описанные ниже, относятся к 1984-1985-м годам, если память никому не изменяет. Итак, начну рассказ.Девушки работали вместе и жили не в общежитии, а в съемной квартире на первом этаже (это важно) многоэтажки. Девушек четверо, комнат две, жили дружно и весело. По рождению все были из разных городов, и на очередные новогодние праздники разъехались по домам все, кроме Гали (так назову девушку), у которой родители умерли давно, а бабушка, воспитавшая ее, незадолго до Нового года. Так что Галина на праздники осталась в квартире одна.Мама встретила праздник в теплом кругу семьи, но приснился ей в ночь то ли с 31-го на 1-е, то ли с 1-го на 2-е число странный и страшный сон.Стоит Галя в темной комнате и все от комаров отмахивается, комаров тучи. Галя уже плачет от досады, никак не может их отогнать от себя.Вернувшись в Челябинск, девушки тепло поздравили друг друга и делились впечатлениями от поездок, но Гали почему-то дома не оказалось. Не пришла она ни на второй, ни на третий день, и все страшно волновались - на работу уже все вышли, а не в характере девушки было прогуливать. Примечательно было и то, что когда мама рассказала подругам о своем сне, то остальные подтвердили, что видели во сне то же самое, может чуть в иных декорациях. Но Галина и комары присутствовали во всех трех снах.Кстати, после приезда квартирантки заметили, что дома стали появляться комары в необычном для зимы количестве, но списали все на возможную сырость в подвале, где проходят трубы центрального отопления.Заявление в милицию о пропаже Гали было написано мамой и ее соседками. Поиски шли, но поначалу безуспешно. Однако кому-то пришла мысль проверить подвал (тот закрывался на ключ). Томить не буду - в подвале было найдено тело Галины в очень неприглядном уже состоянии. И кишело оно комариными личинками. Тепло, влажность, питательная среда... Насекомые расплодились невероятно.В ходе расследования было установлено, что к девушке пришел ее знакомый. Видимо, они повздорили в дверях квартиры, и он крепко приложил ее головой. Бездыханное тело в домашнем халате спрятал в подвал. Не спрашивайте про нюансы открытия-закрытия подвальных дверей. Точно не знаю, да и мама уже не помнит, либо не интересовалась.Видимо, не оставалось на свете у Гали людей ближе подруг, вот и снилась она им, пыталась подсказать, где она...От пропажи несчастной до обнаружения тела прошло около двух недель или чуть больше.

Ключевые слова: Комары подвал сон убийство новый год авторская история

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