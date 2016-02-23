Малахитовая шкатулка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 39 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:05 by

Чтобы не было недопонимания между мной и читателями, скажу сразу. История моя возможно покажется длинной и неинтересной. Но хочется просто с кем-то поделиться, потому что в городе, где я сейчас живу, у меня нет друзей. А как-то это выплеснуть очень хочется, облегчить душу, просто рассказать кому-нибудь. Держать в себе одной уже нет сил, иначе сойду с ума. Даже, может быть, кто-то из вас мне поможет, дав дельный совет.Итак. Когда-то я состояла в официальном браке. И уже давно так же официально разведена. Сейчас у меня второй муж, живем втроем: я, он, и наш общий любимый серый питомец, кот.Я не стану вдаваться в детали, из-за чего мы с предыдущим мужем развелись, могу лишь сказать, что не только мы характерами не сошлись, но разводу так же способствовали и его родители (о чем я узнала намного позже, уже после развода). В то время, которое мы прожили вместе, очень серьезно болела его бабушка, которая жила с его родителями. Сказав «жила» это я, пожалуй, погорячилась, не совсем точная формулировка. То есть она была все то время, когда я ее видела, в адекватном сознании. И когда была наша свадьба, она даже смогла просидеть какое-то время на стуле в ресторане. Ее привезли, посадили, она пробыла с нами минут сорок, за которые успела поулыбаться, сказать тост, и после этого ее увезли обратно домой.Дело в том, что она страдала от последней степени остеопороза (кто не знает - это хрупкость костей, искривление суставов, и, соответственно, нарушение мышечной деятельности), и все время нашего знакомства она почти не вставала с постели. Выглядит это, конечно, страшно. Скрюченные пальцы, которые не способны уже взять даже чайную ложку, непослушные и искривленные руки и ноги, иссохшие и утомленные постоянными страданиями тело и лицо. После нашей свадьбы на ногах я ее видела раза два. Или три. Но я ее очень любила. Очень. И эта любовь была взаимной и искренней, мы были привязаны друг к другу. Она часами могла мне рассказывать истории из своей жизни, а я с удовольствием их слушала, держа и изредка поглаживая ее изуродованную болезнью руку. Замечательная женщина: несмотря на всю свою немощь и невыносимую боль, она всегда держалась мужественно и бодро, и когда я к ней приходила, в глазах ее зажигался озорной огонек.А вот что касается родителей бывшего мужа – там история совсем другая. Люди они очень тяжелые, в их семье никогда не было любви и взаимопонимания. Речь не о скандалах, нет, а о тотальной холодности и снобизме, еще надменности и показухе того, какие они правильные, образованные и замечательные. Да, конечно, за бабушкой они ухаживали, но, по всей видимости, только лишь из расчета на то, что после ее смерти они станут наследниками квартиры. Хорошей квартиры, с хорошей площадью и высокими потолками, в которой они все жили (собственницей являлась именно бабуля).Мы развелись почти через десять лет. Какое-то время я жила с моим нынешним, вторым мужем в том же городе, около двух лет. А потом ему предложили повышение с переездом в другой город. Думала я, конечно, долго и серьезно. Потому что предстоял не просто переезд. Я должна была сделать выбор между ним и своей семьей (родители, сестра, племянница, дочь племянницы), плюс друзья. В итоге я как жена декабриста все же выбрала мужа. Может быть, кто-то не поймет, но я не могла поступить иначе. По интернету нашла квартиру, созвонилась с хозяйкой, муж съездил, посмотрел, одобрил, переехали. Понятное дело, что серого нашего любимца котейку мы перевезли с собой (дорогу он перенес мужественно). Если кто-то когда-то переезжал с котами или кошками на новое место, знает, как они себя ведут. Как правило, вначале происходит обследование территории. Мой ходил дня два, принюхивался, осматривался. Первый час вообще к себе не подпускал, ворчал, если к нему приближались. Через пару дней почуял, что он тут хозяин, и окончательно успокоился. Лежал и щурился на подоконнике, радуясь первому этажу и открытому окну: море зелени, через которую пробивается летнее солнце, чирикают и порхают птички, никакого городского шума, никакой суеты…Небольшое отступление. Мой кот – это просто ангел в кошачьей шкурке. Совершенно урбанизированное и социально адаптированное создание. Несмотря на то, что он огромен и взгляд его кому-то может показаться свирепым и лютым, он никого за все свои шесть лет ни разу не поцарапал и не покусал. Всех любит, всем дается на руки, мурчит. Ни на кого не шипит, ни на кого не кидается.Квартиру мы сняли хорошую. Двушку. Могу вызвать усмешки читателей, но в ней в самом деле хорошая аура. Уютно и спокойно. И тихо (что особо радовало после предыдущей квартиры, которая находилась возле очень оживленной транспортной развязки). Мы начали высыпаться, меньше нервничать, котейка был в восторге, работа наша начала стабилизироваться. Рай! Эдем. Должна сказать сейчас, чтобы потом не было каких-то «непоняток». С мужем мы спим по отдельным комнатам. У нас разные режимы сна. Он жаворонок, а я сова, поэтому так вот сложилось.Эдем для меня продлился до сентября. Через два месяца мой кот как с ума сошел. В самом начале он просто сидел и тупо таращился неподвижным взглядом в угол комнаты, рядом с моим диваном. Причем, сгонишь его, а он уходить не хочет, мявкает недовольно, и самое ужасное, шипит на меня, пытается отогнать и возвращается туда же снова. Меня это удивило и насторожило. Чтобы мой кот на меня шипел? Никогда такого не было. Ну, поначалу думала, муху какую увидел или комара (он у меня страстный до них охотник). Потом гляжу – нет. Что-то не так. По воздуху лапой водит, словно играет с ним кто-то. Не по стене, нет. Именно по воздуху. Дальше – больше. На следующий день в этом же углу он начал скакать, как ошалелый, по разным направлениям. А прыгает он у меня как кенгуру, несмотря на свой вес. Я это все списывала на первый этаж и насекомых, которые могли залететь через окно. Да вот беда, не видела я никакой мошки.Все, что описываю, происходило днем.Мужу рассказываю – смеется. Мол, нормальная реакция у животного, мало ли чего ты не видишь. Он зато видит. И отлично. Вот пускай и охотится. Молодец! Да, пожалуй, что так. Я пыталась себя этим объяснением успокоить, муж помогал. И почти получилось. До следующего дня. Пока кот не начал орать, завывать дурным баритоном и ползать на пузе возле этого угла. Знаете, если до этого была какая-то тревога, то вот это… Это уже было по-настоящему страшно. Я в самом деле перепугалась. Особенно жутко было наблюдать его вздыбленную шерсть на загривке и ужасно распушенный хвост. Он ползал, катался на спине и редко отводил взгляд от этого злополучного угла.Я начала бояться находиться в квартире днем. Просто поняла, что неспроста мой любимец так бесится. При чем эти приступы его не оставляли.И вот однажды. Или, лучше сказать, наконец-то. Не скажу точно, какой это был по счету день после начала кошачьего бешенства. Четвертый, может пятый. Ночью после того самого дня приснился мне сон. Яркий, очень реалистичный, как будто все происходило наяву. Бабушка бывшего мужа, глядя на меня любящими и искрящимися глазами, добрая, спокойная, красивая, какой она была в молодости (видела на фото ее), выходит из того самого угла, где бесился кот, и протягивает мне шкатулку.- Возьми, она мне теперь не нужна, она твоя.Я ее беру и понимаю, что это та самая шкатулка, которую я ей дарила на день рождения. Дарила так, ради интерьера и, так сказать, эстетического удовольствия, потому что бабушка, как я уже говорила, почти не вставала. Какие уж там украшения. Но она очень любила малахит, вот и пал выбор на шкатулку. Насколько мне известно, она все-таки держала в ней что-то важное и ценное для нее. Никому из домочадцев не позволяла ее ни трогать, ни передвигать, ни уж тем более открывать.- Как я могу ее взять? Я ведь Вам ее подарила, она Ваша.- Не спорь со мной, девочка. Возьми. Теперь все то, что там будет находиться, будет твоим. Я ведь не зря так долго тебя искала, чтобы ее тебе передать. Зачем ты так далеко уехала? Если бы не уехала, то я бы тебя гораздо быстрее нашла. Открой ее.Самое ужасное то, что я понимала, что сплю. Осознавала. И знаете? Очень хотелось проснуться. Но я не могла. Почему – не знаю. Может быть, потому что мне было страшно проснуться и увидеть перед собой бабушку? У меня нет ответа на этот вопрос. Во сне я дрожащей рукой, с неровным дыханием подняла крышку шкатулки. И увидела в ней сердце. Человеческое сердце. Я в ужасе уставилось на него и вдруг раз… Толчок, еще один и еще… И тут оно начало биться бешеным ритмом, отдавая глухим стуком о стенки шкатулки, которая заходила у меня в руках ходуном.Не знаю почему, но у меня не было сомнений, что сердце бабушкино. Тут уже я не выдержала. Мой вопль, наверное, разбудил половину квартала. Прибежал перепуганный муж. Я в каком-то бреду начала ему пересказывать то, что увидела во сне. При этом сердце мое колотилось ничуть не меньше того, которое только что плясало в моих руках в шкатулке, отбивая тот же ритм в висках. Понятное дело, мы же взрослые люди, списали все на нервное переутомление. Я напилась валерьянки, потом еще добавила сверху валокордина, но снова уснуть уже не смогла.Весь следующий день я ходила как пьяная, не выспавшаяся, чуть ли не сшибая все косяки. Кот снова играл и прыгал в углу, но мной было принято решение не обращать на него внимание. Лекарства сделали свое дело.Под вечер усталость и недосып взяли свое, я кое-как расстелила постель и легла, надеясь, что эту ночь проведу без сновидений. Да, сначала провалилась в темноту, глубокую, спасительную... Тишина. Покой. Счастье. И вдруг! В углу снова шипит и ползает на брюшке кот и как будто вновь играет с невидимой игрушкой. И опять из тени в углу выходит бабушка. Я знаю, что сплю. Я знаю, что мне это снится. Я хочу проснуться. Почему же не получается? Мне страшно. Я не понимаю, отчего. Она снова подходит ко мне со шкатулкой. Но в этот раз у нее нет умиротворения на лице.- Здравствуйте, - говорю я хриплым шепотом, словно язык прилип к небу, и не понимаю, почему меня сковывает такой ледяной ужас. Я ведь ее люблю, а она – меня, вроде бы бояться-то нечего.- Здравствуй, внучка. Вот… Возьми шкатулку.- Я не могу, она Ваша.- Она твоя. Открой.Я не могу ничего с собой сделать в этом сне. Не могу противиться. Как кукла, безвольная и послушная, словно меня дергают за веревочки, но при этом трясущаяся как осина на ветру. Медленно открываю шкатулку и вижу там… Да что же такое, за что мне это? В этот раз там были уши. Конечно же, человеческие. Чьи? Понятия не имею.Снова истерика и вопли на весь район. Снова прибегает муж. Кратко ему рассказываю свой сон.- Ты с ума сходишь, что ли?- Я не знаю! Просто не могу понять, что это, – меня трясло, как в ознобе, лоб был покрыт холодной испариной, ноги и руки не слушались, глаза не могли на чем-то остановиться и блуждали по сторонам, даже не желая сфокусироваться. Подозреваю, что зрелище было не из приятных.- Узнай. Что там с этой бабушкой. Сложно позвонить, поинтересоваться?- Да кому звонить-то? Бабуля к телефону подойти не в состоянии, и со всей остальной семьей я уже сколько лет не общаюсь.- Дай номер телефона, я сам позвоню.- Не нужно, сама справлюсь.С силами и мыслями я собиралась долго. Это очень сложно объяснить, но вот так, с бухты-барахты позвонить: «Здравствуйте, простите, извините, а все ли у вас в порядке?». Что к чему? Я даже не знала, с чего разговор начать. Но все же, собрав последние силы и волю в кулак, позвонила. У меня не было номеров сотовых, поэтому звонила на их домашний телефон. Его я помню.Лучше бы, наверное, не делала этого. Ответил младший брат бывшего супруга. По мере того, что я от него узнавала, ноги становились ватными, и я тихо сползала по стенке вниз. То, что я услышала, меня довело почти до обморока.Бабушка умерла почти три месяца назад, ее уже похоронили, а мне даже ничего не сообщили, иначе я бы примчалась на похороны, и ничего бы меня не остановило. А мать бывшего мужа где-то месяц назад оглохла после операции. Осложнение на уши после менингита. Заключение лучших специалистов не только города, но и зарубежных врачей, окончательное и однозначное: слух не восстановить. Никаких шансов.Квартира им перешла по наследству. Тут уж не знаю, связаны эти события, или нет.В шкатулке бабуля, оказывается, хранила мои четверостишия, которые я ей писала и на праздники, и просто так, когда, например, просидев у ее постели, уходила и хотела ее хоть как-то подбодрить.Вот что мне теперь делать, если снова во сне придет бабушка со шкатулкой? Я не могу ей противиться. Ведь, как она сказала, что все, что в ней окажется, будет моим. А если в следующий раз там окажутся чьи-нибудь легкие, а я узнаю, что у кого-то из родственников бывшего мужа неизлечимая пневмония? Как мне теперь спать? Посоветуйте что-нибудь.

Ключевые слова: Бабушка шкатулка родственники муж кот угол комнаты авторская история

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