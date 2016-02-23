Непонятная энергия

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена

AzVer Просмотров: 167 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:27 by

Сейчас мне двадцать семь лет, я не верю в мистические истории, которые мне приходилось слышать от друзей. Но двадцать лет назад со мной произошел интересный случай.Я застал в живых своих прадедушку и прабабушку. Они жили в старом частном доме в селе Песковатка Липецкой области. Они были свидетелями революции 1917-го года и Гражданской войны. Прабабушка рассказывала, что в 1914-м году видела императора Николая II. Она была тогда девятилетним ребенком, а царь ехал на поезде в Москву и проезжал через станцию Усмань. Новость о приближении поезда с царем заставила всех крестьян бросить свои дела и идти на станцию. Прабабушка бежала со всех ног босиком на станцию, и вот в толпе она успела увидеть невысокого человека с густыми усами и бородкой, он был одет в белый костюм, и на голове у него была шляпа. Позже от своей матери она узнала, что этот человек был не кто иной, как самодержец всероссийский. Эту историю прабабушка рассказала моей бабушке, а та поведала мне.Про события, которые происходили после, прабабушка не очень охотно рассказывала. Ее мужа забрали на принудительные работы в 1929-м году чекисты за то, что его отец воевал у белых. Прадедушка отсидел пять лет в тюрьме Липецка, потом его отправили на строительство крупной гидроэлектростанции юга Украины. Потом началась Великая Отечественная война, немцы не бомбили город Липецк и его окрестности, потому что здесь до войны проходили обучение немецкие летчики.В 1945-м году, когда закончилась война, в Песковатку вернулся прадедушка. Все эти годы прабабушка ждала его домой, не теряла надежды. У них был большой участок в тридцать соток, а за ним была небольшая лужайка, и начинался густой темный лес. Прабабушка рассказывала, что многие люди, возвращающиеся домой с фронта, пропадали без вести в том лесу. Якобы потом находили их остатки, растерзанные кабанами.В старинном доме, где выросла моя прабабушка, дедушка, мама, и я постоянно приезжал туда на летние каникулы после школы, было всегда странное чувство какой-то энергетики. Моя мама не могла спать в этом доме, ее там трясло. Иногда, засыпая в этом доме на пружинной кровати, я чувствовал, что мне кто-то смотрит в затылок. И от этого взгляда веет холодом. В такие моменты я зарывался в одеяло с головой и страшно было даже дышать. Так проходило минут десять, а затем все прекращалось.Когда мне было шесть лет, я рассказал своему дедушке про странное неприятное ощущение чьего-то взгляда в затылок при выключении света на ночь. Дедушка вздохнул и поведал мне историю о том, что задолго до революции, в эпоху правления Ивана Грозного, на территории современной Песковатки, которая была основана детьми боярскими и казаками в 1629-м году, проживали отшельники, выдворенные из крупных русских городов за занятия колдовством. В селе есть старое кладбище, где, по слухам, похоронены эти самые колдуны. И вот уже более трехсот лет в Песковатке ходят слухи о маленьких черных людях с пустотой вместо глаз, которые бегают ночами со стороны кладбища между сельских домов. И не приведи Господь кому-то попасться им на глаза. Старожилы говорили, что тот человек, кто увидит их, не жил на этом свете более недели и умирал в результате болезни или несчастного случая.В семилетнем возрасте, в Песковатке ночью я проснулся опять от ощущения того, что кто-то смотрел на меня. Я уже не придавал этому особого значения тогда и списывал это на плохое самочувствие, но в этот раз я почувствовал, что какая-то сущность сидит на моей кровати. У самых моих ног я увидел черное существо, похожее на гибрид медведя и человека с длинными ушами, с бородой. Вместо глаз у него была пустота. В этот момент меня поразил такой животный ужас, что я не мог пошевелиться. Его рот, который был больше похож на вырезанную ножом уродливую щель на лице, ухмыльнулся, у меня застыла кровь в жилах. Прошла целая вечность, как мне показалось, и вот это существо упало с кровати назад во тьму и исчезло. Позже я закричал, на мой крик прибежали родственники. На следующий день мы поехали в местную церковь, где я долго молился, подходя ко всем иконам. Я не ездил к дедушке в это село после всего случившегося более восьми месяцев, не приезжали и родители.Однажды бабушка позвонила из Песковатки вся в слезах и сказала, что дедушку поразил инсульт. Его отвезли в Воронеж, ампутировали ногу. Спустя два месяца в связи с тяжелым состоянием здоровья дедушки родительский дом продали за копейки. Продали дом какому-то старику, умершему через год после покупки. Потом еще несколько людей прожили в нем, но не более двух лет. Все, кто жил в этом доме, умирали от инфаркта.В восемнадцатилетнем возрасте я поехал в Песковатку с другом на рыбалку, мы остановились у соседки, которая жила через дом от бывшего нашего дома. Пришли на речку, наловили плотвы. Вот уже собрались уезжать, но тут у меня резко поднялась температура под тридцать девять. Как только мы пересекли границу села, температура пришла в норму. Друг был в шоке, как такое может быть! Заболеть и выздороветь только потому, что уехал из этого села.Прошло много лет, дедушки не стало, я окончил школу, потом институт, устроился на работу, женился, у меня родился сын. И вот мы решили на Пасху съездить с родителями, женой и бабушкой на могилки к прабабушке и прадедушке. Когда приехали в село, то оказалось, что время тут словно остановилось: те же покосившиеся старые дома и какая-то загадочная звенящая тишина. Дом стоял перекрашенный в серый цвет. Нас радушно встретили старые соседи, рассказав нам историю про печальные судьбы хозяев нашего бывшего дома. Мы прошлись по огороду, подошли к речке. В нос ударил пряный запах трав, знакомых с детства. Подошли ради интереса к воротам дома, я заглянул через большую щель в старой двери. И обомлел от увиденного. Двор нашего старого дома был точно таким, как и двадцать лет тому назад. До боли удивило то, что даже старый хлам все так же валялся на земле. Меня посетило такое ощущение, что будто бы сейчас откроется дверь на веранду, и по старым деревянным порожкам к нам спустится прабабушка. Присутствовало ощущение, будто бы дом ждал своих законных хозяев, сохраняя себя в первозданном виде.

Ключевые слова: Песковатака деревня старый дом темная энергия сущность авторская история

Другие, подобные истории: