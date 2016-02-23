Учительница

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:23

Скептик 2012 Просмотров: 401 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 17:23 by

Детство моя бабушка провела в деревне (её семья там жила). Сейчас уже этой деревни нет, а в те времена очень даже приличная по размерам деревня была. Была школа в деревне той, в которой бабушка с её братьями и сестрами училась. Приехала в эту школу по распределению учительница молодая (только, только сама отучилась). Полюбилась она двум парням с деревни. Но вот только одному отвечала взаимностью. Иваном его звали, а второго – Миху даже не замечала.В какой-то момент пропала учительница, исчезла. Народ решил, что она тягот деревенской жизни не вынесла. Подумали, что в город сбежала. А Иван-то поник совсем, за месяц из молодого и статного красавца превратился в не пойми что. Скрючился, кажется, постарел даже. Похудел, людей стал избегать и не общается ни с кем, даже с матерью. Ходит ни живой, ни мертвый. Да еще и зашуганный какой-то стал, от каждого шороха вздрагивает.Мать сначала думала, что Иван от любви несостоявшейся страдает. А дальше парень совсем никакой стал. Поехала тогда мать в соседний поселок к знахарке. А та ей и говорит:– Заставишь сына рассказать то, что у него на душе – выживет, а нет – погибнет.Мать домой вернулась, и как уж она выпытывала у сына, что его гложет, история умалчивает. Только рассказал он ей, что гуляли они с «любимой» его в лесочке, а на пути им Миха с каким-то дружком встретились. Побили влюбленных. Девушку изнасиловали, а Ивана запугали, заставили её добить и закопать. С тех пор учительница ему везде мерещилась. Он в избу идет – она за столом сидит. Он в баню – она на полке. Он на двор выбегает – она уже там. И смотрит на него, молчит. Нет ему от неё спасения.Моя бабушка сказывала, что после того как Иван матери рассказал всё, учительница та к нему больше не приходила. Вот только мать строгая была и в милицию пошла. В общем, посадили Ивана. И Миху с его другом в том числе.

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