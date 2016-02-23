Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Учительница

Детство моя бабушка провела в деревне (её семья там жила). Сейчас уже этой деревни нет, а в те времена очень даже приличная по размерам деревня была. Была школа в деревне той, в которой бабушка с её братьями и сестрами училась. Приехала в эту школу по распределению учительница молодая (только, только сама отучилась). Полюбилась она двум парням с деревни. Но вот только одному отвечала взаимностью. Иваном его звали, а второго – Миху даже не замечала.
В какой-то момент пропала учительница, исчезла. Народ решил, что она тягот деревенской жизни не вынесла. Подумали, что в город сбежала. А Иван-то поник совсем, за месяц из молодого и статного красавца превратился в не пойми что. Скрючился, кажется, постарел даже. Похудел, людей стал избегать и не общается ни с кем, даже с матерью. Ходит ни живой, ни мертвый. Да еще и зашуганный какой-то стал, от каждого шороха вздрагивает.
Мать сначала думала, что Иван от любви несостоявшейся страдает. А дальше парень совсем никакой стал. Поехала тогда мать в соседний поселок к знахарке. А та ей и говорит:
– Заставишь сына рассказать то, что у него на душе – выживет, а нет – погибнет.
Мать домой вернулась, и как уж она выпытывала у сына, что его гложет, история умалчивает. Только рассказал он ей, что гуляли они с «любимой» его в лесочке, а на пути им Миха с каким-то дружком встретились. Побили влюбленных. Девушку изнасиловали, а Ивана запугали, заставили её добить и закопать. С тех пор учительница ему везде мерещилась. Он в избу идет – она за столом сидит. Он в баню – она на полке. Он на двор выбегает – она уже там. И смотрит на него, молчит. Нет ему от неё спасения.
Моя бабушка сказывала, что после того как Иван матери рассказал всё, учительница та к нему больше не приходила. Вот только мать строгая была и в милицию пошла. В общем, посадили Ивана. И Миху с его другом в том числе.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23 by Скептик 2012Просмотров: 401Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Учительница призрак неупокоенная душа убийство деревня авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:25
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1493|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 965
Совесть его замучила, вот и виделась она ему везде. Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
#2 написал: Ernesta
Сегодня, 17:58
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1060|-2)
Публикаций: 70
Комментариев: 710
Да, знакомая ситуация. Есть подруга у меня, так вот её брат бизнесом ворочил в начале 2000-ых. Жена решила от него избавиться, прикарманив весь бизнес и деньги, вобщем подставили его и посадили. Отсидел как положено, вышел. Встречать его поехали родная сестра и брат и двоюродный брат. По дороге их отловили, по указанию бывшей жены и убивали страшно, могилы сами себе копали, а потом заставляли убивать друг-друга по очереди, обещая сохранить жизнь тому, кто согласится. Все отказались, кроме двоюродного брата, он и добивал и единственный выживший остался. И совесть его никакая не мучает и от тюрьмы каким-то макаром отделался.
А вообще это ужас натуральный, но я бы предпочла умереть, чем убивать кого-то ради своего спасения, особенно того, кого любишь.
А призрак вполне мог являться, я бы тоже за собой уташила всех гадов, которые меня со свету сжили. И выглядело бы это не так миролюбиво, как у учительницы.
А за историю +.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#3 написал: умница
Сегодня, 18:18
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (277|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
Да страшная история, вот какая у некоторых мужчин любовь, ради спасения своей шкуры готовы убить своих любимых и родных людей.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#4 написал: egornozhenko
Сегодня, 18:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Зачем сына то сажать. Она же все таки его мать. А вот этих сволочей(Миху с его дружком) надо было расстрелять за такое.
Зарегистрирован: 3.12.2016
#5 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 19:13
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (677|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 482
А по мне, так Иван - мудак каких мало, и не мужик вовсе: стоять смотреть, как его любимую насилуют, а потом ещё и валить её.... слов не хватает....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 19:55
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1060|-2)
Публикаций: 70
Комментариев: 710
Цитата: alex.kuzmenko2017
А по мне, так Иван - мудак каких мало, и не мужик вовсе: стоять смотреть, как его любимую насилуют, а потом ещё и валить её.... слов не хватает....

Полностью согласна, урод ещё тот этот Иван. Девушку жалко, не повезло ей, в людях разбираться не умела. Что первый жених, что второй - как на подбор. Лучше в монастырь, хотя я не сторонник такой жизни.
А мать - молодец, не пощадила сынка-урода. Хотя моё мнение - таких монстров, как эти горе-женихи, надо на растерзание толпы отдавать и несчастных родственников, чтоб по кускам их разорвали медленно и больно.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.