Не тот двор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:52

FromSiberia Просмотров: 343 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 16:52 by

Эту историю рассказал мне мой друг детства. Не самый лучший друг, но когда-то мы неплохо понимали друг друга. Он был довольно необычным мальчиком… Таким не то чтобы чудиком, но особенным. Рисовал хорошо, с удовольствием посещал музыкальную школу по классу фортепиано и даже сочинял стихи. Про стихи, правда, я знаю только со слов своей мамы, которой об этом говорила его мама (мы десять лет жили в одном подъезде и дружили семьями). И еще она говорила, что у него в дошкольном детстве был какой-то вымышленный друг, вроде бы даже не один. Он с этими друзьями общался, играл, разговаривал. На вопросы родителей по этому поводу ничего вразумительного не отвечал. Оно и неудивительно в таком-то нежном возрасте. Родители к психологам не обращались, тогда подобная практика еще не получила широкого распространения. Да и жили мы в маленьком военном городке, где просто не было специалистов нужного профиля. Надежда у его мамы была только на то, что ребенок подрастет и перестанет глупости сочинять, как это впоследствии и случилось. В школе у него появились настоящие друзья-приятели, хотя много их никогда не было. Это была эдакая отдельная компашка. Я с ним дружила по-соседски, в начальной школе мы до школы и из школы ходили вместе (мы ровесники, но учился он на класс старше, потому что я с семи лет в школу пошла). Потом другие дети начали над этим посмеиваться, и мы совместные походы прекратили, но общались все равно. Он отучился в нашей школе восемь классов, потом его родители получили квартиру, и он уехал на ПМЖ в Иркутск. Связь мы потеряли, потому что тогда сотовые телефоны были только у новых русских, наверное. И компьютеров с интернетом у нас тоже не было. Как мы вообще жили… Ну да ладно.Дело не в этом, а в том, что этим летом мы с ним все-таки встретились, практически случайно. Я приехала в гости к институтской подруге в один небольшой город нашей области. Не буду называть город, потому что мой старый друг, как оказалось, там уважаемый специалист по своей инженерно-технической части… Простите, но не хочу, чтобы кто-то из наших земляков, которые есть на сайте, догадался, о ком идет речь. Подруга, к которой я приехала, его знает, и в нашем с ней разговоре это выяснилось. При таком стечении обстоятельств грех было нам с ним не увидеться. Но я увидела совсем не то, что ожидала, несмотря на рассказ подруги. Ну не смогла по рассказу себе это представить. Из художественно одаренного трепетного мальчика, который разве что в балете не танцевал (и то, наверное, только потому, что у нас в городке балетной студии отродясь не было), вырос такой крепкий парень. Технарь по образованию, как я уже сказала; спокойный до невозмутимости, а на все эти рисунки, музыку, стихи ему плевать, сразу видно. Я не то чтобы расстроилась из-за этого — у человека же все отлично: работа, уважение коллег, жена, двое детей. Но неожиданно было очень. И я его аккуратненько спросила-таки, в чем причина сей чудесной метаморфозы. В ответ он рассказал мне эту самую историю, пояснив предварительно, что после случившегося предпочитает не задумываться ни о чем, что хотя бы немного выходит за рамки обыденных представлений о жизни. А то и рехнуться можно, как он сказал.Произошло это, когда ему было пятнадцать лет и он учился в девятом классе, первый год в новой школе. Приняли его там, по его же словам, неплохо, появилась даже парочка приятелей. Жить было можно, в общем. И вот, однажды, зимним днем он с одноклассником сидели дома и убивали выходной на какой-то совместный проект-доклад для школы. Скучали отчаянно, работа не клеилась… А гулять пойти было невозможно, потому что погода на улице стояла совершенно нелетная сильная метель. Обычное дело для февраля. Оставалось только зевать над проектом. Вот тут, похоже, мироздание и решило заскучавшего пацана развеселить.Пока ребята пытались сделать хоть что-то полезное, отец моего друга, не желая отрывать сына от производительного труда, сам пошел гулять с собакой (у них был боксер, красавец). Хотел сбегать туда и обратно, только чтобы собака дела свои сделала, поэтому не надел шапку, а потом вспомнил, что надо сходить еще в ларек за сигаретами. А погода собачья. Благо, квартира у них была всего на третьем этаже, с обычными стеклянными окнами, так что отец докричался до сына с улицы на предмет вынести шапку. И еще раз — как же мы жили без мобильников… Короче, он взял отцовскую шапку и потопал выручать родителя, мягко говоря, без особого энтузиазма. В подъезде ничто его внимания не привлекло; он открыл дверь, собираясь выйти на крыльцо и увидел, что двор перед ним не тот! Никакой метели не было, было пасмурно, но тихо. Не было отца у подъезда. И вообще, это был не просто другой двор, это был НАШ, то есть его БЫВШИЙ двор! Дом напротив, детская площадка, тополя… Ему ли было его не узнать, ведь с момента переезда еще и года не прошло. Только в последний раз он видел этот двор летом, а теперь на нем стояла зима, как и положено. Мой друг замер на пороге, не решаясь пошевелиться. Кто знает, что было бы, выйди он все-таки на крыльцо, спустись по ступенькам… Наверное, ничего хорошего. На площадке играли дети, он слышал их голоса, но дети не обратили на него внимания. А если бы обратили?.. Он не стал этого дожидаться, медленно закрыл дверь и вернулся в подъезд. Подъезд был тот, какой нужно, ничего общего со старым подъездом не имеющий. Но домой друг возвращаться уже боялся. Правда, сильного страха все же не было, как он сказал. Гораздо сильнее было ощущение абсолютной растерянности и непонимания, что же теперь делать. Сколько он так стоял в подъезде, он не помнит. В какой-то момент сверху послышались шаги, и тут уж он чуть не обделался от ужаса; но это оказался всего лишь сосед сверху. Студент, который снимал комнату у бабушки с четвертого этажа. Сосед по НОВОЙ квартире, конечно же…Они были немного знакомы, и парень, естественно, поинтересовался, а чего это мой друг тут торчит. Он что-то промямлил в ответ и решительно поволокся за ним на улицу, крепко сжимая в руках злосчастную шапку. Трясло его при этом не по-детски… Но на этот раз за дверью оказалось все как должно — вьюга, отец с собакой и, ставший внезапно таким родным, новый двор. Сосед-студент пошел по своим делам, а отец друга несказанно удивился, увидев сына. И долго допытывался, как же тому удалось так БЫСТРО спуститься вниз с шапкой. По его ощущениям, с момента их разговора через окно прошло только несколько секунд…Отцу он ответить ничего тогда не смог. Если ему верить, он вообще никому это не рассказывал, кроме меня. А мне рассказал только для того, чтобы объяснить, почему теперь так боится «зыбкости мира», что предпочитает иметь дело только с самой железобетонной и материальной его частью… Я же делюсь этой историей с вами, уважаемые читатели.

Ключевые слова: Подъезд двор переезд друг детства изменение пространства искажение времени авторская история

Другие, подобные истории: