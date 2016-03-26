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Истории из жизни

Житель дома

Все началось, когда мне было восемь лет. Мы жили в маленькой квартире, она была ужасна. Соседи разводили тараканов, неблагоприятный район, да и квартира была сама по себе маленькая. Когда мои родители начали искать новое жилье, знакомая женщина предложила нам обмен на загородный дом в небольшом селе.
С виду дом весь отделанный и очень большой. Ну и, конечно же, родители согласились. Но тогда мы еще не догадывались, почему такое хорошее место нам досталось в обмен на плохую квартиру.
После переезда старая знакомая перестала брать трубку и идти на контакт (так мне рассказывали родители). Несмотря на то, что дом был хороший, я чувствовала в нем себя очень странно. То казалось, что за мной кто-то следит, то кто-то ходит, но я пыталась не обращать внимания. Однажды, когда я собиралась выходить из дома, я не могла найти ключи. Я точно помнила, что всунула их в замочную скважину, но их там не было. Я начала ходить по дому в поисках. Когда я снова подошла к двери, я увидела, что ключи вставлены в замок, хотя их там не было, когда я смотрела, при этом брелок на ключах шатался, как будто их только что кто-то вставил. Исчезновение и перемещение предметов происходило нередко.
Однажды, когда меня не было дома, я забыла предупредить родителей, и, когда они пришли домой (дверь была закрыта), они начали стучать и звонить в дверь... И, по их рассказу, они слышали, как за дверью кто-то хлопает дверью шкафа, гремит ложками и т.д. Но они думали, что это была я, поэтому сначала не придали этому значения.
Иногда в дверных проемах я видела, что как будто кто-то смотрит на меня, когда я поворачивала голову, это что-то убегало. Также часто мне кажется, что на меня смотрит кто-то из окна, которое выходит во двор. Я находила некие следы на окнах со стороны двора.
Однажды я привела домой свою собаку, которая жила у меня во дворе. Пес сразу прибежал ко мне в комнату и начал лаять на угол и рычать.
Также в доме я часто чую запах сырого мяса, думая, что на кухне мать что-то готовит, но сразу меня охватывал страх, когда я вспоминала, что я одна.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:32
Вчера, 19:12 by Allena_booПросмотров: 225Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дом нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: olka85858585
Сегодня, 09:42
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А что это до сих пор происходит?
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#2 написал: PUFIK
Сегодня, 11:28
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Комментариев: 1 553
Возможно, после нескольких небольших происшествий, типа раскачивание ключей, Вы еще больше себя накрутили, и теперь Вам кажется, что кто-то смотрит и шмыгает. Может быть Вы просто уже сами подсознательно этого ждете.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
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