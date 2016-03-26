Кладбище. Часть 1. Стюардесса

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 07:14

Ernesta Просмотров: 473 Комментарии: 12 +14 Сегодня, 07:14 by

Кладбище притягивает само по себе. Это место, где каждый из нас найдёт своё пристанище рано или поздно.У каждого из нас своё особенное отношение к этому месту, поэтому рассуждать на эту тему можно долго и много.Я же хочу рассказать о своём вИдении. Так как разных случаев, связанных с кладбищем, было на моём веку немало, решила разделить истории на несколько частей, дабы не путать уважаемых читателей.Раньше я кладбищ боялась панически. И вовсе не потому, что меня пугали кресты и могилы. На кладбище я слышала и продолжаю слышать голоса. Тихий шёпот доносится со всех сторон. Некоторые о чём-то просят, другие просто говорят обрывки несвязных непонятных фраз. Голоса, накладываясь один на другой, создают некую какафонию, разобрать в которой что-то конкретное очень трудно. Если только голову повернуть в сторону одного из голосов, то тогда другие как бы замолкают. Так было всегда, и с годами я просто привыкла и перестала бояться.Но в то время, о котором пойдёт сейчас речь, мне было 11 лет, лишь от одного упоминания кладбища меня бросало в мелкую дрожь, ладони начинали противно липнуть.Было лето, я с родителями приехала в родной Волгоград навестить родных.Моя бабушка решила посетить могилки своих отца и матери. Моя мама идею поддержала и вдобавок ко всему решила взять и меня с собой. Спорить с моей маман бесполезно, она никогда никого, кроме себя, не слышит. И уж тем более я не собиралась рассказывать о своих проблемах в связи с прибыванием на кладбище.Вот идём мы по кладбищенским тропинкам. Солнечный хороший летний день, а посетителей практически нет. Меня это особо расстроило, так как люди хоть какой-то шум создают, немного заглушая ненавистный шёпот.Голоса раздавались со всех сторон, голова уже начинала кружиться, и я закрыла глаза, так как страшно боялась ещё кого-нибудь да увидеть. Хорошо, что бабушка вела меня за руку, я хоть и спотыкалась, но шла следом за ней.Не знаю, сколько мы шли, мне всё вечностью казалось, но тут прямо перед собой, немного левее, я услышала голос, он не просил, а требовал:- Остановись. Посмотри на меня.Я затормозила, что-то подсказывало, что надо посмотреть, но глаза открывать совсем не хотелось. Бабушка тоже остановилась, они с мамой разговаривали и не обращали внимания на некоторую заминку.Голос стал более настойчивым:- Посмотри на меня, тебя ждёт то же самое. Не надо.Меня как холодом окатило сверху вниз по телу, каждая волосинка встала дыбом.Я медленно повернулась лицом к тому месту, откуда шёл голос, и открыла глаза.Чёрная мраморная плита памятника, а с неё смотрит улыбающаяся стюардесса. Форменная пилотка, выбивающиеся кучерявые локоны волос из-под неё...Я посмотрела на дату рождения и смерти, выходило, что стюардессе было 25 лет. Я ещё подумала, что не такая и молодая была, пожить успела. Это тогда мне так казалось, сейчас-то я понимаю, не так это, не успела пожить девушка на этом свете.Но это я отвлеклась, а в тот момент я стояла в шоковом состоянии и не могла даже двинуться с места. Дело в том, что я очень хотела стать бортпроводницей, буквально бредила этой профессией. Мой папа меня отговаривал, как мог, даже говорил, что ростом я не вышла и языки надо знать. Так я целыми днями висела на турнике и играла в баскетбол, чтоб в росте прибавить. Языками начала увлекаться, французский в школе, плюс дополнительно сама занималась и английский сама изучала. Я же упёртая, пока не добьюсь своего, спать спокойно не буду. А тут такое, особенно на меня последняя фраза подействовала. Враз перехотелось быть стюардессой, желание это меня больше не посещало.Остаток пути я проделала на автопилоте, голоса ушли на второй план, а в голове лишь крутились слова девушки с чёрного гранитного памятника.Домой я приехала тихая и задумчивая, про самолёты и бортпроводниц больше не тарахтела с утра до вечера. Родственники, особенно папа, не могли понять, в чём дело, задавали кучу вопросов, но я молчала как партизан.До сих пор мой родитель не знает истинную причину, почему я оставила мечту о небе. Папа считает, что мне лень стало, надоело, вот и бросила. Но я знаю, что это не так. Тот день на кладбище перевернул все мои представления о жизни, и я наконец-то перестала так сильно бояться духов. Ведь они иногда могут и помочь, и предупредить.Много лет позже, занимаясь астрологией, я построила свою натальную карту. Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу, что смерть будет мгновенной и преждевременной от взрыва в огне. Кто знает, может, я избежала своей участи в тот момент, когда отказалась от профессии бортпроводницы? А может, ещё всё впереди.P.S: Не все могилы активные, там много разных причин, но могу сказать одно: на могилках, где нет фотографий, я никогда не слышу голоса и не ощущаю постороннее присутствие, там пусто и тихо.

Ключевые слова: Стюардесса кладбище памятник шёпот авторская история

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