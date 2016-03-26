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Истории из жизни

Кладбище. Часть 1. Стюардесса

Кладбище. Часть 1. Стюардесса

Кладбище притягивает само по себе. Это место, где каждый из нас найдёт своё пристанище рано или поздно.
У каждого из нас своё особенное отношение к этому месту, поэтому рассуждать на эту тему можно долго и много.
Я же хочу рассказать о своём вИдении. Так как разных случаев, связанных с кладбищем, было на моём веку немало, решила разделить истории на несколько частей, дабы не путать уважаемых читателей.
Раньше я кладбищ боялась панически. И вовсе не потому, что меня пугали кресты и могилы. На кладбище я слышала и продолжаю слышать голоса. Тихий шёпот доносится со всех сторон. Некоторые о чём-то просят, другие просто говорят обрывки несвязных непонятных фраз. Голоса, накладываясь один на другой, создают некую какафонию, разобрать в которой что-то конкретное очень трудно. Если только голову повернуть в сторону одного из голосов, то тогда другие как бы замолкают. Так было всегда, и с годами я просто привыкла и перестала бояться.
Но в то время, о котором пойдёт сейчас речь, мне было 11 лет, лишь от одного упоминания кладбища меня бросало в мелкую дрожь, ладони начинали противно липнуть.
Было лето, я с родителями приехала в родной Волгоград навестить родных.
Моя бабушка решила посетить могилки своих отца и матери. Моя мама идею поддержала и вдобавок ко всему решила взять и меня с собой. Спорить с моей маман бесполезно, она никогда никого, кроме себя, не слышит. И уж тем более я не собиралась рассказывать о своих проблемах в связи с прибыванием на кладбище.
Вот идём мы по кладбищенским тропинкам. Солнечный хороший летний день, а посетителей практически нет. Меня это особо расстроило, так как люди хоть какой-то шум создают, немного заглушая ненавистный шёпот.
Голоса раздавались со всех сторон, голова уже начинала кружиться, и я закрыла глаза, так как страшно боялась ещё кого-нибудь да увидеть. Хорошо, что бабушка вела меня за руку, я хоть и спотыкалась, но шла следом за ней.
Не знаю, сколько мы шли, мне всё вечностью казалось, но тут прямо перед собой, немного левее, я услышала голос, он не просил, а требовал:
- Остановись. Посмотри на меня.
Я затормозила, что-то подсказывало, что надо посмотреть, но глаза открывать совсем не хотелось. Бабушка тоже остановилась, они с мамой разговаривали и не обращали внимания на некоторую заминку.
Голос стал более настойчивым:
- Посмотри на меня, тебя ждёт то же самое. Не надо.
Меня как холодом окатило сверху вниз по телу, каждая волосинка встала дыбом.
Я медленно повернулась лицом к тому месту, откуда шёл голос, и открыла глаза.
Чёрная мраморная плита памятника, а с неё смотрит улыбающаяся стюардесса. Форменная пилотка, выбивающиеся кучерявые локоны волос из-под неё...
Я посмотрела на дату рождения и смерти, выходило, что стюардессе было 25 лет. Я ещё подумала, что не такая и молодая была, пожить успела. Это тогда мне так казалось, сейчас-то я понимаю, не так это, не успела пожить девушка на этом свете.
Но это я отвлеклась, а в тот момент я стояла в шоковом состоянии и не могла даже двинуться с места. Дело в том, что я очень хотела стать бортпроводницей, буквально бредила этой профессией. Мой папа меня отговаривал, как мог, даже говорил, что ростом я не вышла и языки надо знать. Так я целыми днями висела на турнике и играла в баскетбол, чтоб в росте прибавить. Языками начала увлекаться, французский в школе, плюс дополнительно сама занималась и английский сама изучала. Я же упёртая, пока не добьюсь своего, спать спокойно не буду. А тут такое, особенно на меня последняя фраза подействовала. Враз перехотелось быть стюардессой, желание это меня больше не посещало.
Остаток пути я проделала на автопилоте, голоса ушли на второй план, а в голове лишь крутились слова девушки с чёрного гранитного памятника.
Домой я приехала тихая и задумчивая, про самолёты и бортпроводниц больше не тарахтела с утра до вечера. Родственники, особенно папа, не могли понять, в чём дело, задавали кучу вопросов, но я молчала как партизан.
До сих пор мой родитель не знает истинную причину, почему я оставила мечту о небе. Папа считает, что мне лень стало, надоело, вот и бросила. Но я знаю, что это не так. Тот день на кладбище перевернул все мои представления о жизни, и я наконец-то перестала так сильно бояться духов. Ведь они иногда могут и помочь, и предупредить.
Много лет позже, занимаясь астрологией, я построила свою натальную карту. Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу, что смерть будет мгновенной и преждевременной от взрыва в огне. Кто знает, может, я избежала своей участи в тот момент, когда отказалась от профессии бортпроводницы? А может, ещё всё впереди.

P.S: Не все могилы активные, там много разных причин, но могу сказать одно: на могилках, где нет фотографий, я никогда не слышу голоса и не ощущаю постороннее присутствие, там пусто и тихо.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 07:14
Сегодня, 07:14 by ErnestaПросмотров: 473Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Стюардесса кладбище памятник шёпот авторская история

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Комментарии

#1 написал: olka85858585
Сегодня, 08:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1606|1)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 054
Понравилась история. По сути получается вас спасли. А не страшно знать от чего вы умрете? Наверно и дату знаете.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 26.03.2016
    
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 08:19
+1
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Репутация: (1022|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 553
Какая сильная история, хорошо, что Вы послушали голос, а то стюардесса - профессия опасная мало ли. Я тоже когда-то мечтала о небе, написала заявление в школу стюардесс в одну уральскую авиакомпанию, прошла собеседование, прошла трехчасовой психологический тест, прошла мед.комиссию, но вот кровь подвела, что-то им там не понравилось. Билась несколько месяцев, пересдавала кровь раз 20, но из-за этого так и не взяли, мне до слез обидно было, но потом пришла мысль - а может не зря? Может судьба намеренно отводит? И не стала дальше биться.
Плюс за историю. Хорошо, что покойная девушка решила Вам помочь и предупредить.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1225|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 463
Интересно всё это, конечно. Только вот не знаю, хорошо это или не очень - слышать голоса мёртвых.
С одной стороны - может, что-то подскажут, предупредят. А с другой - хочешь-не хочешь, а слушай.
Простите меня, Эрнеста, за такое сравнение, но это как воду в доме открыть - мне (только мне и никому больше!) везде слышно это жужжание по трубам, пока не закроют кран. (Зимой ещё ничего, а летом-то огород поливать надо, т.е. надолго открывать кран приходится.) Начинает болеть голова, портиться настроение. Единственный выход - уйти на это время подальше )) И, главное - никакой пользы! ))) Эрнесте вон и полезное всё-таки, наверное, мёртвые сказали...
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 612
Верю, что у людей есть способности слышать голоса, особенно на кладбище, много интересного можно узнать, как и вышло в данной истории. Тоже мечтала стать стюардессой, ездила на собеседование, учила английский, но не срослось, к сожалению. Спасибо за стори, от меня плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#5 написал: Talisha
Сегодня, 10:02
+2
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Публикаций: 31
Комментариев: 1 353
Вероятно, вы превзошли в тот момент гороскоп, избежали такой смерти. Вспомнилась история Предсказатель, где вам напророчили очень долгую жизнь:-) Люблю ваши истории, Эрнеста, пишите скорее ещё про кладбище! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:47
0
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Комментариев: 8 903
Кому суждено сгореть, тот не утопнет!!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 10:55
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Комментариев: 2 001
ПЛЮС.Жду часть вторую.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:05
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Публикаций: 13
Комментариев: 106
Вот и я страшно не люблю фото на могилах и всегда считала их лишними. Лучше бы в семейных альбомах оставались. Тоже вчера посетила кладбище и под впечатлением. ...
Зарегистрирован: 31.01.2016
#9 написал: PUFIK
Сегодня, 11:23
+1
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Репутация: (1022|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 553
Цитата: Восьмая тень
Тоже вчера посетила кладбище и под впечатлением. ...

Я раньше не очень любила ходить на кладбища. Не то, чтобы страшно было, но просто не нравилось. А сейчас люблю. У нас кладбище в лесу располагается, так скажем. Много деревьев, птички поют, белочки прыгают. Тишина и умиротворение. Это как если бы ты к родственникам в гости пришел, навестить. Никаких негативных впечатлений не возникает.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#10 написал: nerenga
Сегодня, 11:30
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Комментариев: 609
Спасибо, Эрнеста. Интересно, как всегда.
А вот для меня на кладбище, как в песне, все спокойненько. Тишина, благодать, умиротворение. Абсолютно ничего не слышу и не вижу. И очень рада этому, иначе не смогла бы туда ходить. А у меня родные аж на трех московских кладбищах. Езжу убираться круглый год
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#11 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:07
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Замечательная история, буду ждать следующие. Интересно, почему могилки с фото-активные? Как это объясняется? Недаром священники против фотографий на могилках. Плюс большой.
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#12 написал: ана аю
Сегодня, 13:01
0
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Комментариев: 686
История навеяла светлую грусть. Я стараюсь без особой нужды на кладбища не ходить, хотя тоже там умиротворение ощущаю. В 70 метрах от моего дома находится старое кладбище (так странно, дома высотные везде). Всё хочу туда сходить, но что-то всегда останавливает. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
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