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Истории из жизни

Вызов

В три часа ночи, когда наша бригада возвращалась на станцию с вызова, и пришла новая заявка: женщина шестьдесят пять лет задыхается. Понимая, что покой нам только снится, мы поехали к нашей больной. Наша задыхающаяся бабушка жила в спальном районе в пятиэтажке на последнем этаже. Зайдя в квартиру я сразу уловил этот запах стариковщины, дверь была приоткрыта, бабушка лежала в зале. К слову, это была двухкомнатная просторная квартира. В той комнате, что после зала, стоял дед, а на стене висел его черно-белый портрет. Дед ни поздоровался, ни кивнул, он просто стоял и смотрел на нас. Пока мой напарник спрашивал бабушку и переписывал данные полиса и паспорта, я уже включал аппарат ЭКГ и проверял, все ли в порядке (на прошлом вызове барахлил). Бабушка все жаловалась, что одна, что никто не помогает. Я спросил:
— А как же дедушка ваш?
Дед все так же стоял и смотрел.
— Дак помер мой Коленька, уже как три года, только портрет и остался на стене висеть.
Сказать, что волосы зашевелились, это ничего не сказать. Я медленно поднял голову и посмотрел опять в ту злосчастную комнату. На меня все так же таращился этот дед, он был очень бледный. Заметив, что я замер, мой коллега посмотрел в ту же сторону, звонко упав со стула от увиденного и подойдя ко мне. Я понял, что он тоже видит того самого Коленьку. Сказав бабке, что тут дела совсем плохи, что нужно в больницу и насочиняв ей тыщу диагнозов, мы забрали ее из квартиры. Подъезжая к больнице, наша бабушка начала задыхаться и в итоге вовсе перестала дышать. Мы делали все, чтобы спасти ее, но тромб в легочной артерии победил...
Про этот вызов я стараюсь не вспоминать, мой напарник и вовсе уволился.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:23 by курилка-дурилкаПросмотров: 475Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: В квартире призраки дед вызов скорая бабка

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:09
+2
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Публикаций: 10
Комментариев: 474
Мда... Ну ладно-бы бабулька своего Коленьку узрела.... А тут вся бригада СМП... Силён, однако, Колян....: всем показался и бабулю утащил к себе всё-таки..
...хотя мож энто сосед был, который к бабуле захаживал, и скорую вызвал (и на Коляна похож)? ..Не?...
Плюс за Хистори..
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Зорро
Сегодня, 18:10
+1
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 142
Кто вызвал помощь? Сама бабушка? Очень распространенный сюжет, когда мертвые просят прийти на помощь своим близким, находящимся в опасности.
Сомнительно, чтобы "Коленьку" видели аж два врача, но в целом понравилось, ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:19
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Вот узнать бы еще от кого вызов поступил, а так история хороша, дед Николай за женой приходил, плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:52
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Комментариев: 668
Дедуля видать бабку свою сильно любил(уважал) раз персонально стоял в помещении. +++
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#5 написал: Talisha
Сегодня, 19:56
+1
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Репутация: (484|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 349
Пришёл дедуля за бабулей - и никакие врачи не отнимут, время её, видно, пришло. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
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