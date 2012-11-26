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Истории из жизни

Выходи

Пару недель назад со мной приключилась странная история.
Среди ночи вдруг позвонил мой старый приятель. Мы не виделись довольно давно — слишком далеко живем друг от друга. Он сказал, что в силу обстоятельств оказался у моего дома. И раз уж так вышло, почему бы нам не встретится, не прогуляться и не поболтать.
Его тон был веселым и дружелюбным. Но это была середина рабочей недели, я не высыпался. Извинился и отказался. Он стал меня уговаривать. Сперва шутливо и по-дружески. По мере того, как я отнекивался, он становился все серьезнее. Через каждое предложение он приговаривал: «Да выходи ты уже!». Когда его голос стал очень грубым, а мне надоело отговариваться, я попытался сбросить звонок. Но то ли техника подводила, то ли я спросонья не попадал на нужную кнопку — сделать это не удавалось. В конечном итоге я просто положил телефон на пол динамиком вниз и накрыл сверху подушкой.
На следующее утро в истории звонков телефона принятых вызовов за ночь не значилось. Мой приятель тоже отрицал факт нашей беседы. По его словам, он мирно спал у себя дома с женой.
А несколько дней назад пропал сосед, который жил двумя этажами ниже. Он перестал появляться на работе. Родственникам и знакомым не удавалось до него дозвониться. Все стали бить тревогу. Полиция взломала дверь и обнаружила его квартиру пустой. Был опрос соседей. Последним его видела любопытная соседка по лестничной площадке. По ее словам, он выходил из дома в третьем часу ночи. Возле уха он держал телефон и раздраженно говорил кому-то в трубку: «Да выхожу я! Выхожу!».
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:11 by курилка-дурилкаПросмотров: 513Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Телефонный разговор звонок соседи пропажа полиция поиски

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Комментарии

#1 написал: Зорро
Сегодня, 14:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 142
Надо же, как удачно сюда уложились показания соседки.ОчУмительная женщина.Третий час ночи, а она у двери дежурит, на каждый звук реагирует.
Общая идея понятна, ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 14:34
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (669|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 474
О как!!! Сильно!!! Таких друзей за хрен и в музей ... А я бы попросил надоедливого звонившего под окно встать.... И чё нибудь тяжёлое ему бы опустил сверху....
... а если серьёзно, то больше удивляют соседки, которые в 3 ночи не спят и под дверью дежурят....
А за историю плюс..
(Пока писАл, Зорро опередил))))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: Mozzarella
Сегодня, 15:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (529|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 321
Страшилка
+
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:14
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Да на страшилку смахивает, ну ладно в три дня стоять под дверью, бывают такие люди, но в три ночи каков шанс увидеть кого то?)
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: Talisha
Сегодня, 19:53
0
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Публикаций: 31
Комментариев: 1 349
Ух, жуть!!!+
А у соседки, может, дела были среди ночи, мало ли... Или в инете засиделась:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:58
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 668
Цитата: alex.kuzmenko2017
... а если серьёзно, то больше удивляют соседки, которые в 3 ночи не спят и под дверью дежурят....

Ещё видать остались некоторые "товарищи", которые круглые сутки бдят.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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