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Истории из жизни

Смертельный наговор

Этот фрагмент из моей жизни из разряда трагических событий моей семьи.
Мою маму звали Людмила. Она полностью соответствовала своему имени - милая людям. Добрая, отзывчивая, сострадательная, делающая все возможное для своих детей, очень веселая, душа компании. Работала она сначала швеей в ателье, потом перешла в швеи в аэропорту в нашем городе. Когда денег на семью стало не хватать катастрофически из - за постоянно выпивающего моего отца, перешла в мойщицы колес. В этом цехе платили значительно больше, но и работа была связана с профессиональной вредностью - работа с авиационным бензином. Бедная мама, пахала за себя и, как говорится, "за того парня". А отец, поработав месяц на очередной работе, снова пил. Утром просил и канючил:
- Люда, дай на бутылку?!
Началось все со смерти моего младшего брата. Вовка выпал с шестого этажа, упал лицом вниз. Была внутричерепная гематома, в больнице сделали трепанацию. Пролежав пять дней в реанимации, Вовка умер. Вовка был любимчиком маминым, очень ласковым, очень она его любила. После смерти его для нее жизнь кончилась. На кладбище она ездила каждый день, глаза вечно заплаканные, начались проблемы сердечные. После обследования врачи сказали, что сердечные проблемы, вполне вероятно, были с детства, но вредная работа и стресс сделали свое черное дело. К пороку митрального клапана присоединился ревматизм, с неактивной фазы перешел в активную. Суставы болели, сердце выскакивало, по ночам она даже стонала во сне. Я в то время родила первого ребенка и, когда кормила ночами, подходила и спрашивала:
- Мам, тебе плохо?
А она, проснувшись, говорила:
- Нет, наверное, это я во сне.
Видать, у нее душа так болела.
Через некоторое время началось у мамы рожистое воспаление, осложнение сердечных дел. Ноги опухли, покраснели. Что только не делали - не помогало. Повезли мы с теткой маму к знахарю. Он сначала посмотрел на нее, потом попросил банку с водой, затем зажег спички, побросал их в банку. Сказал, что наговорено на смерть. Чем может, поможет, но скорей всего, ничего уже не сделать. Посмотрите, говорит, как придете домой, через три дня на эти спички: если не потонут, то хорошо, потонут - плохо. В конце концов потонули почти все. Мы, правда, не поверили тогда предсказанию знахаря. Но потом ездили к нему несколько раз. Приехав домой, перебрали всех ее друзей и знакомых, кто бы мог смерти пожелать? Да так и не смогли ни на кого подумать.
Через месяц умер у меня отец. Начав в квартире ремонт, после покраски батарей, нанюхавшись краски, маме стало хуже. Держась за Димкину коляску, мы с мамой пошли к бабушке (маме мамы). Решили, пока идет ремонт, она поживет там. В больницу она ложится больше не хотела, и, будучи медсестрой, уколы ей делала я. В то время пила она таблетки уже горстями.
В этот день я ей сделала укол, и она меня попросила купить ей кураги и изюма. Пошла в магазин, сказала, что приду после обеда. Прихожу, а в квартире тишина. Бабушка лежит на одной кровати, мама на другой. Я захожу, кричу:
- Мам, вставай, я тебе купила кураги!
В ответ тишина. Бабушка говорит:
- А Люда спит, наверное,крепко. Час уж, наверное, и во сне не стонет даже.
Подойдя к кровати, я поняла, что мамы больше нет. Молчу. Бабушка все поняла и как заголосит:
- Не дай Бог детей своих и внуков пережить!
Так и закончилась эта история. Думаю, может это все - таки бабушкино проклятье. То, старое, давнишнее, так сработало? Кому она так насолить могла, за что и кто так сразу на смерть наговорил?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:02
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:02 by nato4ka75Просмотров: 490Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Мама порча на смерть знахарь бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 13:44
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 382
История впечатлила, вернее на душе стремно и печально стало Столько бед на одну семью.Смерть отца, гибель брата, нескончаемая череда болезней мамы и её уход из жизни. Кошмар полный. На одну семью слишком много испытаний и да, невольно придет мысль о смертельной порче. Не знаю насколько можно верить знахарю, но по-моему здесь нет порчи, а есть стандартные медицинские заболевания, которые со временем из-за стрессов, вредных условий на работе дали обострение. А организм у мамы ослабленный, отсюда новые болезни. Автор, извините, что невольно задела ваши душевные раны. Сочувствую вам
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 13:58
+1
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Публикаций: 10
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Мдаааа.... Опять мало понятного.... одна трагедия за другой, причём не понятно, какая за какой идёт.... Но зато я понял, что, оказывается, шасси самолёта керосином моют ogo
.... а отец - сволочь, каких мало.... бросить надо было этого гада бухающего, а она ему ещё на "пузырёк" давала...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: luchposad
Сегодня, 14:06
0
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последнее неясно. о каком бабушкином проклятии речь идёт?
Зарегистрирован: 28.01.2012
  
#4 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 17:22
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Комментариев: 52
Цитата: luchposad
последнее неясно. о каком бабушкином проклятии речь идёт?

Перед этой история об этом.
Зарегистрирован: 31.05.2016
#5 написал: РАСМУС
Сегодня, 17:39
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Примите мои соболезнования, потеря матери - тяжелое событие в жизни, порой невыносимое. Плюс.
Зарегистрирован: 9.02.2013
    
#6 написал: Talisha
Сегодня, 19:36
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Тяжело, когда столько потерь одна за другой. Пусть на этом всё и прекратится! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
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