Смертельный наговор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:02

Причина: Стилистика автора сохранена

nato4ka75 Просмотров: 490 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 13:02 by

Этот фрагмент из моей жизни из разряда трагических событий моей семьи.Мою маму звали Людмила. Она полностью соответствовала своему имени - милая людям. Добрая, отзывчивая, сострадательная, делающая все возможное для своих детей, очень веселая, душа компании. Работала она сначала швеей в ателье, потом перешла в швеи в аэропорту в нашем городе. Когда денег на семью стало не хватать катастрофически из - за постоянно выпивающего моего отца, перешла в мойщицы колес. В этом цехе платили значительно больше, но и работа была связана с профессиональной вредностью - работа с авиационным бензином. Бедная мама, пахала за себя и, как говорится, "за того парня". А отец, поработав месяц на очередной работе, снова пил. Утром просил и канючил:- Люда, дай на бутылку?!Началось все со смерти моего младшего брата. Вовка выпал с шестого этажа, упал лицом вниз. Была внутричерепная гематома, в больнице сделали трепанацию. Пролежав пять дней в реанимации, Вовка умер. Вовка был любимчиком маминым, очень ласковым, очень она его любила. После смерти его для нее жизнь кончилась. На кладбище она ездила каждый день, глаза вечно заплаканные, начались проблемы сердечные. После обследования врачи сказали, что сердечные проблемы, вполне вероятно, были с детства, но вредная работа и стресс сделали свое черное дело. К пороку митрального клапана присоединился ревматизм, с неактивной фазы перешел в активную. Суставы болели, сердце выскакивало, по ночам она даже стонала во сне. Я в то время родила первого ребенка и, когда кормила ночами, подходила и спрашивала:- Мам, тебе плохо?А она, проснувшись, говорила:- Нет, наверное, это я во сне.Видать, у нее душа так болела.Через некоторое время началось у мамы рожистое воспаление, осложнение сердечных дел. Ноги опухли, покраснели. Что только не делали - не помогало. Повезли мы с теткой маму к знахарю. Он сначала посмотрел на нее, потом попросил банку с водой, затем зажег спички, побросал их в банку. Сказал, что наговорено на смерть. Чем может, поможет, но скорей всего, ничего уже не сделать. Посмотрите, говорит, как придете домой, через три дня на эти спички: если не потонут, то хорошо, потонут - плохо. В конце концов потонули почти все. Мы, правда, не поверили тогда предсказанию знахаря. Но потом ездили к нему несколько раз. Приехав домой, перебрали всех ее друзей и знакомых, кто бы мог смерти пожелать? Да так и не смогли ни на кого подумать.Через месяц умер у меня отец. Начав в квартире ремонт, после покраски батарей, нанюхавшись краски, маме стало хуже. Держась за Димкину коляску, мы с мамой пошли к бабушке (маме мамы). Решили, пока идет ремонт, она поживет там. В больницу она ложится больше не хотела, и, будучи медсестрой, уколы ей делала я. В то время пила она таблетки уже горстями.В этот день я ей сделала укол, и она меня попросила купить ей кураги и изюма. Пошла в магазин, сказала, что приду после обеда. Прихожу, а в квартире тишина. Бабушка лежит на одной кровати, мама на другой. Я захожу, кричу:- Мам, вставай, я тебе купила кураги!В ответ тишина. Бабушка говорит:- А Люда спит, наверное,крепко. Час уж, наверное, и во сне не стонет даже.Подойдя к кровати, я поняла, что мамы больше нет. Молчу. Бабушка все поняла и как заголосит:- Не дай Бог детей своих и внуков пережить!Так и закончилась эта история. Думаю, может это все - таки бабушкино проклятье. То, старое, давнишнее, так сработало? Кому она так насолить могла, за что и кто так сразу на смерть наговорил?

Ключевые слова: Мама порча на смерть знахарь бабушка авторская история

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