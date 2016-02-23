Переместились

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Баба Клава Просмотров: 91 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:43 by

Эта история произошла с одной моей приятельницей. Человек она интеллигентный, в школе работает учителем младших классов, а таким, как она, я привыкла верить. Хотя не знаю, судите сами. Вот её рассказ...Два года назад отправились мы с семилетней дочкой в лес, что около нашей дачи, чтобы черники пособирать. Далеко идти мы побоялись, да и дочка не особо привыкшая к таким мероприятиям. Поэтому пошли с краешку и ненадолго. Надо сказать, что в деревне нашей есть речка, которая делит ее на две части. Сама деревня небольшая, тихая, домов на семьдесят. Живут в основном дачники. Никогда никаких аномалий или сверхъестественных происшествий у нас не происходило. По крайней мере я об этом ничего не слышала. А тут... Зашли в лес, нашли черничник, сидим собираем. Набрали ведерко небольшое и собрались идти домой. Вышли на тропку, по которой пришли туда. Идем, идем, а она все не кончается. Неужели, думаю, мы заперлись так далеко? Вроде с самого края гуляли. Идем десять минут, пятнадцать. Конца и края нашей тропке не видно. Кругом лес стеной и не одного человека, чтоб спросить ориентир. Я уже в панике, комары кусаются, дочка чуть не плачет. Наверно, думаю, тропинки я перепутала, не по той пошла.Вдруг вижу, вроде бы светлеть впереди начало. Мы шаг ускорили и смотрим - дома! Это был выход из леса! Но радость наша была недолгой. Из леса-то мы вышли, только не поняли, куда мы вышли. Дело в том, что того места, где мы заходили, не было и в помине, даже ничего похожего. Делать нечего, пошли к домам. А потом смотрю, а строения-то знакомые, да и люди около них тоже, здороваются с нами. В один магазин ходим, лица примелькались давно. Тут уж даже если лично с человеком не знаком, то и просто по внешности узнаешь. Наша деревня это! Вы спросите, и чего тут странного? А того...Я в тот момент, к ужасу своему, поняла, что находимся мы в своей же деревне, но только на другом берегу реки! И вышли мы из зареченского леса! Вот как такое могло произойти? Мы точно с дочкой помним , что реку мы не переходили. Мы вообще из леса не выходили! Как мы переместились, непонятно. Алкоголя, сигарет, наркотиков и прочих гадостей я не употребляю. Работаю учительницей, поэтому с головой у меня все в порядке, нас регулярно проверяют психологи и разные другие специалисты. Слышала конечно про телепортацию, но никогда в эту чушь не верила, а теперь вот сама столкнулась. Даже не знаю, что теперь и думать.

Ключевые слова: Лес речка телепортация перемещение деревня авторская история

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