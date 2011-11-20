Нехорошая вакансия

chetushka Просмотров: 955 Комментарии: 18 +17 Сегодня, 10:23 by

Не так давно в наших краях построили новый заводик панельного домостроения. Планировали передать его области под строительство социального жилья, но в бюджете денег, конечно, не было и не предвиделось. Стали строить сами. На завод набрали рабочих и стали потихоньку выпускать продукцию.И вот один из работяг приходит вечером домой, садится ужинать и умирает - сердце остановилось. И недели не отработал. Мужик молодой совсем, еще и 35 не было.Коллега моя, конечно, перекрестилась, что его не на рабочем месте хватануло.Похоронили, открыли вакансию, приняли новенького. Тут история умалчивает, но подозреваю, что новенькому выдали спецодежду и СИЗ покойного работника. За неделю износить он ее точно не успел, не выбрасывать же казенное добро! Но тут утверждать ничего не могу.Только через несколько дней новенький умирает точно такой же смертью. Пришел с работы и помер.То ли ему мужики рассказали, какая судьба постигла его предшественника, и он накрутил себя; то ли спецодежда покойного сделала свое черное дело; то ли вакансия какая-то проклятая оказалась... Но я склоняюсь именно к тому, что достались новенькому вещи покойника...

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