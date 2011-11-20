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Истории из жизни

Нехорошая вакансия

Не так давно в наших краях построили новый заводик панельного домостроения. Планировали передать его области под строительство социального жилья, но в бюджете денег, конечно, не было и не предвиделось. Стали строить сами. На завод набрали рабочих и стали потихоньку выпускать продукцию.
И вот один из работяг приходит вечером домой, садится ужинать и умирает - сердце остановилось. И недели не отработал. Мужик молодой совсем, еще и 35 не было.
Коллега моя, конечно, перекрестилась, что его не на рабочем месте хватануло.
Похоронили, открыли вакансию, приняли новенького. Тут история умалчивает, но подозреваю, что новенькому выдали спецодежду и СИЗ покойного работника. За неделю износить он ее точно не успел, не выбрасывать же казенное добро! Но тут утверждать ничего не могу.
Только через несколько дней новенький умирает точно такой же смертью. Пришел с работы и помер.
То ли ему мужики рассказали, какая судьба постигла его предшественника, и он накрутил себя; то ли спецодежда покойного сделала свое черное дело; то ли вакансия какая-то проклятая оказалась... Но я склоняюсь именно к тому, что достались новенькому вещи покойника...
Сегодня, 10:23 by chetushkaПросмотров: 955Комментарии: 18
+17

Ключевые слова: Вакансия смерти вещи покойника работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:26
+6
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2142|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 872
А третий человек, который пришел на эту должность, тоже умер? Или вакансия открыта до сих пор?
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: Сирин
Сегодня, 10:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 743
Сомневаюсь в мистической составляющей. Во-первых, доподлинно неизвестно, отдали ли второму сотруднику одежду почившего рабочего, это лишь догадка автора. Во-вторых, даже если отдали - первый человек ведь не в этом костюме умер, он в нем просто работал. Многим людям, работающим там, где положена какая-то спецодежда или форма, приходится носить то, что осталось от предшественников, и кто знает, какая судьба постигла этих предшественников. Мне кажется, тут простое совпадение, плюс высокая утомляемость на работе. Без оценки
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#3 написал: marlin
Сегодня, 10:40
+7
Группа: Посетители
Репутация: (424|-1)
Публикаций: 4
Комментариев: 463
Бывают такие вещи. Непонятно только, совпадения это или нет, я думаю совпадений не бывает. Вот только почему так происходит, вопрос... Друг работает в салоне связи, и у них там еще похлеще происходит. Раз в год стабильно несчастные случаи с персоналом. Один дорогу переходил, его сшибло на пешеходном переходе рядом с работой, потом другой через год на мотоцикле разбился, другой от сердечной недостаточности молодой умер, а последний случай был, у них молодая девчонка дома лампочку вкручивала и её убило током. Салон у них маленький, и работает не так много сотрудников, друг вот бояться начал за себя:) У вас нехорошая вакансия называется, а тут у них проклятый салон)) Плюс ставлю

Цитата: Winnie-the-Pooh
А третий человек, который пришел на эту должность, тоже умер? Или вакансия открыта до сих пор?

С надписью в объявлении: Вас ждет соц паек+дострйная з/п, и царствие небесное:)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 10:55
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (479|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 340
И мне кажется, что совпадение + накрутил себя сам от рассказов, видимо мнительный попался, "примерил" на себя услышанное... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Зорро
Сегодня, 11:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 139
Цитата: marlin
Бывают такие вещи. Непонятно только, совпадения это или нет, я думаю совпадений не бывает. Вот только почему так происходит, вопрос...

Да, бывают.В историю я верю, нечто подобное происходило у нас на работе.Открыли ну очень выгодную вакансию- начальник имущественного отдела.На первого сразу же почти завели уголовное дело, проворовался маленько...Судимость, выплата ущерба.
Второй стал инвалидом, что то там с межпозвоночной грыжей, ходить заново учился, около года лежал.
Третий погиб в этом году, ни разу не альпинист, а вот понесло его в горы в сорок лет.
Потом была реорганизация, отдел расформировали.
Получается, несчастья шли по нарастающей.Совпадение? Может быть, кто знает.Но не нормально это как-то.
За историю ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
#6 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 11:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (663|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 461
Цитата: Зорро
Но я склоняюсь именно к тому, что достались новенькому вещи покойника...

....Блин, прочитав историю, подумал: может машину выкинуть, на которой я езжу (купил у товарища, у которого отец покойный на ней ездил, в ней, кстати, (или не кстати), помер в гараже). ....Но, блин, хорошая же машина и не подводила ни разу.... уже три года как я на ней катаюсь... А тут одежда и такой зА ogo морочь?...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#7 написал: Зорро
Сегодня, 12:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 139
Не-не, я это не пИсал... worried
Зарегистрирован: 26.11.2012
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 12:28
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 344
Цитата: alex.kuzmenko2017
....Блин, прочитав историю, подумал: может машину выкинуть, на которой я езжу (купил у товарища, у которого отец покойный на ней ездил, в ней, кстати, (или не кстати), помер в гараже). ....Но, блин, хорошая же машина и не подводила ни разу.... уже три года как я на ней катаюсь... А тут одежда и такой зА морочь?...

если вы про ту, которая на аватарке ogo - сожгите от греха подальше!!!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#9 написал: Кода
Сегодня, 12:41
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (22|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 488
То, что это не выдумка я могу поверить. А вот причин может быть множество. Начиная от того, что как и ВАЗ стоит на проклятом месте, как в том анекдоте, когда на месте этого завода стали делать Мерседесы, которые тоже стали ломаться, заканчивая тем, что второй человек был внушаем.
Лично мне представляется примерно следующая картина событий.
От инфаркта умирает один человек. Мужчина. 35 лет. Рановато? Ну, если взять статистику, то это нижняя граница рискованного периода для мужчин. Алкоголь? Курение? Избыточный вес? ИБС? Мы же не знаем. Может, супруга-пила (у всех девушек сайта прошу прощения, Вы у нас самые лучшие в мире!), я имею в виду, пилила, или дети-лоботрясы.
Тем, кто думает, что это хрень, могу сообщить, что в инфарктном отделении обычно 3 женских палаты и 9 мужских, примерно такое распределение по полам. Т.е. я бы ещё посмотрел более внимательно на мистическую составляющую первой кончины.
Дальше происходит следующее. Отдел кадров в мыле, экстренно закрывает вакансию.
Приходит человек, найденный быстро, т. е. не совсем понятно кто таков, может, по знакомству, а не по заслугам/умениям, может, недособеседованный))может, идеально подходящий, но с каким-нибудь старшим братом в анамнезе. А брат этот его, может, пугал, в детстве. Или папа-дурачок (мужчины этого сайта - Вы самые лучшие отцы, я уверен). Или ...ну, вы поняли, да.
Приходит он в коллектив, а рабочим, может, взгрустнулось, а, может, там филиал Камеди-Клаб, решили пошутить, словом.
Шутник-то он всегда есть в коллективе свидетели и шутники долго не живут
Ну, и начали ему "за костюмчик" байки травить. А много ли человеку надо? Мозг, он такой. Если чего удумал, то "выпьет обязательно")) Ну и всё. Пару дней поржали над челом, да и повезли его на кладбище.
Но, может, конечно, и магия места (#магияместарулит)...я ничего, я просто свою теорию выдвинул.
И я плюс поставил-таки, если что))потому, что, сказал же, - верю в историю, могло такое быть...
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#10 написал: Snejnay
Сегодня, 12:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 80
Это трагические случаи. Работала я в одной компании. Продукция этой известной международной кампании была и есть в каждом продуктовом магазине. Была там одна вакансия, на которой все женщины спустя месяц осчастливливались появлением малыша. Стабильно, месяц и женщина в положении. На моем веку троих в декретный отпуск проводили.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#11 написал: Fantom2015
Сегодня, 12:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 196
Может, химическое воздействие - первый работник вляпался в какую-нибудь химическую гадость, отравился, второй нестиранную одежду после него надел... Есть же вещества, которые всасываются через кожу и бьют, что называется. сразу по сердцу (на ум, правда, пока только кадаверин приходит...). Версия, конечно, за уши притянутая, но всякое ж бывает...
А может и вправду вакансия нехорошая...
Плюс
Зарегистрирован: 27.10.2015
#12 написал: Рырга
Сегодня, 13:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Два случая - не закономерность, но на себе проверять как-то не хочется.
+++
Зарегистрирован: 2.11.2016
#13 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 13:51
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2142|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 872
Цитата: Pmariam
Цитата: alex.kuzmenko2017
....Блин, прочитав историю, подумал: может машину выкинуть, на которой я езжу (купил у товарища, у которого отец покойный на ней ездил, в ней, кстати, (или не кстати), помер в гараже). ....Но, блин, хорошая же машина и не подводила ни разу.... уже три года как я на ней катаюсь... А тут одежда и такой зА морочь?...

если вы про ту, которая на аватарке ogo - сожгите от греха подальше!!!

Вот ведь развеселили))) heart_eyes
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#14 написал: Ратори
Сегодня, 14:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Snejnay
Это трагические случаи. Работала я в одной компании. Продукция этой известной международной кампании была и есть в каждом продуктовом магазине. Была там одна вакансия, на которой все женщины спустя месяц осчастливливались появлением малыша. Стабильно, месяц и женщина в положении. На моем веку троих в декретный отпуск проводили.



)))) Было дело, работала я в школе. Учебное заведение работало в две смены, кабинет, естественно "делили" с другим учителем. ВСЕ мои "напарницы" ушли в декрет.
Зарегистрирован: 9.10.2016
#15 написал: Liam
Сегодня, 15:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 524
Одежда несёт энергию владельца, включая программу болезней и смерти, если правда одежду не носили долго, например год, то энергия обнуляется... Тоже можно сказать про одежду из секонхендов, если люди, носившие одежду были здоровые и счастливые то не страшно, а вот больные или скончавшиеся, и вам могут "подарить" болезни или программу смерти +
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#16 написал: Pmariam
Сегодня, 17:08
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 344
Цитата: Snejnay
На моем веку троих в декретный отпуск проводили.

ну троих за "век" - это маловато :)

в нашем департаменте все в декрет уходят по двое. за последние 6 лет 4-ая пара пошла. Уже все ржут и просятся к нам на время поработать, кто не может ...
сразу опережу шутников: в департаменте 2-е мужчин, и они тут ни при чем!!! 453
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#17 написал: КИМ
Сегодня, 17:30
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 095
В нашей системе,в прошлом месяце,случилось пять трупов и два инвалида,на рабочем месте.Летом,в жару,обязательно парочка.Ну и так,в году,немало.Только в нашем РЭС у троих рак.Одного вытянули,двое померли. Посоветуйте,куда пойти работать? Ведь явно бесовщина творится,не иначе.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#18 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:34
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1250|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 2 424
А разве перед смертью мужик проклял свою одежду?! flushed
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
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