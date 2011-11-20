"Белочка" или параллельный канал?

Izummm Просмотров: 615 Комментарии: 20 +18 Сегодня, 10:27 by

Мой папа бросил пить... Недавно, резко и вроде навсегда. Вот уже год он трезвенник после долгих лет "легкого выпивания". А вот вчера признался почему...Моему отцу, любимому и единственному, недавно исполнилось 53. И мы с сестрой никогда не замечали за ним недостатков в виде мата или побоев. Ласковым отцом он не был, но забота от него шла всегда.На днях по Рен ТВ показывали передачу про НЛО, и у нас зашел разговор на тему инопланетян. И тут мы от папы-скептика слышим такую фразу: "Полная глупость думать, что мы одни во всей Вселенной, пришельцы есть, и они гораздо ближе располагаются к нам, чем вы думаете."Мы с сестрой округлили глаза, потому что наш папа был законченным реалистом, верящим в коммунизм, науку и Дарвина. Последние лет 5 он пил, но не так, чтобы нам было стыдно. Он приезжал домой с вахты, начинал пить с первого дня отпуска и пил до последнего дня, не выходя из дома. А потом за три дня до начала вахты он ставил капельницы, отходил и улетал работать... А вот последний год он просто полностью перестал пить! Притом резко бросил и очень серьезно занялся своим здоровьем.И тут мы с сестрой спросили, о чем же он так туманно рассуждал, на что папа рассказал вот такую историю:"Девочки мои, к несчастью, если вы помните, я в одно время сильно побухивал. Это, конечно, шло еще с молодости. В молодости я не болел похмельем и думал, что смогу вот так вот всю жизнь прожить. Пить, а с утра как огурчик вставать и идти на работу. Но так было только до 30. Потом я стал испытывать легкое похмелье, затем все тяжелее и тяжелее было отходить. И в какой-то момент я стал уже пить каждый день, лишь бы не болеть. А потом вы и сами помните, это стало уже кошмарно больших масштабов - я выпивал и спал.Ну так вот, год назад видимо я уже дошел до такой кондиции, что очнулся в нашей квартире, но она выглядела по-другому. То есть я пьяный уснул у себя дома на полу, а очнулся в том же доме как будто. Но пахло противно, палас другой, стены грязные, на столах разделывают неощипанную курицу. И вокруг какие-то карлики с большими головами, разного роста, цвета кожи, с разными размерами и количеством глаз, ушей. Но это были не люди, с грязной слизью под ногтями, но разумные существа. Меня охватил ужас, и мне хотелось выбраться отсюда немедленно. Я встал и пошел по дому. Это было ужасное зрелище - все такое грязное, мрачное, и как-то это все меня очень поразило и испугало - увидеть свою квартиру в такой ужасном виде. И тут один из карликов подошел ко мне и произнес, указывая на водку на столе, на моем родном языке: "Если еще раз так сделаешь, останешься тут с нами навсегда."Меня охватил страх, почему они говорили со мной на моем родном языке? Теперь я понимаю, что они просто говорили со мной на том языке, на котором я думаю. А потом, когда я уже действительно проснулся от похмелья, еще долго не мог поверить, что попал уже в свой дом. И я вспомнил, что еще раньше, примерно года 3 назад, я уже попадал в эту "грязную" параллельную реальность и меня уже предупреждали... И тут мне стало по-настоящему жутко. После этого я на водку даже смотреть не могу."Мы выслушали с сестрой этот рассказ с открытыми ртами. И начались рассуждения... Может, это лярвы? Или домовой? Или существа из параллельных миров? Ни к чему конкретно не пришли. А вы как думаете?

Ключевые слова: Алкоголь галлюцинации НЛО папа похмелье существа параллельная реальность авторская история

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