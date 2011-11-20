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Истории из жизни

"Белочка" или параллельный канал?

Мой папа бросил пить... Недавно, резко и вроде навсегда. Вот уже год он трезвенник после долгих лет "легкого выпивания". А вот вчера признался почему...

Моему отцу, любимому и единственному, недавно исполнилось 53. И мы с сестрой никогда не замечали за ним недостатков в виде мата или побоев. Ласковым отцом он не был, но забота от него шла всегда.
На днях по Рен ТВ показывали передачу про НЛО, и у нас зашел разговор на тему инопланетян. И тут мы от папы-скептика слышим такую фразу: "Полная глупость думать, что мы одни во всей Вселенной, пришельцы есть, и они гораздо ближе располагаются к нам, чем вы думаете."
Мы с сестрой округлили глаза, потому что наш папа был законченным реалистом, верящим в коммунизм, науку и Дарвина. Последние лет 5 он пил, но не так, чтобы нам было стыдно. Он приезжал домой с вахты, начинал пить с первого дня отпуска и пил до последнего дня, не выходя из дома. А потом за три дня до начала вахты он ставил капельницы, отходил и улетал работать... А вот последний год он просто полностью перестал пить! Притом резко бросил и очень серьезно занялся своим здоровьем.
И тут мы с сестрой спросили, о чем же он так туманно рассуждал, на что папа рассказал вот такую историю:

"Девочки мои, к несчастью, если вы помните, я в одно время сильно побухивал. Это, конечно, шло еще с молодости. В молодости я не болел похмельем и думал, что смогу вот так вот всю жизнь прожить. Пить, а с утра как огурчик вставать и идти на работу. Но так было только до 30. Потом я стал испытывать легкое похмелье, затем все тяжелее и тяжелее было отходить. И в какой-то момент я стал уже пить каждый день, лишь бы не болеть. А потом вы и сами помните, это стало уже кошмарно больших масштабов - я выпивал и спал.
Ну так вот, год назад видимо я уже дошел до такой кондиции, что очнулся в нашей квартире, но она выглядела по-другому. То есть я пьяный уснул у себя дома на полу, а очнулся в том же доме как будто. Но пахло противно, палас другой, стены грязные, на столах разделывают неощипанную курицу. И вокруг какие-то карлики с большими головами, разного роста, цвета кожи, с разными размерами и количеством глаз, ушей. Но это были не люди, с грязной слизью под ногтями, но разумные существа. Меня охватил ужас, и мне хотелось выбраться отсюда немедленно. Я встал и пошел по дому. Это было ужасное зрелище - все такое грязное, мрачное, и как-то это все меня очень поразило и испугало - увидеть свою квартиру в такой ужасном виде. И тут один из карликов подошел ко мне и произнес, указывая на водку на столе, на моем родном языке: "Если еще раз так сделаешь, останешься тут с нами навсегда."
Меня охватил страх, почему они говорили со мной на моем родном языке? Теперь я понимаю, что они просто говорили со мной на том языке, на котором я думаю. А потом, когда я уже действительно проснулся от похмелья, еще долго не мог поверить, что попал уже в свой дом. И я вспомнил, что еще раньше, примерно года 3 назад, я уже попадал в эту "грязную" параллельную реальность и меня уже предупреждали... И тут мне стало по-настоящему жутко. После этого я на водку даже смотреть не могу."

Мы выслушали с сестрой этот рассказ с открытыми ртами. И начались рассуждения... Может, это лярвы? Или домовой? Или существа из параллельных миров? Ни к чему конкретно не пришли. А вы как думаете?
Сегодня, 10:27 by IzummmПросмотров: 615Комментарии: 20
+18

Ключевые слова: Алкоголь галлюцинации НЛО папа похмелье существа параллельная реальность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:43
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2126|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 863
Ну, что же делать? Пока жареный петух в попу не клюнет, человек не всегда может сам одуматься. А в отходняке еще не такой глюк можно словить. Ко мне однажды утром, когда я был в таком состоянии, какая-то крылая зубастая тварь с горящими глазами в окно скипетром долбилась и рычала, и это на девятом этаже. Проморгался, вскочил с кровати - нету никого. Я дооолго потом соображал, сон это был или нет... Продукты распада алкоголя в организме - тоже ведь химия. И она никак не может положительно повлиять на самочувствие. Кто-то с давлением мается, кто-то "разблевай-шоу" устраивает, а кто-то вот такое интересное кино в полуобморочном состоянии смотрит.... Хотя бытует, конечно, мнение, что в отходняке после хорошего запоя человек способен увидеть какое-то параллельное измерение. Кто знает, как оно на самом деле...
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: Психомартышка
Сегодня, 10:47
+8
Онлайн
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Репутация: (237|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 215
Есть у меня крепкое подозрение,что у человека, напившегося до определенной кондиции ,открывается действительно какие то возможности ,позволяющие видеть другие миры...И никакие это не глюки и не белочка. Если мы не видим суслика,это вовсе не значит,что его нет. Но , думается мне, такая возможность не полезна для человека и Создателем не предусматривалась,поэтому до параллельных миров допиваться не стоит. За историю плюс.
Зарегистрирован: 8.06.2014
#3 написал: Кода
Сегодня, 11:03
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 475
Отвечая на вопрос-заголовок, можно ответить - какая разница! Хорошо, если ваш отец бросил пить. И будет ещё лучше, если он к этому делу не вернётся. Рад за вашу семью!
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#4 написал: Liam
Сегодня, 11:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 521
Это наверно его подсознание запугивает, чтобы не занимался самоубийством организма... раньше срока
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#5 написал: КИМ
Сегодня, 11:50
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 087
Не открываются неведомые миры,параллельные вселенные и не приходят монстры. Просто слишком много "философов" опившихся и обкурившихся,пишут книжки,а народ их читает. Отравленный мозг рисует нам картинки,но они в разы страшнее,а, бывает, и милее действительности.Выше написал Пух,а я поддержу,как тоже синяк со стажем.Все эти видения,лишь результат накопившихся в организме продуктов распада алкоголя.Когда -то мне много об этом говорили врачи и объясняли весь процесс,но память не удержала тонкости,врать не буду.Они мне расписали весь сценарий дальнейшей жизни и возможной кончины.Среди них не было медиумов и экстрасенсов,лишь суровые практики.Они не искали теорий с пришельцами и вселением сущностей в ослабленный организм,они знали этот механизм и пытались его донести в мой больной мозг.Химия и тонкий,но сложный механизм мозга,который разрушает алкоголь,есть причина этих состояний.Всё остальное бред. Какие -такие пришельцы,заставляют человека,впервые курнувшего "спайс",вырвать себе глаза? Какие монстры,заставляют спившегося семьянина,взяться за топор и порешить всю семью? Да никакие.Потом,в камере,выведенный из этого состояния врачами,он рыдает и рассказывает про "голоса".Но,"голоса" больше не приходят,не тревожат и не нашёптывают,они пропали,благодаря очищению организма капельницами.И,остаётся лишь голос раскаяния,на все годы,что он проведёт за решёткой,с клеймом убийцы.
Ну,что-то я совсем уж речь закатил,как активист общества трезвости) Всё хорошо,что хорошо кончается.Пусть каждый верит во что хочет,в пришельцев.гномов и белок,лишь бы помогло.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#6 написал: Elena-lvs
Сегодня, 12:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 464
Похожая история случилась с бывшим мужем, выпивал он крепко и однажды поведал мне удивительную историю, на тот момент мы уже вместе не жили, но общались. Так вот после очередного запоя и отходняка к нему явились три ангела, представились его хранителями, выглядели как обычные люди, но очень высокие и в балахонах. Три дня за ним по пятам ходили, даже на работу, он их видит, а остальные нет. Ругали его, за то что пьёт, семью не уберег, над матерью издевается и т.д. сказали, если не бросит пить, забирут с собой. С тех пор прошло уже лет 10 бывший мой ещё больше пить начал...тоесть не испугался.
А двоюродный брат молодой парень, после продолжительного загула видел как из под кресла вылез, огромный, злой презерватив и помахал ему кулаком, но пить после этого он тоже не бросил...
Думаю дорогой автор, что Ваш отец наверное более восприимчив...
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
     
#7 написал: Психомартышка
Сегодня, 12:27
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 215
Цитата: КИМ
Не открываются неведомые миры,параллельные вселенные и не приходят монстры. Просто слишком много "философов" опившихся и обкурившихся,пишут книжки,а народ их читает. Отравленный мозг рисует нам картинки,но они в разы страшнее,а, бывает, и милее действительности.Выше написал Пух,а я поддержу,как тоже синяк со стажем.Все эти видения,лишь результат накопившихся в организме продуктов распада алкоголя.Когда -то мне много об этом говорили врачи и объясняли весь процесс,но память не удержала тонкости,врать не буду.Они мне расписали весь сценарий дальнейшей жизни и возможной кончины.Среди них не было медиумов и экстрасенсов,лишь суровые практики.Они не искали теорий с пришельцами и вселением сущностей в ослабленный организм,они знали этот механизм и пытались его донести в мой больной мозг.Химия и тонкий,но сложный механизм мозга,который разрушает алкоголь,есть причина этих состояний.Всё остальное бред. Какие -такие пришельцы,заставляют человека,впервые курнувшего "спайс",вырвать себе глаза? Какие монстры,заставляют спившегося семьянина,взяться за топор и порешить всю семью? Да никакие.Потом,в камере,выведенный из этого состояния врачами,он рыдает и рассказывает про "голоса".Но,"голоса" больше не приходят,не тревожат и не нашёптывают,они пропали,благодаря очищению организма капельницами.И,остаётся лишь голос раскаяния,на все годы,что он проведёт за решёткой,с клеймом убийцы.
Ну,что-то я совсем уж речь закатил,как активист общества трезвости) Всё хорошо,что хорошо кончается.Пусть каждый верит во что хочет,в пришельцев.гномов и белок,лишь бы помогло.

Так то верно...но. Мозг-это такая непонятная субстанция, что она там рисовать может?Почему он рисует при продуктах распада? Почему такие картинки,а не другие?Почему вообще рисует ? Что то кажется мне,что врачи и сами толком не знают, мало того,я уверена,никто толком не знает принципов мироздания из нас,смертных,но врачи правы однозначно-спирное вред,зло,никогда не приводит к хорошему. Вы огромный молодец!! Правда,каждый решает для себя сам ,во что верить, главное,чтобы помогало , а там уже каждому будет видно,правильно ли верил или как то по другому все. Не умею толково выразить свои мысли,но надеюсь,вы поняли )
Зарегистрирован: 8.06.2014
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:28
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Цитата: Кода
Отвечая на вопрос-заголовок, можно ответить - какая разница! Хорошо, если ваш отец бросил пить. И будет ещё лучше, если он к этому делу не вернётся. Рад за вашу семью!
. Поддерживаю, плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#9 написал: КИМ
Сегодня, 12:34
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 087
Цитата: Психомартышка
Мозг-это такая непонятная субстанция, что она там рисовать может?Почему он рисует при продуктах распада? Почему такие картинки,а не другие?Почему вообще рисует ?

Я не врач,объяснить не могу,а цитаты из гугла искать не хочется.Но,если к алкашам идут ангелы и бесы,то,получается,что они не щадя живота своего,идут ко всем? ЛСД,грибы,спайс,запой и прочие психотропы,есть ничто иное как порталы в другие миры?)
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#10 написал: Talisha
Сегодня, 12:39
+2
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Публикаций: 31
Комментариев: 1 337
Параллельная реальность, подходящая по вибрациям алкоголику. Из родной такого человека просто выкидывает, умирает, попадает в ту. И не всех предупреждают.
+
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#11 написал: Психомартышка
Сегодня, 12:56
+1
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Комментариев: 215
Цитата: КИМ
Цитата: Психомартышка
Мозг-это такая непонятная субстанция, что она там рисовать может?Почему он рисует при продуктах распада? Почему такие картинки,а не другие?Почему вообще рисует ?

Я не врач,объяснить не могу,а цитаты из гугла искать не хочется.Но,если к алкашам идут ангелы и бесы,то,получается,что они не щадя живота своего,идут ко всем? ЛСД,грибы,спайс,запой и прочие психотропы,есть ничто иное как порталы в другие миры?)

Наверное, настоящие ангелы идут вряд ли )) А так то- кто его знает...Мало ли. Мы,наверное,когда нибудь это узнаем...Я так думаю.
Сама я никогда не выпила и бокала шампанского- это моя индивидульная особенность. Но порассуждать на эту тему лезу)) Самой смешно.
Зарегистрирован: 8.06.2014
#12 написал: Летяга
Сегодня, 12:56
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 4 861
Цитата: Кода
Отвечая на вопрос-заголовок, можно ответить - какая разница! Хорошо, если ваш отец бросил пить.

Солидарна! А что там мозг видит под разными токсинами - вопрос открытый.
http://kotomatrix.ru/images/lolz/2010/07/27/639225.jpg
Плюс
И пожелание никому не довести себя в предстоящие праздники до встречи с этим милым зверьком.
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#13 написал: Snejnay
Сегодня, 13:16
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 79
Все может быть. Некоторые шаманы используют практики с определенными травами - проще говоря курят - после чего происходит всевозможное общение с богами, духами и т.д. Так же применяются в некоторых случаях всевозможные "одурманивающие" зелья для общения с сущностями из параллельных миров. Что у вашего папы было? - ответить сразу сложно. Многие люди и в здравом уме часто видят себя в доме, который им как бы не дом. Я могу предположить что это какое-то параллельное измерение, куда периодически попадают люди в расслабленном состоянии: будь то сон, состояние болезни, состояние алкогольного опьянения. Ведь зачастую люди перед смертью видят своих ушедших родственников в комнате, разговаривают с ними. Почему нельзя допустить видение парралельной реальности в иных случаях? - Плюс за вашу историю.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#14 написал: Bop4yn
Сегодня, 13:25
0
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Репутация: (176|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 4 238
Цитата: Психомартышка
Если мы не видим суслика,это вовсе не значит,что его нет.

Но, если Вы его видите, это совсем не значит, что он есть.
Цитата: Психомартышка
Мозг-это такая непонятная субстанция, что она там рисовать может?

Смешно когда мы пытаемся рассуждать о чём-то. не имея, не то что базовой, а даже начальной информации. Никому не приходит в голову порассуждать о теореме Пуанкаре, например, а вот о мозге и о параллельных мирах - запросто. Я не в укор, я сам такой))
Зарегистрирован: 19.04.2012
          
#15 написал: Психомартышка
Сегодня, 13:30
+3
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Комментариев: 215
Цитата: Bop4yn
Цитата: Психомартышка
Если мы не видим суслика,это вовсе не значит,что его нет.

Но, если Вы его видите, это совсем не значит, что он есть.
Цитата: Психомартышка
Мозг-это такая непонятная субстанция, что она там рисовать может?

Смешно когда мы пытаемся рассуждать о чём-то. не имея, не то что базовой, а даже начальной информации. Никому не приходит в голову порассуждать о теореме Пуанкаре, например, а вот о мозге и о параллельных мирах - запросто. Я не в укор, я сам такой))

Рассуждаем о том,что интересует))Заинтересует теорема Пуанкаре-порассуждаем о ней))
Зарегистрирован: 8.06.2014
#16 написал: Летяга
Сегодня, 13:47
+4
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Комментариев: 4 861
Цитата: Bop4yn
Никому не приходит в голову порассуждать о теореме Пуанкаре, например, а вот о мозге и о параллельных мирах - запросто.

Просто это не соответствует тематике сайта)) А порассуждать там было о чем (было - потому что не так давно её таки доказали, следовательно, рассуждать больше не о чем)
А параллельные миры - материя настолько зыбкая и невнятная, что порассуждать на эту тему просто необходимо! Никто ведь не знает, как там на самом деле, а значит, все предположения стоят друг друга))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#17 написал: nerenga
Сегодня, 13:56
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Комментариев: 607
Читала не в популярной, а в научной медицинской литературе, что в моче пьяного человека есть клетки мозгового вещества . Другими словами, выпивая, человек просс....ет свой мозг медленно, но упорно.
И действительно, у алкоголиков со стажем очень снижен интеллект, в прямом смысле мозга физически становится меньше.
Может с этим и связаны различные видения pila
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#18 написал: КИМ
Сегодня, 14:10
0
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Комментариев: 5 087
Цитата: nerenga
И действительно, у алкоголиков со стажем очень снижен интеллект, в прямом смысле мозга физически становится меньше.
Может с этим и связаны различные видения

А всё остальное,лишь попытки красиво объяснить собственную деградацию crazy
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#19 написал: ана аю
Сегодня, 15:47
0
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Комментариев: 670
Хорошо, что гномики ему приказали остановиться прибухивать, а могли открыть глаза на то, что семья это вселенское зло, например!
Цитата: nerenga
Читала не в популярной, а в научной медицинской литературе, что в моче пьяного человека есть клетки мозгового вещества . Другими словами, выпивая, человек просс....ет свой мозг медленно, но упорно.
И действительно, у алкоголиков со стажем очень снижен интеллект, в прямом смысле мозга физически становится меньше.
Может с этим и связаны различные видения pila

не читайте такие журналы, брешут они что научные! Конечно, страдают клетки мозга у алкоголиков со стажем, но это связано с токсическим действием самого алкоголя и продуктов его распада на мозговые клетки, а также с ухудшением кровоснабжения мозга. А в мочу клетки мозга не попадут, даже если очень захотят.)
Зарегистрирован: 20.06.2016
  
#20 написал: conjure one
Сегодня, 16:46
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Игры разума, параллельные миры... Вероятно, одно от другого неотделимо. Плюс за историю. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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