Гaдание на бобах

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 110 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 06:51 by

Настроение у всех предпраздничное: ёлки-подарки, а посему поздравляю всех с наступающими праздниками от всей души и желаю весело встретить Новый Год.Это моя последняя история в уходящем году и связана она, конечно же, с гаданием, только совсем не новогодним...Было это во времена моей юности. Жила я тогда в Казахстане на территории бывшего Карлага. Да, люди у нас были интересные, можно сказать со всех уголков земли. И каждый старался сохранить свою культуру, но не закрываясь от соседей на сто замков, а щедро делясь своей радостью от очередного праздника и угощение обязательно прилагалось.Была у меня в ту пору подруга Светка. Круглолицая, курносая блондинка с голубыми глазами. И вот влюбилась наша Светка по самые уши в азербайджанского парня Ахмета. Надо сказать - полную свою противоположность. Был Ахмет настолько ярким жгучим брюнетом, что когда он одевал зелёную рубаху, в глазах надо было резкость наводить после общения с ним. Другие предметы и люди просто-напросто начинали казаться расплывчитыми и какими-то бесцветными. Вот так же ярко и пламенно Ахмет полюбил Светку.Всё бы хорошо, но азребайджанская родня Светку не признавала, чего только бедный Ахмет не предпринимал. В итоге, родив совместного ребёнка, парочка поехала на Кавказ, где Ахмет сообщил многочисленной родне, что нравится им или нет, а это его жена и дочь и если их не примут в семью, то он, Ахмет, отречётся от всей родни раз и навсегда.Родня с того момента замолчала, но стала тихо Светку ненавидеть, хотя свадьбу сыграли, как положено.Подруга по этому поводу очень переживала и на этой почве у неё появилась навязчивая идея о гадалке. Но не о простой.Иногда, очень редко, на нашем базаре появлялась странная бабка: вся чёрная, как уголёшка, раскосые глаза - щёлки создавали эффект лица без глаз. Городок наш был маленький и все друг-друга знали, хотя бы чисто визуально. Но про эту бабку никто ничего сказать не мог. Откуда она приходит и куда пропадает на длительное время, для всех оставалось тайной. Зато почти все бабку боялись и старались близко не подходить. Лишь редкие смельчаки, либо люди, доведенные до отчаяния, приближались к её гадальному столику.Гадала бабка на бобах. Способов кидания этих самых бобов было много. Я, лично, ни разу не видела, чтоб бабка повторила один и тот же бросок. Иногда она подзывала гадавшего и заставляла достать из мешочка один боб.Боялись бабку по одной причине: если она видела перед собой человека, который совершил гадкий поступок, то начинала так громко орать на весь базар, что даже самое сокровенное становилось достоянием общественности.Вот Светка и начала караулить эту гадалку на базаре, проводя там всё свободное время. Наконец ей повезло.В этот день подруга была не одна, а с какой-то родственницей мужа, которая тоже нет-нет, да старалась Светке нагадить. По чистой случайности, я тоже в этот момент была на рынке, только в самом начале и поэтому гадалку не видела. Зато в какой-то момент я услышала зычный голос, обвиняющий и рассылающий проклятья на смеси разных языков на голову какой-то "шайтанки".Далее я увидела, как с коляской бежит Светка, а впереди неё - её родственница и тоже с коляской. У родственницы лицо было - покойников краше в гроб кладут. Я попыталась Светке вопрос задать, чего, мол, случилось? А та только рукой махнула и, не теряя скорости, просвистела мимо меня, кинув на ходу, что позже зайдёт ко мне.Светка зашла, как и обещала и вот что рассказала.Далее от лица подруги.Представляешь? Идём мы с Шафой по базару, а тут бабка-гадалка, как из-под земли выросла, столик свой раскрыла и уселась на ящик.Ну, я к ней сразу бросилась. Страшно, но делать-то нечего, совсем мужнину родня заклевала.А бабка щёлочки свои на меня выставила и говорит:- Ну, подходи, раз пришла, не бойся.И тут же как кинет на столик бобы, я аж моргнуть не успела.Смотрит бабка на бобы, головой качает. Тут до меня дошло, что я не сказала, на что именно гадать хочу. Только рот открыла, а бабка как рявкнет:- Дура! Не о том думаешь. Подойди близко, на ухо тебе скажу.Я сразу-то ухо подставила, а бабка и говорит:- Скоро беда с тобой случится, не будет третьего ребёнка. Мужа далеко от себя не отпускай, а то помрёшь. На мужа вся надежда.Я ещё возмутилась про себя, какой третий ребёнок, спираль же стоит. Короче, брешет она всё.Тут Шафа к бабке подошла и стала просить погадать. Так бабка даже за бобы не бралась, как давай на весь базар кричать, что она шайтанкам не гадает, которые детей своих убивают, да ещё и в обход мужу.Ой, ты Шафку не видела, как она побежит оттуда, а бабка-то всё громче орёт, а вокруг сплошные знакомые.Итог этой истории таков:Шафа и вправду избавилась от беременности, решив, что и одного ребёнка пока хватит, а мужу про малыша и аборт даже не говорила. Знакомых много было рядом, когда бабка орала, мужу рассказали, и он выгнал жену, отправил назад к её отцу, а ребёнка забрал.И у Светки получилось всё так, как гадалка сказала. На момент гадания она уже беременная, оказывается, была и спираль не помогла. Плод рос до определённого момента, а потом что-то произошло, и Светка резко почувствовала себя плохо, упала, до телефона дотянуться не могла. А хмет уехал в командировку, мама Светкина старшую дочь к себе забрала, а Светка дома осталось с годовалым ребёнком.Спасло её лишь то, что Ахмету тоже стало известно про все гадания на базаре, хоть он не знал, чего гадалка Светке сказла, но какое-то чувство беспокойства у него появилось. Ахмет поехал в командировку, но не доехал, созвонился с начальством и договорился о замене, а сам полетел домой. Вот он-то Светку и нашёл в луже крови на полу. Успели спасти, но лекарства нужны были очень дорогие и Ахмет продал всё, что мог, даже свои золотые коронки снял.Подруга и по сей день живёт со своим Ахметом, у них трое детей и уже внуки появились, а родственники до сих пор шипят. Как-то нашла я Шафу в интернете и разговор наш спокойно протекал, пока я не сказала заветное имя "Света".

Ключевые слова: Гадалка бобы подруга базар авторская история

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