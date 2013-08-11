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Истории из жизни

Гaдание на бобах

Гадание на бобах.


Настроение у всех предпраздничное: ёлки-подарки, а посему поздравляю всех с наступающими праздниками от всей души и желаю весело встретить Новый Год.
Это моя последняя история в уходящем году и связана она, конечно же, с гаданием, только совсем не новогодним...
Было это во времена моей юности. Жила я тогда в Казахстане на территории бывшего Карлага. Да, люди у нас были интересные, можно сказать со всех уголков земли. И каждый старался сохранить свою культуру, но не закрываясь от соседей на сто замков, а щедро делясь своей радостью от очередного праздника и угощение обязательно прилагалось.
Была у меня в ту пору подруга Светка. Круглолицая, курносая блондинка с голубыми глазами. И вот влюбилась наша Светка по самые уши в азербайджанского парня Ахмета. Надо сказать - полную свою противоположность. Был Ахмет настолько ярким жгучим брюнетом, что когда он одевал зелёную рубаху, в глазах надо было резкость наводить после общения с ним. Другие предметы и люди просто-напросто начинали казаться расплывчитыми и какими-то бесцветными. Вот так же ярко и пламенно Ахмет полюбил Светку.
Всё бы хорошо, но азребайджанская родня Светку не признавала, чего только бедный Ахмет не предпринимал. В итоге, родив совместного ребёнка, парочка поехала на Кавказ, где Ахмет сообщил многочисленной родне, что нравится им или нет, а это его жена и дочь и если их не примут в семью, то он, Ахмет, отречётся от всей родни раз и навсегда.
Родня с того момента замолчала, но стала тихо Светку ненавидеть, хотя свадьбу сыграли, как положено.
Подруга по этому поводу очень переживала и на этой почве у неё появилась навязчивая идея о гадалке. Но не о простой.
Иногда, очень редко, на нашем базаре появлялась странная бабка: вся чёрная, как уголёшка, раскосые глаза - щёлки создавали эффект лица без глаз. Городок наш был маленький и все друг-друга знали, хотя бы чисто визуально. Но про эту бабку никто ничего сказать не мог. Откуда она приходит и куда пропадает на длительное время, для всех оставалось тайной. Зато почти все бабку боялись и старались близко не подходить. Лишь редкие смельчаки, либо люди, доведенные до отчаяния, приближались к её гадальному столику.
Гадала бабка на бобах. Способов кидания этих самых бобов было много. Я, лично, ни разу не видела, чтоб бабка повторила один и тот же бросок. Иногда она подзывала гадавшего и заставляла достать из мешочка один боб.
Боялись бабку по одной причине: если она видела перед собой человека, который совершил гадкий поступок, то начинала так громко орать на весь базар, что даже самое сокровенное становилось достоянием общественности.
Вот Светка и начала караулить эту гадалку на базаре, проводя там всё свободное время. Наконец ей повезло.
В этот день подруга была не одна, а с какой-то родственницей мужа, которая тоже нет-нет, да старалась Светке нагадить. По чистой случайности, я тоже в этот момент была на рынке, только в самом начале и поэтому гадалку не видела. Зато в какой-то момент я услышала зычный голос, обвиняющий и рассылающий проклятья на смеси разных языков на голову какой-то "шайтанки".
Далее я увидела, как с коляской бежит Светка, а впереди неё - её родственница и тоже с коляской. У родственницы лицо было - покойников краше в гроб кладут. Я попыталась Светке вопрос задать, чего, мол, случилось? А та только рукой махнула и, не теряя скорости, просвистела мимо меня, кинув на ходу, что позже зайдёт ко мне.
Светка зашла, как и обещала и вот что рассказала.
Далее от лица подруги.
Представляешь? Идём мы с Шафой по базару, а тут бабка-гадалка, как из-под земли выросла, столик свой раскрыла и уселась на ящик.
Ну, я к ней сразу бросилась. Страшно, но делать-то нечего, совсем мужнину родня заклевала.
А бабка щёлочки свои на меня выставила и говорит:
- Ну, подходи, раз пришла, не бойся.
И тут же как кинет на столик бобы, я аж моргнуть не успела.
Смотрит бабка на бобы, головой качает. Тут до меня дошло, что я не сказала, на что именно гадать хочу. Только рот открыла, а бабка как рявкнет:
- Дура! Не о том думаешь. Подойди близко, на ухо тебе скажу.
Я сразу-то ухо подставила, а бабка и говорит:
- Скоро беда с тобой случится, не будет третьего ребёнка. Мужа далеко от себя не отпускай, а то помрёшь. На мужа вся надежда.
Я ещё возмутилась про себя, какой третий ребёнок, спираль же стоит. Короче, брешет она всё.
Тут Шафа к бабке подошла и стала просить погадать. Так бабка даже за бобы не бралась, как давай на весь базар кричать, что она шайтанкам не гадает, которые детей своих убивают, да ещё и в обход мужу.
Ой, ты Шафку не видела, как она побежит оттуда, а бабка-то всё громче орёт, а вокруг сплошные знакомые.

Итог этой истории таков:
Шафа и вправду избавилась от беременности, решив, что и одного ребёнка пока хватит, а мужу про малыша и аборт даже не говорила. Знакомых много было рядом, когда бабка орала, мужу рассказали, и он выгнал жену, отправил назад к её отцу, а ребёнка забрал.
И у Светки получилось всё так, как гадалка сказала. На момент гадания она уже беременная, оказывается, была и спираль не помогла. Плод рос до определённого момента, а потом что-то произошло, и Светка резко почувствовала себя плохо, упала, до телефона дотянуться не могла. А хмет уехал в командировку, мама Светкина старшую дочь к себе забрала, а Светка дома осталось с годовалым ребёнком.
Спасло её лишь то, что Ахмету тоже стало известно про все гадания на базаре, хоть он не знал, чего гадалка Светке сказла, но какое-то чувство беспокойства у него появилось. Ахмет поехал в командировку, но не доехал, созвонился с начальством и договорился о замене, а сам полетел домой. Вот он-то Светку и нашёл в луже крови на полу. Успели спасти, но лекарства нужны были очень дорогие и Ахмет продал всё, что мог, даже свои золотые коронки снял.
Подруга и по сей день живёт со своим Ахметом, у них трое детей и уже внуки появились, а родственники до сих пор шипят. Как-то нашла я Шафу в интернете и разговор наш спокойно протекал, пока я не сказала заветное имя "Света".

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:51 by ErnestaПросмотров: 110Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Гадалка бобы подруга базар авторская история

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Комментарии

#1 написал: КИМ
Сегодня, 07:28
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 084
Недавно,в наших краях,один парнишка поехал до гадалки. Ну как парнишка,двадцати семи лет от роду. Болел он давно,но обследование ничего не выявило,даже самое доступно крутое. Не знаю,кто его надоумил,но решил он узнать,что его ждёт и у кого лечиться.Гадалка толкового ничего не сказала,как я понял,но предупредила,чтобы ничего не планировал серьёзного,до пятнадцатого декабря.Не знаю,планировал он или нет,но десятого почувствовал себя плохо и вызвал "скорую". В приёмный покой его привезли уже в состоянии клинической смерти.А через пару дней и похоронили.Хрен их знает,гадалок этих,какой шайтан им в уши нашёптывает,но видимо нашёптывает. +
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 351
Бобы любимое средство гадания моей бабушки. Хотя она была и религиозна, но иногда, когда долго не могла дождаться с дороги кого-нибудь из близких обращалась к бобам. И всегда сбывалось, как в картах.
Бабка эта с базара видимо обладала даром. Про таких у нас в народе говорят, что " у неё есть хозяин или вторая личность" У них дар предвидения тоже передается по наследству и их ведут по жизни духи усопших предков. Они всегда такие на лицо невзрачные. даже отталкивающие, плохо одеты и вообще не от мира сего, но могут быть крикливы, остры на язык и никого никогда не боятся.
Родня у Ахмета, однако упрямая, пора бы уже смириться.
Прекрасный рассказ. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: Кода
Сегодня, 07:45
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Публикаций: 5
Комментариев: 468
На тему гаданий, предсказаний и пророчеств можно, я думаю, отводить отдельную рубрику.
Зело к полемике располагающая тема, квинтэссенцией которой, я по-прежнему, считаю эпизод из первой части "Матрицы", когда Нео привели знакомиться с Пифией.
Оракул произносит:
- Проходи, не беспокойся о вазе
Нео, озирается в поисках вазы, задевает ее, и она падает на пол. Вдребезги.
После чего идет уже его реплика:
- Разбил бы я эту вазу, если бы вы не не сказали мне об этом?
Все эти случаи с гаданием можно поворачивать и так и эдак. Думается, что есть люди, бесспорно, имеющие вощможность заглянуть в будущее.
А вот насколько его можно "подправить", кто несет ответственность за этот "взгляд в будущее", тот, кто обратился или тот, кто смотрит это уже каждый сам решает.
От меня за историю - плюс.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#4 написал: Зорро
Сегодня, 08:01
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Комментариев: 134
Какая прекрасная история, ПЛЮС и Вам и Ахмету![
quote=КИМ]Хрен их знает,гадалок этих,какой шайтан им в уши нашёптывает,но видимо нашёптывает. +[/quote]
Вспомнилась забавная история: у коллеги-девушки заболел сильно брат, их матери посоветовали "отшептать" его у некой бабушки.Брат ехать отказался, поехала мать и сестра.Отдельной фотографии брата не было, взяли общую, где он с сестрой.Бабушка оказалась очень старенькая, почти не в адеквате, долго не могла понять, что посетителям надо.Видит, девушка ей фото протягивает, на фото она и парень.Ну бабушка и давай ей говорить, что все у нее с семейной жизнью будет хорошо, только чтобы фото под подушку положила сегодня ночью smile В общем уехали ни с чем.А фото коллега зачем то все таки положила под подушку.Итог: через четыре месяца вышла замуж, муж внешне похож на брата(ну, насколько вообще похожи светлоглазые круглолицые блондины), а главное- зовут как брата, полный тезка-Андрей Андреевич.Имя не то что бы столь уж редкое, но все же удивительно.
Зарегистрирован: 26.11.2012
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