Я верю в домовых

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:01

Fantom2015 Просмотров: 93 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 06:01 by

Не буду грузить читателей описанием планировки и обстановки, отмечу лишь значимый факт - с двуспальной кровати просматривается вся комната и часть кухни - стол, окно и холодильник.Лежу я как-то вечером на кровати, читаю книжку, муж еще не вернулся с работы. И вдруг боковым зрением замечаю движение слева. Замерла и присмотрелась - вдоль кровати крадется кто-то маленький, но видна была только спинка, похожая на кошачью, а шерсть на вид как у собаки - жесткая и какая-то грязно-рыжая. Только вот животных у нас нет… Я лежу, смотрю на сие безобразие, а оно крадется, как ни в чем не бывало, полностью не показывается. Страха почему-то не было, просто какое-то удивление и возмущение, типа "Во наглые НЁХи пошли!!!". А потом оно шустро юркнуло под кровать. Стоит ли говорить, что под кроватью никого не оказалось? Более того, там пустое незахламленное пространство - так что спрятаться ему, кем бы оно ни было, некуда…Второй случай - сидела на кровати по-турецки, шарилась по просторам интернета и сначала так же боковым зрением увидела мохнатого знакомого. Он выскользнул из приоткрытого шкафа, в два прыжка пересек комнату и опять шмыгнул под кровать. Все произошло быстро - когда я перевела прямой взгляд на него, то увидела только мелькнувшую пушистую задницу с куцым хвостом. И опять под кроватью никого…В третий раз я тоже сидела с ноутом на кровати, было уже темно, дверь в кухню у нас всегда открыта и лампа на прикроватной тумбочке освещает тот видимый кусочек нашего пищеблока. Мохнатый гость (ну или хозяин, если это и вправду домовой) спрыгнул со стола и деловито шмыгнул за холодильник. В этот раз я даже не удивилась...По размеру он(оно) раза в полтора больше кошки, а цвет, как я уже и писала выше, грязно-рыжий, неяркий. На глаза он больше не появлялся, однако периодически раздаются непонятные звуки - шорохи, скрип паркета, позвякивание посуды, легкий топот. Чаще всего я списываю это на соседей и плохую звукоизоляцию, но звуки затихают, когда я оставляю на подоконнике конфетки или печенюшки...

Ключевые слова: Домовой странность контакт авторская история

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