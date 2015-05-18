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Истории из жизни

Петля времени

Проснулась с утра как обычно под звон будильника в семь утра (на работу к 9). Собрала ребенка и сначала его отвезла в школу, а потом уже сама рванула на работу.

Между городами, где я обычно ездила, очень мало необжитых мест. То и дело попадаются деревушки, торговые центры, заправки и пр. Движение на трассе очень оживленное в любое время дня и года. А тут, пока ехала, стала обращать внимание, что машин нет, заправки и торговые центры стоят темные, а в мелькающих поселениях в низине туман. Ничего особенного в августовском тумане нет, но все вместе производило какое-то потустороннее впечатление. Свет, думаю, в районе, что ли, отрубили… Постаралась как можно быстрее добраться до работы.

В городке уже были, пусть и небольшие, но признаки жизни, и я успокоилась. Только на работу попасть не сразу смогла. Дверь заперта, сонный охранник долго ковырялся, открывая дверь, и не мог понять, зачем я приперлась на два часа раньше. На свой телефон смотрю: 6:45. На часы на вахте – 6:45. Села на стульчик, и голова кругом. КАК это возможно? Если бы я сама вдруг проснулась, можно было бы списать, что встала на два часа раньше и спросонья не поняла, но ведь проснулась от будильника, который всегда стоит на 7:00. Вспомнила про сына и давай звонить – недоступен. Ну, думаю, ладно. Наверное, не попал в школу, вернулся и спать лег. К 9:00 как обычно подтянулись коллеги и хором стали мне доказывать, что, конечно, это глюк в телефоне и чтобы я не брала в голову. Шеф даже со смехом меня на два часа раньше домой отпустил.

Приехала, мелкий дома сидит за компьютером, не возмущается. Попросила прощения за утро, а он глаза выпучил. Выяснилось, что в школу он пришел вовремя, спокойно отучился, погулял и пришел домой. Удивился, что я так рано с работы. Села я опять на стульчик, и голова кругом. Так и не представляю, что это было. Если это был скачок во времени, то как время потом выправилось и для меня, и для ребенка?! По идее, он должен был этот день прожить на два часа меньше, чем я! То есть по всем законам мы с ним должны были потеряться… Смс-ка ему о пропущенном моем звонке не приходила. И телефон у него был не выключен в школе, а просто стоял на беззвучке. Словом, долго я ломала голову, но так ни к чему и не пришла.
20-12-2016, 07:38 by chetushkaПросмотров: 3 928Комментарии: 31
+68

Ключевые слова: Скачок во времени время временная петля временной сдвиг странность авторская история популярное

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Комментарии

#1 написал: Talisha
20 декабря 2016 07:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (473|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 333
Время - такая штука... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: alex.kuzmenko2017
20 декабря 2016 08:26
+13
Группа: Посетители
Репутация: (652|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 456
Меня больше удивило то, что в этих непонятках один только раз сыну позвонила... Недоступен... Ну и Бог с ним... странно как-то... Я бы, наверное, на месте автора весь день ему названивал, пока не выяснил-бы, чё за хня твориться (и не только ему)
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: акжана
20 декабря 2016 08:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 348
Возможно по дороге домой автор попала в промежуток, где со временем происходят какие -то аномалии. Случай курьезный, но пережить можно и хорошо, что наоборот не опоздали на работу на то же время.
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#4 написал: Winnie-the-Pooh
20 декабря 2016 09:03
+10
Группа: Комментаторы
Репутация: (2115|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 859
Можно было бы свалить всё на телефон, если бы не сын, который совершенно вовремя везде пришел. Вот так люди и пропадают без вести. Въезжают во временную трещину, а в итоге кто-то выезжает обратно, а кто-то нет!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#5 написал: Стаська
20 декабря 2016 09:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 275
Вот ни чего себе, потеряться с сыном! Упаси Господь! Скачок во времени коснулся, судя по всему, именно вашей персоны! Именно вы, незаметно для себя, залезли, заехали или зашли во временную петлю по дороге на работу! Вот, на сие событие, мое мнение!

И в такие скачки во времени я верю, поскольку испытала на себе, своего рода, временные петли. Плюс!
Зарегистрирован: 13.04.2016
#6 написал: Зорро
20 декабря 2016 09:27
+12
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 133
Цитата: alex.kuzmenko2017
Меня больше удивило то, что в этих непонятках один только раз сыну позвонила... Недоступен... Ну и Бог с ним... странно как-то... Я бы, наверное, на месте автора весь день ему названивал, пока не выяснил-бы, чё за хня твориться (и не только ему)

Согласен, я бы тоже не успокоился, пока не выяснил, что с сыном.
Это в августе было?Тогда какая школа?
История хорошая, ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
#7 написал: ELEMAT
20 декабря 2016 09:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1182|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 453
Да уж, время - это, действительно, такая штука...
Я тоже не представляю, что это было, но можно предположить, что какой-то временной локальный изгиб! )) Понимаю, что смешно звучит, но как по-другому-то сказать )))
Очень интересная история!
ПЛЮС от меня +
Зарегистрирован: 29.10.2013
   
#8 написал: conjure one
20 декабря 2016 10:47
+8
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3145|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 501
История понравилась, но тоже смутила школа в августе. Может, какой школьный лагерь был? +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: Серебряная пуля
20 декабря 2016 11:33
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (809|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 480
Иногда школы открывают раньше, из-за рано уходящих на работу родителей. Всем к восьми тридцати к примеру, а кто-то в семь уже там, а кого и до открытия раннего летом приводят, если занятия подготовительные, расписание не строгое, пораньше помню просила:К восьми нет! Потом узнала, что к 8-ми: Нет, но никто не сказал, что можно к семи. Хотя все равно странно. Плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#10 написал: nerenga
20 декабря 2016 12:11
+6
Группа: Посетители
Репутация: (400|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 605
Люблю истории про временные аномалии. Только не поняла, зачем ребенка в августе в школу возить.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 30.10.2013
 
#11 написал: abrashechka
20 декабря 2016 12:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (231|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 239
За историю - плюс. Бывает.Только вот смущает август - автор, проясните, будьте добры.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#12 написал: Калина74
20 декабря 2016 12:54
+2
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 318
Точно какой-то скачок во времени: школа в августе оказалась... Без оценки
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#13 написал: chetushka
20 декабря 2016 13:24
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 395
Ребята, спасибо за комментарии. Не знаю, почему август написала - мой косяк)) сентябрь был или самое начало октября. Деревья еще зеленые. Сын уже большой был, 16 лет, поэтому, каюсь, бить во все колокола не стала.
Зарегистрирован: 2.08.2010
 
#14 написал: ана аю
20 декабря 2016 13:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (267|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 665
И я плюс поставила. Но очень напрягает учёба в августе. У нас школьные лагеря в июне и июле только. А подготовительные курсы с сентября и маленьких детей ( и даже не очень маленьких) приводят и отводят родители.
Зарегистрирован: 20.06.2016
  
#15 написал: Bop4yn
20 декабря 2016 19:33
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (176|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 4 225
Понравилась история. Мы всё всегда пытаемся понять и объяснить, а не всё возможно объяснить. Тем более, что время, это одно из самых непонятных измерений. Люди для облегчения восприятия придали ему линейные признаки, но это совсем не значит, что это так. Плюс.
Зарегистрирован: 19.04.2012
          
#16 написал: Калина74
20 декабря 2016 19:59
+1
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 318
Цитата: chetushka
Ребята, спасибо за комментарии. Не знаю, почему август написала - мой косяк)) сентябрь был или самое начало октября. Деревья еще зеленые. Сын уже большой был, 16 лет, поэтому, каюсь, бить во все колокола не стала.


Ну тогда плюс, конечно. Зловеще так...
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#17 написал: Вариор
20 декабря 2016 22:10
0
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Группа: Посетители
Репутация: (337|0)
Публикаций: 191
Комментариев: 2 355
Плюс конечно. Время это сложная штука. Спасибо chetushka Много есть рассказов о провале временном. Только если исходить из этой цитаты

А тут, пока ехала, стала обращать внимание, что машин нет, заправки и торговые центры стоят темные, а в мелькающих поселениях в низине туман.


Интересно в какой год вы попали?
Зарегистрирован: 5.04.2012
          
#18 написал: Долгопят
20 декабря 2016 22:19
+8
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 1 986
интересно..но списываю на игры разума..достаточно много у меня в копилке таких историй..есть и курьезные
знакомая ехала на автолайне - маршрут( чур не ржать) Аптека- Госпиталь- Кладбище...ехала к мужу в госпиталь навестить, что то перемкнула в голове, у кладбища истерически водителю- Стойте, я мужу обещала приехать ...и с сумками в метель чесанула из автобуса на кладбище...под гробовую тишину...попутчики застеснялись комментировать.Потом, как дура, стояла в сугробе с апельсинами своими.. попутку ловила.. тоже мистика..женская мистика flushed
плюс
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#19 написал: Эвиллс
20 декабря 2016 22:25
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1231|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 2 400
Цитата: Долгопят
Аптека- Госпиталь- Кладбище.

Оно- вообще всё так. Родился- Заболел- Помер.
С апельсинами в метель на кладбище бежать- юмор судьбы такой наверно...

А петли временнЫе бывают. На собственном опыте неоднократно проверено. Плюс! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#20 написал: qqq666
20 декабря 2016 23:24
+1
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Репутация: (48|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 593
все наверное может быть в этом мире или параллельном наверняка +++
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#21 написал: Vиктория
Вчера, 09:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (545|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 677
загадочная история
практически необъяснимая
плюс
Зарегистрирован: 3.01.2013
  
#22 написал: Zlobniy zayaz
Вчера, 09:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 229
в школу он пришел вовремя, спокойно отучился, погулял и пришел домой.

В августе..... вот это все в рассказе и смазало.... мое впечатление правдивости истории...
Зарегистрирован: 15.06.2016
#23 написал: Pmariam
Вчера, 11:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 338
Цитата: Вариор
Только если исходить из этой цитаты

А тут, пока ехала, стала обращать внимание, что машин нет, заправки и торговые центры стоят темные, а в мелькающих поселениях в низине туман.


Интересно в какой год вы попали?

а что Вас здесь именно смущает? темные заправки? или темные торговые центры? или туман в низине??? к чему вопрос "в какой год?" Автор ясно написала, что 2 часа разныцы, значит осталась в своем году, даже в своем месяце и числе.

про август Автор уже отписалась. у меня другая "идея": нужно было вернуться домой и посмотреть, не спил ли вторая "Я" Автора дома :) вот тут бы был уже впечатляющий сюжет :) 466
плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#24 написал: Морелла
Вчера, 12:05
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 899
Интересно+
Зарегистрирован: 16.12.2010
  
#25 написал: Bop4yn
Вчера, 12:24
+3
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Репутация: (176|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 4 225
Хорошо, что вовремя уехали, лангольеры были уже рядом)
Зарегистрирован: 19.04.2012
          
#26 написал: du_nord
Вчера, 19:22
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Публикаций: 0
Комментариев: 37
В скачок во времени я ещё могу поверить. +.
Зарегистрирован: 29.01.2015
#27 написал: Вариор
Вчера, 22:31
0
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Репутация: (337|0)
Публикаций: 191
Комментариев: 2 355
Цитата: Pmariam
Цитата: Вариор
Только если исходить из этой цитаты

А тут, пока ехала, стала обращать внимание, что машин нет, заправки и торговые центры стоят темные, а в мелькающих поселениях в низине туман.


Интересно в какой год вы попали?


а что Вас здесь именно смущает? темные заправки? или темные торговые центры? или туман в низине??? к чему вопрос "в какой год?" Автор ясно написала, что 2 часа разныцы, значит осталась в своем году, даже в своем месяце и числе.


Да в принципе и смущали темные заправки и темные торговые центры. Туман как-то не смутил. Но исходя из многих рассказов, туман и играл роль в перемещении во времени, когда люди попавшие в него, оказывались в совсем другом времени.
Зарегистрирован: 5.04.2012
          
#28 написал: Незабудкаs
Сегодня, 00:07
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 252
Действительно какая школа в августе?! Что-то не стыкуется. Но плюс за загадочность
Зарегистрирован: 27.08.2015
#29 написал: СупперМама
Сегодня, 05:55
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 24
Цитата: alex.kuzmenko2017
Меня больше удивило то, что в этих непонятках один только раз сыну позвонила... Недоступен... Ну и Бог с ним... странно как-то... Я бы, наверное, на месте автора весь день ему названивал, пока не выяснил-бы, чё за хня твориться (и не только ему)

Вот и меня это шокировало,до ребенка не дозвонилась,и работает себе спокойно!Может конечно это я такая паникерка,но случись это со мной и моими детьми ,я бы если не дозвонилась,то рванула бы к детям проверять что с ними,ну или на худой конец кого то из родни попросила бы их проверить.
Зарегистрирован: 9.11.2016
#30 написал: chetushka
Сегодня, 06:51
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 395
Цитата: Bop4yn
Хорошо, что вовремя уехали, лангольеры были уже рядом)


Хо-хо-хо! про них то я как-то не подумала...))) У меня темноте в торговых центрах другое объяснение. Если я около семи приехала на работу, то там проезжала минутами 20 раньше, т.е. в связи с ранним часом все просто закрыто и заперто было, и в деревнях все дрыхли еще))
Зарегистрирован: 2.08.2010
 

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