Петля времени

chetushka Просмотров: 3 928 Комментарии: 31 +68 20-12-2016, 07:38 by

Проснулась с утра как обычно под звон будильника в семь утра (на работу к 9). Собрала ребенка и сначала его отвезла в школу, а потом уже сама рванула на работу.Между городами, где я обычно ездила, очень мало необжитых мест. То и дело попадаются деревушки, торговые центры, заправки и пр. Движение на трассе очень оживленное в любое время дня и года. А тут, пока ехала, стала обращать внимание, что машин нет, заправки и торговые центры стоят темные, а в мелькающих поселениях в низине туман. Ничего особенного в августовском тумане нет, но все вместе производило какое-то потустороннее впечатление. Свет, думаю, в районе, что ли, отрубили… Постаралась как можно быстрее добраться до работы.В городке уже были, пусть и небольшие, но признаки жизни, и я успокоилась. Только на работу попасть не сразу смогла. Дверь заперта, сонный охранник долго ковырялся, открывая дверь, и не мог понять, зачем я приперлась на два часа раньше. На свой телефон смотрю: 6:45. На часы на вахте – 6:45. Села на стульчик, и голова кругом. КАК это возможно? Если бы я сама вдруг проснулась, можно было бы списать, что встала на два часа раньше и спросонья не поняла, но ведь проснулась от будильника, который всегда стоит на 7:00. Вспомнила про сына и давай звонить – недоступен. Ну, думаю, ладно. Наверное, не попал в школу, вернулся и спать лег. К 9:00 как обычно подтянулись коллеги и хором стали мне доказывать, что, конечно, это глюк в телефоне и чтобы я не брала в голову. Шеф даже со смехом меня на два часа раньше домой отпустил.Приехала, мелкий дома сидит за компьютером, не возмущается. Попросила прощения за утро, а он глаза выпучил. Выяснилось, что в школу он пришел вовремя, спокойно отучился, погулял и пришел домой. Удивился, что я так рано с работы. Села я опять на стульчик, и голова кругом. Так и не представляю, что это было. Если это был скачок во времени, то как время потом выправилось и для меня, и для ребенка?! По идее, он должен был этот день прожить на два часа меньше, чем я! То есть по всем законам мы с ним должны были потеряться… Смс-ка ему о пропущенном моем звонке не приходила. И телефон у него был не выключен в школе, а просто стоял на беззвучке. Словом, долго я ломала голову, но так ни к чему и не пришла.

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