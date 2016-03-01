Повод научиться не открывать двери соседям

Лимонадная Просмотров: 84 Комментарии: 0 -4 Сегодня, 14:37 by

Английская семья переехала в новый дом. В семье было шесть человек. Детей-подростков звали, старшая была Джульетта, а, по младше были Мерфи и Мисти, а самая младшая была Банши. Прошло 10 лет как Банши, и другие позврослели. Родители вообще не понятно куда уехали, но дети не грустили, т.к про них они забыли. Ну вот наконец-то Банше исполнилось 18 лет, она встала с кроватии спустилась по лестницы и не кого не увидела. Она сгрустнула( Она пошла на кухню завтракать. Она пошла полежать на диван. Из-за дивана выскакивают, Мисти, Мерфи и Джульетта, и кричат "С днем рождением". Джульетта подарила Банши свое платье о котором она даже мечтать не мгла, Мисти подарила ей странную куклу, Мерфи типо наш богач подарил ей и другим путевку в Германию, все были рады особенно, Банши. Итак они отправились в Германию, и сняли коттедж. Вдруг в дом вошел какой-то мужчина лет, так 25, может меньше. Банши пригласила его на чай. Он предложил пойти к ниму на ужин, они согласились. Вечером он у них дома приготовил на пробу, спаггети. Далее они его проводили. Дело началось ночью. Джульетта начала ощущать что как-то ей плохо, и вышла подышать на улицу. Стоит она и падает на землю и дышит. Вдруг откуда не возьмись вылетает машина, и наехала на Джульетту, весь газон был в крови и органах. Наступило утро, ребята пошли завтракать, но видят что нет Джульетты.Они сказали что пойдут ее искать, после завтрака. Итак Мисти и Мерфи пошли на речку чтобы там поискать Джульетту, А Банши осталась дома потому, что ей сказали что найдут Джулю и без нее. Ну Банши долго не мысля пошла убираться. После уборки она вышла на балкон, и услышала что около речки кровавый песок. Она ринулась бежать, но как перед ней встал тот самый сосед и пригласил ее на ужин. Она остановилась, и согласилась, забыв о всем. Он назначил ужин в 18:00. На часах было 16:37, она подумала что не пора-бы пойти нарядится и все такое!?. Итак Банши нарядилась, и спустилась к выходу как услышав машинное "би-би" Она вышла и увидела что это сосед ее. Она села в машину и они отправились к нему. Итак, они уже у него. Они сидели на кухне и Банши спросила "Где можно помыть руки" Он не заметно взял нож и сказал пошли. Они поднялись в ванну, Банши отвернулась и начала мыть руки, и хопа он режет ей горло, и вытягивает голову все стены стали в крови, и он вынул голову с кишкой и бросил ее в ванну. Прошло 20 лет с того момента как тот мужик отправил в тот дом где убил Банши своего друга.Мужик сказал, мол что тебе там надо, тот говорит, я там свои деньги забыл, можешь забрать!? Тот сказал ну ладно. Он вошел в дом и услышал стон это была Банши. Он побежал в гостиную встал около печки, и стоял. Вдруг он увидел летающую голову это была Банши. Он испугался. Банши не давала ему выйти , но все таки мужик сдался и она его убила.

Ключевые слова: Убийство соседи расчленение

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