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ПатиМейкер Просмотров: 165 Комментарии: 0 +2 Вчера, 05:20 by

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Это было летом.Мне надо было ехать в посёлок к бабушке что бы её навестить по приказу матери.На следующий день я сел в маленький автобус в котором не было людей!Обычно в таких автобусах очень много людей.Особенно в субботний день.Видать всем было не до калхозов.Я надев наушники слушал музыку.И вот наконецто я доехал до нужной остановки.Я прошёл к водителю который был в чёрной странной одежде.Я протянул ему руку с копейками и вышел из автобуса.Дойдя до бабушкина старого дома я увидел что на её пороге лежит старая косета.Она была чёрного цвета.Никаких надписей.Я постучав в бабушкину дверь взял касету и положил её в свой карман.Бабушка открыла дверь и радовалась что я приехал её навестить.Мы с ней попили чай поговорили.Она испекла в то время как раз пирожки с картошкой.И вот я спросил у бабки.Не роняла ли она касету?Бабка говорила что никаких касет у неё даже нету.Но она слышала как кто то ходил по её двору.На следующий день я попращался с бабушкой.Сел на автобус и поехал в город.В автобусе так же никого не было.Я пришёл домой мама возилась на кухне.Я сказал что с бабушкой всё хорошо.Я зашёл в свой компьютер и сидел в вк.Потом мне стало скучно и тут я вспомнил про касету.Я окуратно взял её и осмотрел.Но куда мне её девать?У меня не было ничего куда можно было подключить касету.Но вспомнил что у моего друга есть старый комп куда можно вставлять касеты!Я сел на велосипед и помчался к своему другу Ване.Я приехал к нему.У него не было родителей дома,они уехали на работу.Я рассказал всё как было и где я взял касету.Друг пошёл в другую комнату и притащил огромный ящик похожий на очень старый компьютер.Мы вставили касету и увидели папку VONJE.Там было 3 файла.1.Ещё одна папка VONJE2.Текстовый документ3.КартинкаКстати мы заметили что файл создан в 1666 году!Тогда же ещё не было компьютеров!И обратите внимание,уберите 1 и получиться 666!Нам стало жутко но мы продолжили осмотр...а лучше бы закончили бы егоМы открыли картинку спомощи пейнта.Там был рисунок какого-нибуть шизофреника.А в текстовом документе было много непонятных символов.Если присмотреться можно найти слово:DEADНам стало жутко.Потому-что мы понимали что означает это слово.И наконецто открыли саму папку там было 3 этих файлов.Я сказал Ване что касету надо куда то девать,а её файлы перекинуть ко мне на флешку.Чтобы я потом разобрался с этим деломВаня сказал чтобы касету я оставил ему,ведь не только мне стало интересно.Я оставил ему касету.Когда я пришёл домой я позвонил Ване.Спросить нашёл ли что нибуть интересное.Но мне ответила его мать с криками:ВАНЯЯ!ОН МЕРТВ!!!ЧТО ЭТО ЗА ПРОКЛЯТАЯ КАСЕТА!!!КТО ЭТО СДЕЛАЛ!??!?!**ПЛАЧ**Я бросил трубку.Файлы залил на файлообменик,а с самой флешки удалил.Оставлю это здесь.В ФАЙЛЕ ЕСТЬ YONJE.WAV НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО!ЛИБО ВЫ СОЙДЕТЕ С УМА И УМРЕТЕ КАК МОЙ ДРУГ ВАНЯ!УМОЛЯЮ!Пароль от файла:VONJEhttp://rgho.st/82VXnTcYL