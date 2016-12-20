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Дурдом

Виха.. Уп

Распорядись собой, прими решенье,
Хотя бы и ценой уничтоженья.
Гёте. Фауст


Всё началось два месяца назад. Я смотрел телевизор, фильм какой-то. Вдруг перерыв на рекламу. Вроде недавно была. Но на моём нелюбимом канале СТС (хотя я многое там смотрю) это бывает очень часто. Просто ролик проиграет рекламный и всё начнётся заново. Но не в этот раз. Реклама шла полным ходом. На рекламе памперсов (да, да. Именно их) звук завис, и получилось "Виха.. Уп".
Именно после этих слов, которые, я, наверное, запомню на всё жизнь, началась эта история. Слова повторялись в моей голове очень часто, наверное, каждые 5 минут. Это меня, конечно, раздражало. Но вот ирония: от этих слов мне становилось лучше. Моё благо состояние улучшилось, оценки в универе пошли в нормальное русло, да и почему-то самочек, желавших меня прибавилось. Так продолжалось 1.5 месяца. Потом в толпе студентов я вдруг услышал, как одна странная студентка по обмену пропела "виха уп - виха уп. посмотри и станешь труп". Никто этого будто не услышал, но я..
После этого дела снова вернулись на свои места. Самочек я больше не привлекал, они будто забывали кто я такой. Деньжата тратились, оценки снова пошли под спад. Поэтому я стал часами вглядываться в телевизор. Ничего не помогало. Друзья начали избегать меня, из-за того, что я стал фриком.
Но всё стало нормально. И не хорошо, и не плохо. Та студентка по обмену уехала, а я так и не успел спросить у неё, что она пропела. Сейчас вроде всё норм, но эти слова оставили свой след в моём сознании.
20-12-2016, 20:01 by DimaKovalenkoПросмотров: 206Комментарии: 0
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Ключевые слова: Гёте слова приговор возврат

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