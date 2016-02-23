Страшная история

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:34

Fertassa Просмотров: 81 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 16:31 by

Случилась она летом 2002-го года. Мы с друзьями решили выбраться на природу. С горячительными напитками, едой, шашлыками и неизменной гитарой, на которой распевались бардовские песни про растерзанных хоббитов, могучих назгулов, Кольцо Всевластия и лорда Саурона, и пророка его - Сарумана.В поездку собиралось около тридцати человек, но поехало тринадцать (играет мрачная музыка из темы "Некрополь", "Герои меча и магии III"). Символично, но от поездки мы решили не отказываться. Ведь парни и девушки были взрослыми, храбрыми и слушали священный металл. Кого испугаешь чертовщиной?Собрав баулы, погрузив целительные жидкости в нутро машин, мы выдвинулись за город. По пути, заслушав до дыр кассету Арии, мы сорвали голоса, подвывая Кипелову. Настроение было отличным. А как иначе – природа, друзья, веселье. На этом шутки закончились.Для начала: мы попали в страшный ливень прямо на трассе и чуть не улетели в кювет под бодрое "Встань, страх преодолей". Благо, водитель у нас был парнем опытным, и мы отделались легким испугом и нервным смешком.Потом было страшно, когда в лесу с треском упало дерево. Казалось, чего необычного, деревья имеют тенденцию падать, когда им захочется. Но не все так просто. Дерево упало на то место, где изначально мы хотели ставить лагерь. По каким-то причинам одна из девушек нашла место живописнее, и мы мгновенно переместились. Тогда этой череде событий никто не внял, хоть автор и говорил голосом старца Фура о том, что все неспроста. Дело молодое – посмеялись и забыли.И вот приблизился вечер. Петь песни не хотелось, все свернулись калачиками около костра и потягивали горячительное из стаканов с миной благородных господ. Настал черед страшных историй, в коих ваш покорный слуга очень сведущ и начитан, да и друзья попросили рассказать какую-нибудь страшную историю.- Случилось это давным-давно, - начал я благоговейно. – Можете верить, а можете нет, но я отдыхал тут прошлым летом. Приехали небольшой компанией, в которой выделялась маленькая девочка Рая. Это был неугомонный ребенок, который постоянно мешался взрослым под ногами, и ее постоянно кто-нибудь куда-нибудь посылал. То воды принести, то помочь палатку поставить. Она с удовольствием помогала, вызывая умилительную улыбку у любого человека.Ребята затаив дыхание слушали рассказчика, а девушки прильнули к теплым спинам своих кавалеров, неуютно подергивая плечами. Я продолжил, сделав глоток воды:- Вечером взрослые гуляли на всю катушку. Рекой лилось вино, слышались непринужденные разговоры, изредка воздух оглашался радостным смехом. Пока одна женщина не закричала: "А где же Рая?!". Девочку не нашли в лагере, не было ее в палатках и в машинах. Ребенок пропал. Взрослые, включая меня, отправились на поиски, оставив женщин у костра на тот случай, если Рая вернется.Мы битый час рыскали по лесу и постоянно кричали: "Рая, Рая, выходи!". Но лишь тишина была нам ответом. Пока поисковый отряд не вышел на берег. Перед нами раскинулось большое и темное, как глаза русалки, озеро. Сердца мужчин дрогнули, а по спине пробежал противный холодок. Тяжкий вздох раздался за нашими спинами. Обернувшись, мы увидели Раю, которая стояла у входа в самую тьму леса. Голова девочки была опущена, волосы были мокрыми, и с них тихонько капала вода. Когда один из мужчин приблизился к ребенку, Рая подняла голову и произнесла чужим, далеким голосом, так непохожим на обычную речь ребенка: "Уходите. Ее душа потеряна для вас. Теперь она в нашей власти. Если не уйдете, смерть найдет того, кто не послушался голоса леса."Рая подняла голову, и в ярком свете луны мы увидели, что ее глаза белы как снег, а кожа неестественно бледна. Дьявольская улыбка заиграла на губах потерянного ребенка, и жуткий смех заставил нас бежать вперед.Утром, когда мы остановились в деревне, жители обсуждали, что видели на опушке маленькую девочку, которая звала маму, и сокрушенно вздыхали, говоря, что лес забрал очередную душу. В горестном молчании мы вернулись домой.Парни и девушки с отвисшими ртами и круглыми глазами взирали на меня. До тех пор, пока я не засмеялся. Тут все расслабились и сказав, что я тот еще сказочник, принялись обсуждать историю.Было весело до того момента, как в круг света буквально ввалился наш товарищ. Лицо его было бледным, и бедный парень не мог произнести ни слова. Ему дали порцию коньяка и спросили, что случилось.- Вы не поверите. Раю видел, - он вновь припал к стакану, стараясь наполнить вены теплом и изгнать из них холод. – Посмеялся я над твоей историей и в туалет приспичило. Я и пошел, чего мне бояться твоих выдумок. Отошел подальше, чтобы девчат не пугать, ширинку расстегнул и делаю свое дело. А тут, сожгите меня, если я вру, вижу рядом с собой бледное лицо с темными волосами. Глаза страшные и на меня смотрят. Тут я подумал, что ты не врал, а я уже не жилец.- Ну, ну. Не тяни, - стали его дергать остальные. – Дальше что?- Рядом бревно валялось. Ну, я схватил и не глядя кинул в ту сторону. Мужики, она так смеялась страшно, а потом захрипела. Я причиндалы вернул в штаны и бегом сюда. Уезжать надо!Алкоголь мгновенно выветрился у нас из крови. Мы сосредоточенно думали, что делать дальше. Не верить другу, который выскочил, как псих из леса, мы не могли. Товарищ он был смелый. А дальше случилось самое ужасное.Из леса вышло нечто. Нечто тянуло к нам руки, второй рукой прикрывая рот. Черные волосы спутались и не давали увидеть лицо. Девушки заголосили: "Рая пришла за нами!" и кинулись кто куда. Парни застыли, не смея даже пошевелиться. А нечто приближалось. От него шла нестерпимая вонь.- Вы дебилы? Что вы орете? Мне в лесу кто-то бревном по лицу съездил и с воплями убежал, - мы с изумлением узрели другого товарища, отсутствия которого даже никто не заметил.Гриша держался рукой за разбитую губу и злобно смотрел на нас, откинув другой рукой свою челку, которой очень гордился.- Ты что в лесу-то забыл? – спросил я, отойдя от маленького шока. – Напугать кого-то вздумал?- Я посрать хотел. Приспичило еще в середине рассказа. Я и ушел тихо. А вы даже не заметили, - обиженно надулся Гриша. – Сижу, делаю свои дела. Тут вижу, крадется кто-то. Потом, видимо, меня заметил, взвизгнул как баба, швырнул в меня бревном и убежал. А я сказать ничего не мог. Губа разбита. От удара в собственные дела упал.Парень повернулся, а мы подавились смехом. Вся спина друга была в неприятной жиже, живописно утыканной лесным мусором.

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