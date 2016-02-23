Пропавшая кошка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Zlev Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 00:02 by

Немного предыстории.Специально кошку в довесок к собаке и рыбкам мы заводить не хотели. Просто однажды жена нашла котенка в очень плохом состоянии, который после соответствующего лечения и кормления превратился в милую пушистую кошку, которую мы все и решили оставить себе.Ввиду своего далеко не благородного происхождения, она пару раз порывалась сбежать, но через несколько дней убеждалась, что в тепле с кормушкой и в соседстве с карликовым пуделем значительно лучше, чем под дождем в обществе далеко не по-братски настроенных соплеменников и огромных бездомных собак.Как-то раз мы опять обнаружили пропажу кошки. Так как она всегда возвращалась через короткое время, после вялых выяснялок, кто же последний не закрыл дверь, мы всем семейством пошли спать. Однако ровно в двенадцать часов ночи наш сон был прерван тревожным звонком в дверь. К нам звонила совершенно бледная пожилая соседка, держащая за хвост нашу кошку. Далее с её слов.Сплю я в последнее время тревожно, недавно похоронила мужа, дети живут далеко. В этот вечер все было обычно. Посмотрев телевизор, я пошла спать. Через некоторое время после того, как я выключила свет, на кухне началось какое-то движение. Я включила свет, осмотрела все, но ничего не обнаружила. Выключив свет, я пошла лечь обратно, но в этот момент с плиты свалилась сковорода. Снова включив свет и опять ничего не обнаружив, прочитав все известные молитвы, легла спать. Сначала все было тихо. Потом с кухни раздался топот, который неумолимо приближался. Я лежала, просто не в силах пошевелиться, а этот кто-то кинулся ко мне на шею...Уже потом, после валидола и корвалола, соседка вспомнила, что на минутку заглянула к нам, то-ли что-то взять, то-ли что-то спросить, и про кошку нашу она тоже знала и видела её не раз, но в тот момент связать эти два события она не смогла, да и вряд ли кто-то смог бы... Сейчас эта история выглядит смешной, а ведь она реально могла закончится трагически...Кошка, кстати, потом убегать уже не пыталась.

Ключевые слова: Кошки соседка пропажа испуг ночь авторская история

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