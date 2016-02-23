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Несерьезные истории

Пропавшая кошка

Немного предыстории.
Специально кошку в довесок к собаке и рыбкам мы заводить не хотели. Просто однажды жена нашла котенка в очень плохом состоянии, который после соответствующего лечения и кормления превратился в милую пушистую кошку, которую мы все и решили оставить себе.
Ввиду своего далеко не благородного происхождения, она пару раз порывалась сбежать, но через несколько дней убеждалась, что в тепле с кормушкой и в соседстве с карликовым пуделем значительно лучше, чем под дождем в обществе далеко не по-братски настроенных соплеменников и огромных бездомных собак.
Как-то раз мы опять обнаружили пропажу кошки. Так как она всегда возвращалась через короткое время, после вялых выяснялок, кто же последний не закрыл дверь, мы всем семейством пошли спать. Однако ровно в двенадцать часов ночи наш сон был прерван тревожным звонком в дверь. К нам звонила совершенно бледная пожилая соседка, держащая за хвост нашу кошку. Далее с её слов.

Сплю я в последнее время тревожно, недавно похоронила мужа, дети живут далеко. В этот вечер все было обычно. Посмотрев телевизор, я пошла спать. Через некоторое время после того, как я выключила свет, на кухне началось какое-то движение. Я включила свет, осмотрела все, но ничего не обнаружила. Выключив свет, я пошла лечь обратно, но в этот момент с плиты свалилась сковорода. Снова включив свет и опять ничего не обнаружив, прочитав все известные молитвы, легла спать. Сначала все было тихо. Потом с кухни раздался топот, который неумолимо приближался. Я лежала, просто не в силах пошевелиться, а этот кто-то кинулся ко мне на шею...

Уже потом, после валидола и корвалола, соседка вспомнила, что на минутку заглянула к нам, то-ли что-то взять, то-ли что-то спросить, и про кошку нашу она тоже знала и видела её не раз, но в тот момент связать эти два события она не смогла, да и вряд ли кто-то смог бы... Сейчас эта история выглядит смешной, а ведь она реально могла закончится трагически...
Кошка, кстати, потом убегать уже не пыталась.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:06
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:02 by ZlevПросмотров: 31Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кошки соседка пропажа испуг ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:08
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1501|0)
Публикаций: 116
Комментариев: 983
Наши сКОТЫ домашние, не подобранные, так и то вытворять всякое горазды.
Бедная соседка. И смех и грех!
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:25
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1306|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 477
Против кошаков молитвы- единственное средство! smeh Прелесть история! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
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