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Несерьезные истории

Триллер по-деревенски. Тыквенная каша

В детстве я очень не любила тыквенную кашу, однако взрослые считали, что она невероятно полезная, и пичкали меня ей, невзирая на мои возражения. Да и кому было интересно мнение шестилетнего ребенка? Сказали - надо, значит, надо — бери ложку и ешь! Сейчас-то я, конечно, понимаю, что каша была обалденная: бабушка парила тыкву в горшочке, потом разминала ее, добавляла пшенную крупу, иногда подливала молока и «томила» еще пару часиков, перед подачей на стол кушанье щедро поливалось растопленным сливочным маслом… Все это готовилось в русской печи, которую сложили во дворе для выпечки хлеба в летнее время. Но кто же в детстве понимает всю пользу такого питания?
Стояла середина осени, год выдался урожайным, и, на мою беду, тыквы было завались. Бабушка со своим старшим сыном (моим дядей) отстроили новый дом — шлаколитой, просторный и светлый внутри, но внешнюю отделку сделать не успели, поэтому снаружи он был темно-серого, почти черного цвета. Планировка, наверно, стандартная для деревни: входная дверь вела на кухню, справа - вход в маленькую комнату, прямо — большая комната («зал»), из которой можно было попасть в спальню.
В то утро мама «забросила» меня к бабуле и умчалась на работу. Бабушка затопила печку в доме и принесла чугунок с кашей. Я начала ныть, что не хочу «эту бяку», а хочу блинов или, в крайнем случае, конфет, но все тщетно. Смирившись со своей участью, я взялась за ложку.
В следующий момент из маленькой комнаты раздалось жуткое рычание. Мы замерли. Рыжий кот по имени Васька, который деловито умывался на пороге, насторожился, а потом с шипеньем и фырканьем юркнул в подполье (кто жил в деревне, поймет о чем речь — где-нибудь в углу в полу прорезалось маленькое отверстие для кошек). Рычание стало переходить в непрекращающийся булькающий хрип, от которого по коже побежали мурашки, а сердце было готово выскочить из груди. Со всех сторон послышался глухой гул и треск.
Ощущения, конечно, были непередаваемые, никогда в жизни больше не испытывала такого страха, который моментально охватывает все сознание, каждую клеточку твоего тела, и ты вроде бы хочешь заорать, что есть сил, а не получается, тебя трясет, как на морозе, и зуб на зуб не попадает. Бабушка накинула на меня шаль, подхватила на руки и бросилась из дому. До обеда мы просидели у соседей, пока не пришел на перерыв дядя. Он внимательно выслушал красочные описания событий минувшего утра и пошел в дом…
Разгадка оказалась банальной: в новом жилище поставили немецкую печку «Тайга» и сделали водяное отопление. Бак-расширитель был установлен на чердаке, как раз над маленькой комнатой. Когда огонь в печи разгорелся, вода закипела, и вся отопительная система превратилась в источник ужасающих звуков. Для устранения всей этой «крипоты» было достаточно прикрыть поддувало, чтобы уменьшить огонь, но кто ж знал… Несмотря на простоту ситуации я некоторое время еще говорила, что «боюсь этого черного домика» и опасалась заходить в ту маленькую комнату (не заходить в дом не получалось — мама-то работала, а, кроме бабушки, сидеть со мной некому было).
Таким вот необычным и веселым был переход от традиционной печи к водяному отоплению. На удивление я быстро отошла, и даже не пришлось бегать по бабкам, чтобы «снять испуг» (про психологов, тем более детских, в деревне не слышали, а психиатр-нарколог, по совместительству «зубной врач», не в счет). И хотя через пару месяцев ситуация признана мной, как комичная, до сих пор не могу спокойно даже смотреть на тыквенную кашу — она стала для меня олицетворением ужаса, который я испытала в те мгновения.
P.S.: Недоеденную мной в то утро кашу с удовольствием слопал Васька, который отсиделся в подполье и вылез к вечеру, а я все-таки получила блины и конфеты.


Новость отредактировал catberry - 20-12-2016, 13:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
20-12-2016, 13:28 by Fantom2015Просмотров: 319Комментарии: 11
+10

Ключевые слова: Тыква страшные звуки рычание авторская история

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Комментарии

#1 написал: ана аю
20 декабря 2016 15:05
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (267|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 665
Я тоже не люблю тыквенную кашу, но когда описывался процесс её приготовления, то чуть слюной не захлебнулась! Классная история и с юмором.))) Плюс, несомненно!
Зарегистрирован: 20.06.2016
  
#2 написал: AnimeHORROR
20 декабря 2016 17:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Плюс, прикольно))
Цитата: ана аю
Я тоже не люблю тыквенную кашу, но когда описывался процесс её приготовления, то чуть слюной не захлебнулась! Классная история и с юмором.))) Плюс, несомненно!

И да, я с тобой согласна целиком и полностью!)
Зарегистрирован: 26.11.2016
#3 написал: Tigger power
20 декабря 2016 19:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Цитата: ана аю
Я тоже не люблю тыквенную кашу, но когда описывался процесс её приготовления, то чуть слюной не захлебнулась! Классная история и с юмором.))) Плюс, несомненно!

Поддерживаю))) Бабушкины каши - самые вкусные на свете каши! Плюс.
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: Индиго
20 декабря 2016 19:35
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1440|0)
Публикаций: 112
Комментариев: 908
я вообще каши никакие не ем... но история прикольная, а потому плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
     
#5 написал: alex.kuzmenko2017
20 декабря 2016 23:08
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (652|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 456
самое жуткое в истории, это врач "психиатр-нарколог-стоматолог"...... хуже него только "ухогорлонос-офтальмолог-проктолог"....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#6 написал: Fantom2015
Вчера, 00:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 189
Всем спасибо за плюсы и комментарии! blush
Цитата: alex.kuzmenko2017
самое жуткое в истории, это врач "психиатр-нарколог-стоматолог"...... хуже него только "ухогорлонос-офтальмолог-проктолог"....

Деревня же - спецов мало. Был еще педиатр, который на полставки работал дерматологом и вроде как даже кож.вен.больных вел (ну как вел - в город направления выписывал...), поэтому радует тот факт, что хотя бы ветеринар сидел в своей ветеринарке и не практиковал какую-нибудь хирургию для людей...
Зарегистрирован: 27.10.2015
#7 написал: акжана
Вчера, 13:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 348
Трубы парового отопления могут действительно устрашающие звуки издавать. У нас дома, если сильно раскочегарить, то вода в котле кипит по страшному и тоже не очень приятные звуки тревожили. Потом правда насос поставили, он дает хорошую циркуляцию воды и теперь тихо.
Хорошая и забавная история . Плюс

Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#8 написал: акжана
Вчера, 14:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 348
Извините за накладку. Сегодня с утра компьютер глючит, все нервы вымотал.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#9 написал: qqq666
Вчера, 16:28
+2
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Репутация: (48|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 593
а я люблю тыквенную кашу, вкус детства blush
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#10 написал: Серебряная пуля
Вчера, 18:16
+1
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Комментариев: 4 480
Хорошо что объяснение нашлось сразу, этак одноразово услышав случайно проходя мимо, можно на всю жизнь уверовать в потустороннее происхождение звуков. Буду знать, спасибо автор. +++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#11 написал: Fantom2015
Сегодня, 11:48
0
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Публикаций: 15
Комментариев: 189
Цитата: Серебряная пуля
Хорошо что объяснение нашлось сразу, этак одноразово услышав случайно проходя мимо, можно на всю жизнь уверовать в потустороннее происхождение звуков. Буду знать, спасибо автор. +++++

Спасибо Вам)))
Думаю, что если бы не удалось найти объяснения, то пришлось бы строить еще один дом, но в другом месте, т.к. бабушка напугалась не меньше меня)))))))
Зарегистрирован: 27.10.2015
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