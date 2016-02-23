Дом
В вечерней кровавой,
Спокойной тиши
Стоит один дом
В самой леса глуши.
Заброшен он был
С самых давних времен,
И тайны веков хранит
Бережно он.
Под вечер скрипят
Петли дряхлой двери:
Иль ветер, иль души
Там бродят внутри,
А окна без формы
С проклятья клеймом
Горят по ночам
Белым жутким огнем.
Там звери и птицы
Давно не живут,
Хоть тишь и покой
Все туда их зовут.
Вот так и стоит он
Века все подряд,
И лишь отражается
В окнах закат.
Коль ты добрый путник –
Туда не входи,
Иль страшная смерть
Тебя ждет впереди.
Оставь этот дом
На попранье ветрам.
Он служит чужим,
Параллельным мирам.
Спокойной тиши
Стоит один дом
В самой леса глуши.
Заброшен он был
С самых давних времен,
И тайны веков хранит
Бережно он.
Под вечер скрипят
Петли дряхлой двери:
Иль ветер, иль души
Там бродят внутри,
А окна без формы
С проклятья клеймом
Горят по ночам
Белым жутким огнем.
Там звери и птицы
Давно не живут,
Хоть тишь и покой
Все туда их зовут.
Вот так и стоит он
Века все подряд,
И лишь отражается
В окнах закат.
Коль ты добрый путник –
Туда не входи,
Иль страшная смерть
Тебя ждет впереди.
Оставь этот дом
На попранье ветрам.
Он служит чужим,
Параллельным мирам.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:11 by Ацкий АнгилПросмотров: 39Комментарии: 1
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