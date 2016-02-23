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Страшные Арты / Стихи

Дом

Дом


В вечерней кровавой,
Спокойной тиши
Стоит один дом
В самой леса глуши.

Заброшен он был
С самых давних времен,
И тайны веков хранит
Бережно он.

Под вечер скрипят
Петли дряхлой двери:
Иль ветер, иль души
Там бродят внутри,

А окна без формы
С проклятья клеймом
Горят по ночам
Белым жутким огнем.

Там звери и птицы
Давно не живут,
Хоть тишь и покой
Все туда их зовут.

Вот так и стоит он
Века все подряд,
И лишь отражается
В окнах закат.

Коль ты добрый путник –
Туда не входи,
Иль страшная смерть
Тебя ждет впереди.

Оставь этот дом
На попранье ветрам.
Он служит чужим,
Параллельным мирам.


Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:11 by Ацкий АнгилПросмотров: 39Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дом призраки деревья птицы путник авторский арт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 21:14
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Репутация: (1527|0)
Публикаций: 134
Комментариев: 1 047
Стихотворение как жуткая считалка. Раз, два, три... В тот дом ты не ходи... А что касается арта - картина потрясающая!!! Это масло?!

Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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