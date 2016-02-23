Дом

В вечерней кровавой,

Спокойной тиши

Стоит один дом

В самой леса глуши.



Заброшен он был

С самых давних времен,

И тайны веков хранит

Бережно он.



Под вечер скрипят

Петли дряхлой двери:

Иль ветер, иль души

Там бродят внутри,



А окна без формы

С проклятья клеймом

Горят по ночам

Белым жутким огнем.



Там звери и птицы

Давно не живут,

Хоть тишь и покой

Все туда их зовут.



Вот так и стоит он

Века все подряд,

И лишь отражается

В окнах закат.



Коль ты добрый путник –

Туда не входи,

Иль страшная смерть

Тебя ждет впереди.



Оставь этот дом

На попранье ветрам.

Он служит чужим,

Параллельным мирам.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 39 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:11 by

Ключевые слова: Дом призраки деревья птицы путник авторский арт авторский стих

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